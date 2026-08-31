Місячний календар на вересень 2026 року: фази Місяця, сприятливі та несприятливі дні

У вересні повний місяць припадає на 18 число

Місячний календар на вересень 2026 року допоможе зорієнтуватися у фазах Місяця та визначити періоди для нових справ, завершення розпочатого, відпочинку й переосмислення планів. Розповідаємо, коли буде молодик, перша та остання чверті, а також повний Місяць

У вересні 2026 року відбудуться всі чотири основні фази Місяця. Місяць розпочне місяць у спадній фазі після серпневого повного Місяця. 4 вересня настане остання чверть, 11 вересня – молодик, 18 вересня – перша чверть, а 26 вересня – повний Місяць.

Астрологічні рекомендації щодо фаз Місяця не мають наукового підтвердження, тому їх варто сприймати як традиційний спосіб планування та своєрідну систему самоспостереження.

Фази Місяця у вересні 2026 року

За астрономічними даними для Києва, основні фази Місяця у вересні припадають на такі дати:

Дата Фаза Місяця Час 4 вересня 🌗 Остання чверть 10:51 11 вересня 🌑 Молодик 06:27 18 вересня 🌓 Перша чверть 23:43 26 вересня 🌕 Повний Місяць 19:49

Час зазначено за київським часом.

Місячний календар на вересень 2026 року

Умовно місяць можна поділити на чотири основні періоди:

1-10 вересня – спадний Місяць.

Після повного Місяця 28 серпня освітлена частина супутника Землі поступово зменшується. 4 вересня о 10:51 настане остання чверть. Цей період традиційно вважають часом для завершення справ, наведення порядку та відмови від зайвого.

11-17 вересня – зростаючий Місяць.

11 вересня о 06:27 відбудеться молодик, після якого освітлена частина Місяця почне збільшуватися. У традиційному місячному календарі цей час пов'язують із початком нових справ, плануванням і поступовим нарощуванням активності.

18-25 вересня – зростаючий Місяць.

18 вересня о 23:43 настане перша чверть. Місяць продовжить зростати аж до повного Місяця 26 вересня.

26-30 вересня – спадний Місяць.

26 вересня о 19:49 відбудеться повний Місяць, після чого супутник Землі перейде у спадну фазу. Останні дні місяця традиційно радять використовувати для завершення справ, аналізу результатів і підготовки до нового циклу.

Місячний календар на кожен день вересня

Дата Фаза Місяця Знак Місяця Що варто робити 1 вересня 🌖 Спадний Телець ♉ Завершувати поточні справи, займатися фінансами 2 вересня 🌖 Спадний Телець ♉ Наводити порядок, планувати витрати 3 вересня 🌖 Спадний Близнюки ♊ Завершувати переговори, працювати з інформацією 4 вересня 🌗 Остання чверть Близнюки ♊ Підбивати проміжні підсумки, позбавлятися зайвого 5 вересня 🌘 Спадний Рак ♋ Приділити увагу дому, родині та відпочинку 6 вересня 🌘 Спадний Рак ♋ Завершувати домашні справи, відновлювати сили 7 вересня 🌘 Спадний Лев ♌ Завершити творчі справи, не брати на себе зайвого 8 вересня 🌘 Спадний Лев ♌ Аналізувати результати, завершувати розпочате 9 вересня 🌘 Спадний Лев ♌ Наводити лад у планах і пріоритетах 10 вересня 🌘 Спадний Діва ♍ Розібрати документи, робочі завдання та побутові питання 11 вересня 🌑 Молодик Діва ♍ / Терези ♎ Формувати плани, визначати цілі нового циклу 12 вересня 🌒 Зростаючий Терези ♎ Домовлятися, налагоджувати контакти 13 вересня 🌒 Зростаючий Терези ♎ Приділити увагу партнерству та творчості 14 вересня 🌒 Зростаючий Скорпіон ♏ Працювати над важливими особистими цілями 15 вересня 🌒 Зростаючий Скорпіон ♏ Займатися складними завданнями, які потребують концентрації 16 вересня 🌒 Зростаючий Стрілець ♐ Планувати навчання, подорожі та нові проєкти 17 вересня 🌒 Зростаючий Стрілець ♐ Розширювати плани, шукати нові можливості 18 вересня 🌓 Перша чверть Стрілець ♐ / Козеріг ♑ Переходити від планів до конкретних дій 19 вересня 🌔 Зростаючий Козеріг ♑ Працювати над кар'єрними та фінансовими цілями 20 вересня 🌔 Зростаючий Козеріг ♑ Займатися довгостроковими справами 21 вересня 🌔 Зростаючий Водолій ♒ Спілкуватися, генерувати нові ідеї 22 вересня 🌔 Зростаючий Водолій ♒ Планувати зміни та нові проєкти 23 вересня 🌔 Зростаючий Риби ♓ Приділити увагу творчості та відпочинку 24 вересня 🌔 Зростаючий Риби ♓ Не перевантажувати себе, працювати у спокійному темпі 25 вересня 🌔 Зростаючий Риби ♓ Завершувати підготовку до важливих справ 26 вересня 🌕 Повний Місяць Овен ♈ Підбити підсумки, не поспішати з емоційними рішеннями 27 вересня 🌖 Спадний Овен ♈ Зменшити темп, завершувати невідкладні справи 28 вересня 🌖 Спадний Телець ♉ Займатися фінансами та практичними питаннями 29 вересня 🌖 Спадний Телець ♉ Наводити порядок, планувати бюджет 30 вересня 🌖 Спадний Близнюки ♊ Завершувати інформаційні та робочі справи

Знаки Місяця наведені за астрологічними календарями; точний момент переходу Місяця між знаками залежить від часового поясу. Для Києва переходи припадають на відповідні календарні дати, зокрема Місяць переходить у:

Телець 1 вересня,

Близнюки – 3 вересня,

Рак – 5 вересня,

Лев – 7–8 вересня,

Діву – 10 вересня,

Терези – 12 вересня,

Скорпіон – 14 вересня,

Стрілець – 17 вересня,

Козеріг – 19 вересня,

Водолій – 22 вересня,

Риби – 24 вересня,

Овен – 26 вересня,

Телець – 28 вересня,

Близнюки – 30 вересня.

Що робити на зростаючий Місяць

Період від молодика до повного Місяця традиційно вважають сприятливим для активності, розвитку та поступового просування вперед.

На зростаючий Місяць варто:

починати нові справи та проєкти;

ставити цілі та складати плани;

займатися навчанням і саморозвитком;

проводити важливі зустрічі та переговори;

працювати над професійним розвитком;

розширювати ділові та особисті контакти;

займатися творчими справами;

впроваджувати нові звички;

приділяти більше уваги фізичній активності;

поступово збільшувати навантаження, якщо є для цього сили.

Чого краще не робити:

відкладати важливі справи без вагомої причини;

витрачати енергію на давні конфлікти;

братися одночасно за десятки нових завдань;

ухвалювати рішення лише під впливом миттєвих емоцій.

Що робити на спадний Місяць

Спадну фазу традиційно пов'язують із завершенням, очищенням і звільненням від зайвого. Це хороший період для того, щоб довести до кінця те, що вже було розпочато.

На спадний Місяць варто:

завершувати старі справи;

розбирати накопичені завдання;

наводити лад удома та на робочому місці;

позбавлятися непотрібних речей;

переглядати бюджет;

скорочувати зайві витрати;

аналізувати результати роботи;

виправляти помилки;

завершувати виснажливі або безперспективні справи;

більше відпочивати;

планувати наступний етап.

Чого краще уникати:

імпульсивних великих покупок;

різкого старту масштабних проєктів;

надмірного фізичного та емоційного навантаження;

необдуманих рішень;

спроб зробити все одночасно.

Що робити у молодик

11 вересня відбудеться молодик. У цей день і напередодні нього традиційно радять не перевантажувати себе та не вимагати миттєвого результату.

Молодик можна використати для:

постановки цілей;

планування наступних тижнів;

визначення пріоритетів;

відмови від того, що більше не потрібно;

спокійного початку нових задумів;

відпочинку та відновлення.

Водночас не варто сприймати молодик як день, коли всі важливі рішення автоматично стають правильними. Практичні обставини й здоровий глузд мають залишатися головними орієнтирами.

Що робити у повний Місяць

26 вересня о 19:49 настане повний Місяць. Це кульмінаційна точка місячного циклу, після якої починається спадна фаза.

У традиційному місячному календарі цей період пов'язують із завершенням певного етапу та підбиттям підсумків.

У повний Місяць можна:

оцінити результати попередніх тижнів;

завершити важливі справи;

проаналізувати власні рішення;

визначити, що варто залишити, а від чого відмовитися;

приділити більше уваги відпочинку;

провести час із близькими.

Чого краще уникати:

конфліктів і з'ясування стосунків на емоціях;

імпульсивних покупок;

поспішних рішень;

надмірного навантаження;

кардинальних змін лише через тимчасовий емоційний стан.

Сприятливі та несприятливі періоди у вересні 2026 року

Умовно найбільш зручними для початку та розвитку справ можна вважати період після молодика – 12-25 вересня, особливо після першої чверті 18 вересня.

Для завершення, очищення та наведення порядку більше підходять 1-10 вересня та 27-30 вересня.

Особливої обережності традиційно радять дотримуватися 11 вересня – у день молодика, та 26 вересня – у день повного Місяця. Це не означає, що такі дні є «поганими» – радше їх розглядають як періоди для меншої метушні та більш уважного ставлення до власного стану.

Місячний календар на вересень 2026 року: головне

🌘 1-10 вересня – спадний Місяць. Час завершувати, прибирати зайве та аналізувати результати.

🌑 11 вересня – молодик. День для планування нового циклу та визначення пріоритетів.

🌒 12-17 вересня – зростаючий Місяць. Можна поступово нарощувати активність і переходити до нових справ.

🌓 18 вересня – перша чверть. Період, коли варто переходити від планів до конкретних дій.

🌔 19-25 вересня – зростаючий Місяць. Час розвитку, роботи над цілями та активності.

🌕 26 вересня – повний Місяць. Варто підбити підсумки та не поспішати з емоційними рішеннями.

🌖 27-30 вересня – спадний Місяць. Підходить для завершення справ, відпочинку та підготовки до нового циклу.

Важливо

Місячні календарі та астрологічні рекомендації мають культурний і розважальний характер та не є науковим методом прогнозування подій. Вибір часу для важливих рішень, фінансових операцій чи питань здоров'я варто робити на основі реальних обставин, перевіреної інформації та, за потреби, консультацій із відповідними фахівцями.