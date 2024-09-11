11 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони

11 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з тероризмом

Сьогодні не можна вести пусті балачки

Сьогодні, 11 вересня, Всесвітній день боротьби з тероризмом та День пам'яті бібліотек. Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Теодори Олександрійської.

Всесвітній день боротьби з тероризмом

11 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з тероризмом. Цей день був встановлений на згадку про жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні. Метою цього дня є підвищення обізнаності про загрозу тероризму та вшанування пам’яті тих, хто постраждав від терористичних актів.

Тероризм є серйозною загрозою для суспільства, оскільки він включає насильницькі дії, такі як вибухи, викрадення людей, вбивства та захоплення заручників. Боротьба з тероризмом спрямована на своєчасне виявлення та запобігання терористичній діяльності, а також на мінімізацію її наслідків.

Цей день нагадує нам про важливість міжнародної співпраці у боротьбі з тероризмом та необхідність підтримки жертв терористичних актів.

День пам'яті бібліотек

Цей день був заснований для вшанування пам’яті жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року та для підкреслення важливої ролі бібліотек у збереженні історії, знань і спільноти. Ініціатором цього дня був Білл Ербес, помічник директора публічної бібліотеки Бенсенвіля в штаті Іллінойс.

Він бачив цей день як можливість для бібліотек стати символами свободи і знань, протистояти силам ненависті і тероризму. Американська бібліотечна асоціація підтримала цю ініціативу, закликавши бібліотеки по всій країні вшанувати пам’ять жертв трагедії хвилиною мовчання, провести меморіальні заходи та долучитися до освітніх програм.

Цього дня бібліотеки часто залишаються відкритими протягом 24 годин, пропонуючи членам громади простір для роздумів і участі в спеціальних заходах, таких як читання пам’яті, цілонічне неспання зі свічками та виставки. Освітні програми також є важливою частиною цього дня, сприяючи порозумінню та згуртованості громади.

Яке сьогодні церковне свято

11 вересня у церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Теодори Олександрійської. Вона була християнською подвижницею та черницею, яка народилася в Олександрії, Єгипет. Теодора жила у період правління імператора Зінона.

Вона була одружена з багатим чоловіком, але після зради, яку вона вчинила, вирішила покинути світське життя і присвятити себе служінню Богу. Вона постригла волосся, перевдяглася у чоловічий одяг і вступила до монастиря під ім’ям Феодор.

Преподобна Теодора відома своїми чудесами та подвигами. Вона приборкала диких тварин, зцілювала хворих і навіть повернула воду в колодязь під час посухи. Її життя було сповнене смирення та самопожертви.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено вести пусті балачки.

Не можна ображати інших, пліткувати.

Не слід брехати, тому що обман швидко розкриється.

Народні прикмети і традиції

Над квітами все ще літають бджоли – до пізньої зими.

Земля цілий день мокра – чекайте на сезон дощів.

Добре сходять озимі – до великого врожаю.

Ще не полетіли у теплі краї ластівки – осінь буде теплою.

Пам’ятні дати 11 вересня

9 рік – відбувається битва у Тевтобурзькому лісі між германцями та римською армією;

813 рік – імператор франків Карл I Великий коронує свого сина, Людовика I Благочестивого, своїм співправителем і спадкоємцем;

1098 рік – надходить лист-прохання предводителів Першого походу папі Урбану ІІ про благословіння на Хрестовий похід до Єрусалиму;

1297 рік – у битві біля Стерлінга (Шотландське королівство) шотландці під керівництвом Вільяма Воллеса "Хоробре Серце" розбивають війська англійського короля Едуарда I;

1390 рік – лицарі Тевтонського ордену розпочинають облогу Вільнюса під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському;

1565 рік – османські війська відступають від Мальти, припинивши Велику облогу Мальти;

1709 рік – герцог Мальборський і австрійський принц Євген розбивають французів під командуванням маршала Вілара у битві при Мальплаці;

1714 рік – французькі й іспанські війська окуповують Барселону в ході війни за іспанську спадщину;

1773 рік – Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру;

1777 рік – американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиті Королівством Великої Британії у битві при Брендівайні у ході Революційної війні;

1789 рік – Александер Гамілтон стає першим секретарем Казначейства США;

1831 рік – Чарльз Дарвін зустрічається з капітаном Фітцроєм в Плімуті;

1888 рік – на відкритті промислової виставки в Торонто проводять перший у світі запис людського голосу;

1919 рік – Армія УНР звільняє Умань та Христинівку від більшовиків;

1943 рік – закінчується героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями;

1943 рік – створюють державний український хор імені Г. Верьовки;

1993 рік – у Києві відкривають пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932–1933 років;

1997 рік – Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

2001 рік – у США відбувається терористичний акт 11 вересня 2001 року;

2011 рік – Національний меморіал і музей 11 вересня відкривається до 10-ї річниці терактів 11 вересня;

2012 рік – у результаті пожеж на двох швейних фабриках у Пакистані гине 315 людей.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.