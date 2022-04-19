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    Поліція посилить охорону храмів на Великдень

    Раніше в РНБО попередили про ризик обстрілу окупантами українських храмів у Великодню ніч - Поліція посилить охорону храмів на Великдень
    Раніше в РНБО попередили про ризик обстрілу окупантами українських храмів у Великодню ніч
    фото: Нацполіція

    На Великдень можливі теракти не лише в зонах бойових дій

    В Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки, повідомляє перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

    «У першу чергу, ми говоримо про спроби зриву богослужінь в окремих храмах. Вибухотехніки перевірятимуть храми на предмет мінування», – сказав Єнін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

    За його словами, на Великдень поліція перейде на посилений режим служби в районах храмів.

    Напередодні Єнін не виключив можливість диверсій з боку російських окупантів напередодні Великодніх свят. Єнін повідомив, що російські загарбники активізували діяльність своїх диверсійних груп в Україні. На Великдень можливі теракти не тільки в зонах бойових дій.

    Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн.

    Мінкульт та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години.

    «Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн», – наголосили у МКІП.

    Нагадаємо, міноборони РФ попередило українців: церкви на Великдень будуть бомбити.

    Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
    Теги: росія МВС окупанти теракт війна Україна поліція окупація безпека Євген Єнін #stoprussia
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    Поліція посилить охорону храмів на Великдень