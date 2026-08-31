Місячний календар на вересень 2026 року: фази Місяця, сприятливі та несприятливі дні
Місячний календар на вересень 2026 року допоможе зорієнтуватися у фазах Місяця та визначити періоди для нових справ, завершення розпочатого, відпочинку й переосмислення планів. Розповідаємо, коли буде молодик, перша та остання чверті, а також повний Місяць
У вересні 2026 року відбудуться всі чотири основні фази Місяця. Місяць розпочне місяць у спадній фазі після серпневого повного Місяця. 4 вересня настане остання чверть, 11 вересня – молодик, 18 вересня – перша чверть, а 26 вересня – повний Місяць.
Астрологічні рекомендації щодо фаз Місяця не мають наукового підтвердження, тому їх варто сприймати як традиційний спосіб планування та своєрідну систему самоспостереження.
Фази Місяця у вересні 2026 року
За астрономічними даними для Києва, основні фази Місяця у вересні припадають на такі дати:
Час зазначено за київським часом.
Місячний календар на вересень 2026 року
Умовно місяць можна поділити на чотири основні періоди:
1-10 вересня – спадний Місяць.
Після повного Місяця 28 серпня освітлена частина супутника Землі поступово зменшується. 4 вересня о 10:51 настане остання чверть. Цей період традиційно вважають часом для завершення справ, наведення порядку та відмови від зайвого.
11-17 вересня – зростаючий Місяць.
11 вересня о 06:27 відбудеться молодик, після якого освітлена частина Місяця почне збільшуватися. У традиційному місячному календарі цей час пов'язують із початком нових справ, плануванням і поступовим нарощуванням активності.
18-25 вересня – зростаючий Місяць.
18 вересня о 23:43 настане перша чверть. Місяць продовжить зростати аж до повного Місяця 26 вересня.
26-30 вересня – спадний Місяць.
26 вересня о 19:49 відбудеться повний Місяць, після чого супутник Землі перейде у спадну фазу. Останні дні місяця традиційно радять використовувати для завершення справ, аналізу результатів і підготовки до нового циклу.
Місячний календар на кожен день вересня
Знаки Місяця наведені за астрологічними календарями; точний момент переходу Місяця між знаками залежить від часового поясу. Для Києва переходи припадають на відповідні календарні дати, зокрема Місяць переходить у:
- Телець 1 вересня,
- Близнюки – 3 вересня,
- Рак – 5 вересня,
- Лев – 7–8 вересня,
- Діву – 10 вересня,
- Терези – 12 вересня,
- Скорпіон – 14 вересня,
- Стрілець – 17 вересня,
- Козеріг – 19 вересня,
- Водолій – 22 вересня,
- Риби – 24 вересня,
- Овен – 26 вересня,
- Телець – 28 вересня,
- Близнюки – 30 вересня.
Що робити на зростаючий Місяць
Період від молодика до повного Місяця традиційно вважають сприятливим для активності, розвитку та поступового просування вперед.
На зростаючий Місяць варто:
- починати нові справи та проєкти;
- ставити цілі та складати плани;
- займатися навчанням і саморозвитком;
- проводити важливі зустрічі та переговори;
- працювати над професійним розвитком;
- розширювати ділові та особисті контакти;
- займатися творчими справами;
- впроваджувати нові звички;
- приділяти більше уваги фізичній активності;
- поступово збільшувати навантаження, якщо є для цього сили.
Чого краще не робити:
- відкладати важливі справи без вагомої причини;
- витрачати енергію на давні конфлікти;
- братися одночасно за десятки нових завдань;
- ухвалювати рішення лише під впливом миттєвих емоцій.
Що робити на спадний Місяць
Спадну фазу традиційно пов'язують із завершенням, очищенням і звільненням від зайвого. Це хороший період для того, щоб довести до кінця те, що вже було розпочато.
На спадний Місяць варто:
- завершувати старі справи;
- розбирати накопичені завдання;
- наводити лад удома та на робочому місці;
- позбавлятися непотрібних речей;
- переглядати бюджет;
- скорочувати зайві витрати;
- аналізувати результати роботи;
- виправляти помилки;
- завершувати виснажливі або безперспективні справи;
- більше відпочивати;
- планувати наступний етап.
Чого краще уникати:
- імпульсивних великих покупок;
- різкого старту масштабних проєктів;
- надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- необдуманих рішень;
- спроб зробити все одночасно.
Що робити у молодик
11 вересня відбудеться молодик. У цей день і напередодні нього традиційно радять не перевантажувати себе та не вимагати миттєвого результату.
Молодик можна використати для:
- постановки цілей;
- планування наступних тижнів;
- визначення пріоритетів;
- відмови від того, що більше не потрібно;
- спокійного початку нових задумів;
- відпочинку та відновлення.
Водночас не варто сприймати молодик як день, коли всі важливі рішення автоматично стають правильними. Практичні обставини й здоровий глузд мають залишатися головними орієнтирами.
Що робити у повний Місяць
26 вересня о 19:49 настане повний Місяць. Це кульмінаційна точка місячного циклу, після якої починається спадна фаза.
У традиційному місячному календарі цей період пов'язують із завершенням певного етапу та підбиттям підсумків.
У повний Місяць можна:
- оцінити результати попередніх тижнів;
- завершити важливі справи;
- проаналізувати власні рішення;
- визначити, що варто залишити, а від чого відмовитися;
- приділити більше уваги відпочинку;
- провести час із близькими.
Чого краще уникати:
- конфліктів і з'ясування стосунків на емоціях;
- імпульсивних покупок;
- поспішних рішень;
- надмірного навантаження;
- кардинальних змін лише через тимчасовий емоційний стан.
Сприятливі та несприятливі періоди у вересні 2026 року
Умовно найбільш зручними для початку та розвитку справ можна вважати період після молодика – 12-25 вересня, особливо після першої чверті 18 вересня.
Для завершення, очищення та наведення порядку більше підходять 1-10 вересня та 27-30 вересня.
Особливої обережності традиційно радять дотримуватися 11 вересня – у день молодика, та 26 вересня – у день повного Місяця. Це не означає, що такі дні є «поганими» – радше їх розглядають як періоди для меншої метушні та більш уважного ставлення до власного стану.
Місячний календар на вересень 2026 року: головне
🌘 1-10 вересня – спадний Місяць. Час завершувати, прибирати зайве та аналізувати результати.
🌑 11 вересня – молодик. День для планування нового циклу та визначення пріоритетів.
🌒 12-17 вересня – зростаючий Місяць. Можна поступово нарощувати активність і переходити до нових справ.
🌓 18 вересня – перша чверть. Період, коли варто переходити від планів до конкретних дій.
🌔 19-25 вересня – зростаючий Місяць. Час розвитку, роботи над цілями та активності.
🌕 26 вересня – повний Місяць. Варто підбити підсумки та не поспішати з емоційними рішеннями.
🌖 27-30 вересня – спадний Місяць. Підходить для завершення справ, відпочинку та підготовки до нового циклу.
Важливо
Місячні календарі та астрологічні рекомендації мають культурний і розважальний характер та не є науковим методом прогнозування подій. Вибір часу для важливих рішень, фінансових операцій чи питань здоров'я варто робити на основі реальних обставин, перевіреної інформації та, за потреби, консультацій із відповідними фахівцями.
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