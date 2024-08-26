Церковний календар на вересень 2024: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці

У вересні православні та греко-католики святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці

Свята у церковному календарі на вересень 2024 року

1 вересня 2024 року виповниться рік, як Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. «Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят на вересень 2024 року за новоюліанським календарем.

Головні церковні свята у вересні 2024 року

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

17 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на вересень 2024 року: