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Місячний календар на вересень 2026 року: фази Місяця, сприятливі та несприятливі дні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Місячний календар на вересень 2026 року: фази Місяця, сприятливі та несприятливі дні
У вересні повний місяць припадає на 18 число
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Місячний календар на вересень 2026 року допоможе зорієнтуватися у фазах Місяця та визначити періоди для нових справ, завершення розпочатого, відпочинку й переосмислення планів. Розповідаємо, коли буде молодик, перша та остання чверті, а також повний Місяць

У вересні 2026 року відбудуться всі чотири основні фази Місяця. Місяць розпочне місяць у спадній фазі після серпневого повного Місяця. 4 вересня настане остання чверть, 11 вересня – молодик, 18 вересня – перша чверть, а 26 вересня – повний Місяць.

Астрологічні рекомендації щодо фаз Місяця не мають наукового підтвердження, тому їх варто сприймати як традиційний спосіб планування та своєрідну систему самоспостереження.

Фази Місяця у вересні 2026 року

За астрономічними даними для Києва, основні фази Місяця у вересні припадають на такі дати:

Дата Фаза Місяця Час
4 вересня 🌗 Остання чверть 10:51
11 вересня 🌑 Молодик 06:27
18 вересня 🌓 Перша чверть 23:43
26 вересня 🌕 Повний Місяць 19:49

Час зазначено за київським часом.

Місячний календар на вересень 2026 року

Місячний календар на вересень 2026 року: фази Місяця, сприятливі та несприятливі дні фото 1

Умовно місяць можна поділити на чотири основні періоди:

1-10 вересня – спадний Місяць.

Після повного Місяця 28 серпня освітлена частина супутника Землі поступово зменшується. 4 вересня о 10:51 настане остання чверть. Цей період традиційно вважають часом для завершення справ, наведення порядку та відмови від зайвого.

11-17 вересня – зростаючий Місяць.

11 вересня о 06:27 відбудеться молодик, після якого освітлена частина Місяця почне збільшуватися. У традиційному місячному календарі цей час пов'язують із початком нових справ, плануванням і поступовим нарощуванням активності.

18-25 вересня – зростаючий Місяць.

18 вересня о 23:43 настане перша чверть. Місяць продовжить зростати аж до повного Місяця 26 вересня.

26-30 вересня – спадний Місяць.

26 вересня о 19:49 відбудеться повний Місяць, після чого супутник Землі перейде у спадну фазу. Останні дні місяця традиційно радять використовувати для завершення справ, аналізу результатів і підготовки до нового циклу.

Місячний календар на кожен день вересня

Дата Фаза Місяця Знак Місяця Що варто робити
1 вересня 🌖 Спадний Телець ♉ Завершувати поточні справи, займатися фінансами
2 вересня 🌖 Спадний Телець ♉ Наводити порядок, планувати витрати
3 вересня 🌖 Спадний Близнюки ♊ Завершувати переговори, працювати з інформацією
4 вересня 🌗 Остання чверть Близнюки ♊ Підбивати проміжні підсумки, позбавлятися зайвого
5 вересня 🌘 Спадний Рак ♋ Приділити увагу дому, родині та відпочинку
6 вересня 🌘 Спадний Рак ♋ Завершувати домашні справи, відновлювати сили
7 вересня 🌘 Спадний Лев ♌ Завершити творчі справи, не брати на себе зайвого
8 вересня 🌘 Спадний Лев ♌ Аналізувати результати, завершувати розпочате
9 вересня 🌘 Спадний Лев ♌ Наводити лад у планах і пріоритетах
10 вересня 🌘 Спадний Діва ♍ Розібрати документи, робочі завдання та побутові питання
11 вересня 🌑 Молодик Діва ♍ / Терези ♎ Формувати плани, визначати цілі нового циклу
12 вересня 🌒 Зростаючий Терези ♎ Домовлятися, налагоджувати контакти
13 вересня 🌒 Зростаючий Терези ♎ Приділити увагу партнерству та творчості
14 вересня 🌒 Зростаючий Скорпіон ♏ Працювати над важливими особистими цілями
15 вересня 🌒 Зростаючий Скорпіон ♏ Займатися складними завданнями, які потребують концентрації
16 вересня 🌒 Зростаючий Стрілець ♐ Планувати навчання, подорожі та нові проєкти
17 вересня 🌒 Зростаючий Стрілець ♐ Розширювати плани, шукати нові можливості
18 вересня 🌓 Перша чверть Стрілець ♐ / Козеріг ♑ Переходити від планів до конкретних дій
19 вересня 🌔 Зростаючий Козеріг ♑ Працювати над кар'єрними та фінансовими цілями
20 вересня 🌔 Зростаючий Козеріг ♑ Займатися довгостроковими справами
21 вересня 🌔 Зростаючий Водолій ♒ Спілкуватися, генерувати нові ідеї
22 вересня 🌔 Зростаючий Водолій ♒ Планувати зміни та нові проєкти
23 вересня 🌔 Зростаючий Риби ♓ Приділити увагу творчості та відпочинку
24 вересня 🌔 Зростаючий Риби ♓ Не перевантажувати себе, працювати у спокійному темпі
25 вересня 🌔 Зростаючий Риби ♓ Завершувати підготовку до важливих справ
26 вересня 🌕 Повний Місяць Овен ♈ Підбити підсумки, не поспішати з емоційними рішеннями
27 вересня 🌖 Спадний Овен ♈ Зменшити темп, завершувати невідкладні справи
28 вересня 🌖 Спадний Телець ♉ Займатися фінансами та практичними питаннями
29 вересня 🌖 Спадний Телець ♉ Наводити порядок, планувати бюджет
30 вересня 🌖 Спадний Близнюки ♊ Завершувати інформаційні та робочі справи

Знаки Місяця наведені за астрологічними календарями; точний момент переходу Місяця між знаками залежить від часового поясу. Для Києва переходи припадають на відповідні календарні дати, зокрема Місяць переходить у:

  • Телець 1 вересня,
  • Близнюки – 3 вересня,
  • Рак – 5 вересня,
  • Лев – 7–8 вересня,
  • Діву – 10 вересня,
  • Терези – 12 вересня,
  • Скорпіон – 14 вересня,
  • Стрілець – 17 вересня,
  • Козеріг – 19 вересня,
  • Водолій – 22 вересня,
  • Риби – 24 вересня,
  • Овен – 26 вересня,
  • Телець – 28 вересня,
  • Близнюки – 30 вересня.

Що робити на зростаючий Місяць

Період від молодика до повного Місяця традиційно вважають сприятливим для активності, розвитку та поступового просування вперед.

На зростаючий Місяць варто:

  • починати нові справи та проєкти;
  • ставити цілі та складати плани;
  • займатися навчанням і саморозвитком;
  • проводити важливі зустрічі та переговори;
  • працювати над професійним розвитком;
  • розширювати ділові та особисті контакти;
  • займатися творчими справами;
  • впроваджувати нові звички;
  • приділяти більше уваги фізичній активності;
  • поступово збільшувати навантаження, якщо є для цього сили.

Чого краще не робити:

  • відкладати важливі справи без вагомої причини;
  • витрачати енергію на давні конфлікти;
  • братися одночасно за десятки нових завдань;
  • ухвалювати рішення лише під впливом миттєвих емоцій.

Що робити на спадний Місяць

Спадну фазу традиційно пов'язують із завершенням, очищенням і звільненням від зайвого. Це хороший період для того, щоб довести до кінця те, що вже було розпочато.

На спадний Місяць варто:

  • завершувати старі справи;
  • розбирати накопичені завдання;
  • наводити лад удома та на робочому місці;
  • позбавлятися непотрібних речей;
  • переглядати бюджет;
  • скорочувати зайві витрати;
  • аналізувати результати роботи;
  • виправляти помилки;
  • завершувати виснажливі або безперспективні справи;
  • більше відпочивати;
  • планувати наступний етап.

Чого краще уникати:

  • імпульсивних великих покупок;
  • різкого старту масштабних проєктів;
  • надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • необдуманих рішень;
  • спроб зробити все одночасно.

Що робити у молодик

11 вересня відбудеться молодик. У цей день і напередодні нього традиційно радять не перевантажувати себе та не вимагати миттєвого результату.

Молодик можна використати для:

  • постановки цілей;
  • планування наступних тижнів;
  • визначення пріоритетів;
  • відмови від того, що більше не потрібно;
  • спокійного початку нових задумів;
  • відпочинку та відновлення.

Водночас не варто сприймати молодик як день, коли всі важливі рішення автоматично стають правильними. Практичні обставини й здоровий глузд мають залишатися головними орієнтирами.

Що робити у повний Місяць

26 вересня о 19:49 настане повний Місяць. Це кульмінаційна точка місячного циклу, після якої починається спадна фаза.

У традиційному місячному календарі цей період пов'язують із завершенням певного етапу та підбиттям підсумків.

У повний Місяць можна:

  • оцінити результати попередніх тижнів;
  • завершити важливі справи;
  • проаналізувати власні рішення;
  • визначити, що варто залишити, а від чого відмовитися;
  • приділити більше уваги відпочинку;
  • провести час із близькими.

Чого краще уникати:

  • конфліктів і з'ясування стосунків на емоціях;
  • імпульсивних покупок;
  • поспішних рішень;
  • надмірного навантаження;
  • кардинальних змін лише через тимчасовий емоційний стан.

Сприятливі та несприятливі періоди у вересні 2026 року

Умовно найбільш зручними для початку та розвитку справ можна вважати період після молодика – 12-25 вересня, особливо після першої чверті 18 вересня.

Для завершення, очищення та наведення порядку більше підходять 1-10 вересня та 27-30 вересня.

Особливої обережності традиційно радять дотримуватися 11 вересня – у день молодика, та 26 вересня – у день повного Місяця. Це не означає, що такі дні є «поганими» – радше їх розглядають як періоди для меншої метушні та більш уважного ставлення до власного стану.

Місячний календар на вересень 2026 року: головне

🌘 1-10 вересня – спадний Місяць. Час завершувати, прибирати зайве та аналізувати результати.

🌑 11 вересня – молодик. День для планування нового циклу та визначення пріоритетів.

🌒 12-17 вересня – зростаючий Місяць. Можна поступово нарощувати активність і переходити до нових справ.

🌓 18 вересня – перша чверть. Період, коли варто переходити від планів до конкретних дій.

🌔 19-25 вересня – зростаючий Місяць. Час розвитку, роботи над цілями та активності.

🌕 26 вересня – повний Місяць. Варто підбити підсумки та не поспішати з емоційними рішеннями.

🌖 27-30 вересня – спадний Місяць. Підходить для завершення справ, відпочинку та підготовки до нового циклу.

Важливо

Місячні календарі та астрологічні рекомендації мають культурний і розважальний характер та не є науковим методом прогнозування подій. Вибір часу для важливих рішень, фінансових операцій чи питань здоров'я варто робити на основі реальних обставин, перевіреної інформації та, за потреби, консультацій із відповідними фахівцями.

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Теги: Планета Земля Місяць календар

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