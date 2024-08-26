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Церковний календар на вересень 2024: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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Церковний календар на вересень 2024: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці
У вересні православні та греко-католики святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці
фото з відкритих джерел

Свята у церковному календарі на вересень 2024 року

1 вересня 2024 року виповниться рік, як Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. «Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят на вересень 2024 року за новоюліанським календарем.

Головні церковні свята у вересні 2024 року

  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
  • 17 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.
  • 23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на вересень 2024 року:

Дата

Православне свято

1 вересня

Початок церковного року

святого преподобного Симеона Стовпника і матері його
2 вересня

святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського

3 вересня

святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста
4 вересня

святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця
5 вересня святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі
6 вересня чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним

7 вересня

святого мученика Созонта

8 вересня

Різдво Пресвятої Богородиці
9 вересня

святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна

10 вересня

святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори
11 вересня святої преподобної Теодори Олександрійської

12 вересня

святого священномученика Автонома
13 вересня святого священномученика Корнилія

14 вересня

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
15 вересня святого великомученика Микити
16 вересня святої великомучениці Євфимії

17 вересня

Святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові
18 вересня святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського
19 вересня святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта
20 вересня святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора
21 вересня святого апостола Кондрата

22 вересня

святого священномученика Фоки; святого пророка Йони

23 вересня

Зачаття святого Івана Хрестителя
24 вересня святої первомучениці та рівноапостольної Текли
25 вересня святої преподобної Євфросинії
26 вересня святого апостола і євангеліста Івана Богослова

27 вересня

святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер
28 вересня святого ісповідника Харитона; святого В'ячеслава
29 вересня святого преподобного Киріяка самітника
30 вересня святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірмені

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Теги: церква свята православна церква календар УГКЦ Українська православна церква

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