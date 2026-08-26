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Місячний календар стрижок на вересень 2026 року: коли найкращі дні для зміни зачіски

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Місячний календар стрижок на вересень 2026 року: коли найкращі дні для зміни зачіски
Прихильники астрологічних прогнозів радять враховувати фазу Місяця перед походом до перукаря
колаж: glavcom.ua

Оновлений місячний календар стрижок допоможе обрати найкращий день для вдалої стрижки

Астрологи радять обирати дату для стрижки не лише з огляду на власні плани, а й за місячним календарем. Вважається, що фаза Місяця може впливати на швидкість росту волосся та навіть на енергетику людини.

«Главком» підготував детальний місячний календар стрижок на вересень 2026 року. Він допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні для оновлення зачіски.

Фази Місяця у вересні 2026 року

У вересні Місяць пройде всі чотири основні фази:

  • 4 вересня – остання чверть;
  • 11 вересня – молодик;
  • 18 вересня – перша чверть;
  • 26 вересня – повня.

Коли стригти волосся у вересні 2026 року

Прихильники астрологічних прогнозів радять враховувати фазу Місяця перед походом до перукаря:

  • зростальний Місяць вважається сприятливим періодом для тих, хто хоче, щоб волосся швидше відростало;
  • спадний Місяць рекомендують обирати, якщо важливо якомога довше зберегти форму стрижки;
  • молодик і повня називають періодами, які не надто підходять для різких змін образу, тому експерименти із зачіскою радять добре обміркувати.

Водночас місячний календар не визначає реальний стан волосся. На його здоров’я передусім впливають догляд, харчування та якість роботи майстра.

Якщо потрібно підрівняти кінчики або зробити нову зачіску, найбільш вдалими днями вважаються: 1, 8, 10, 14, 20, 21, 22, 26 та 30 вересня. Саме в ці дати рекомендовано: робити стрижку, підрівнювати кінчики, змінювати зачіску, фарбувати волосся, проводити відновлювальні процедури.

Несприятливі дні для стрижки у вересні 2026 року

Згідно з місячним календарем, несприятливими для стрижки вважаються 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 28 та 29 вересня. У ці дні прихильники астрологічних рекомендацій радять відкласти будь-які кардинальні зміни зачіски.

Місячний календар стрижок на вересень 2026 року

Дата Рекомендація
1 вересня сприятливий день для стрижки
2 вересня нейтральний день
3 вересня нейтральний день
4 вересня нейтральний день
5 вересня несприятливий день для стрижки
6 вересня нейтральний день
7 вересня несприятливий день для стрижки
8 вересня сприятливий день для стрижки
9 вересня несприятливий день для стрижки
10 вересня сприятливий день для стрижки
11 вересня нейтральний день
12 вересня нейтральний день
13 вересня несприятливий день для стрижки
14 вересня сприятливий день для стрижки
15 вересня несприятливий день для стрижки
16 вересня несприятливий день для стрижки
17 вересня нейтральний день
18 вересня нейтральний день
19 вересня несприятливий день для стрижки
20 вересня сприятливий день для стрижки
21 вересня сприятливий день для стрижки
22 вересня сприятливий день для стрижки
23 вересня нейтральний день
24 вересня несприятливий день для стрижки
25 вересня несприятливий день для стрижки
26 вересня сприятливий день для стрижки
27 вересня нейтральний день
28 вересня несприятливий день для стрижки
29 вересня несприятливий день для стрижки
30 вересня сприятливий день для стрижки

До слова, у вересні 2026 року православні християни та греко-католики в Україні відзначатимуть низку важливих церковних свят. Найвизначнішими датами першого місяця осені будуть Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.

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Теги: мода Місяць календар жінка чоловік

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