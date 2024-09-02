Календар рибалки на вересень 2024: коли гарний кльов

Прогноз для рибалок на вересень: дні для багатого вилову

У вересні риболовля має свої особливості. Це період, коли температура води починає знижуватися, а повітря стає більш прохолодним, що робить риболовлю ще комфортнішою.

Щоб риболовля була успішною і ви могли скористатися всіма перевагами цього місяця, ми підготували детальний календар рибалки на вересень.

Календар рибалки на вересень 2024

Для ентузіастів риболовлі існує особливий помічник – астрономічний довідник рибака. Цей цікавий інструмент базується на спостереженнях за супутником Землі та його впливом на водних мешканців. Дослідження показують, що зміни положення Місяця на небосхилі корелюють з різноманітними природними явищами, які, в свою чергу, визначають поведінку риб.

Календар рибалки на вересень 2024 інфографіка: glavcom.ua

Які найбільш сприятливі дні вересня 2024 року для риболовлі:

Найкращі дні для клювання: 7-13, 25-28 вересня.

7-13, 25-28 вересня. Хороші дні для клювання: 6, 14-16, 22-24 та 29 вересня.

6, 14-16, 22-24 та 29 вересня. Слабкі дні для клювання: 1-2, 4-5, 17, 19-21 та 30 вересня.

1-2, 4-5, 17, 19-21 та 30 вересня. Несприятливі дні для клювання: 3 вересня (молодий Місяць) та 18 вересня (повний Місяць).

Що найбільше клює у вересні?

У вересні, коли вода поступово охолоджується, активність риби змінюється. Це місяць, коли риба починає активно готуватися до зими. Збільшення ясних днів покращує видимість у воді порівняно з літом, тому маскування стає важливим аспектом риболовлі.

Хижі риби: Щука, окунь та судак стають особливо активними. Щука краще ловиться у ранкові та вечірні години, коли температура води нижча. Окунь активно клює на мілководді та біля водної рослинності. Судак віддає перевагу глибшим ділянкам водойм. Для спінінгової ловлі щуки рекомендується використовувати великі блешні, оскільки розмір її здобичі до осені зростає.

Мирна риба: Лящ продовжує бути активним, особливо на глибині. Карась та короп також добре ловляться як на поплавкову вудку, так і на фідер. Плітка та густера ловляться добре в цей період, особливо на легкі снасті.

На що краще ловити:

Гнойові черв'яки стають ефективною насадкою у вересні.

Підгодовування залишається незмінним: пшоняна каша, макуха і висівки.

Успіх вересневої риболовлі багато в чому залежить від погодних умов та вміння рибалки пристосуватися до них. Вдалим варіантом є ловля з човна або за допомогою спінінгу, що допомагає краще замаскуватися від риби.

Вид риби та місце лову Чим ловити та наживка Короп озера, річки, водосховища Поплавкова вудка, фідер, карпова снасть. Наживка: кукурудза, бойли, червяки, опариші. Щука річки, озера Спінінг, живцева снасть. Приманки: воблери, блешні, силіконові приманки, живець. Сом великі річки, водосховища Донка, квок. Наживка: живець, жаба, черви, печінка. Окунь озера, річки, ставки Спінінг, поплавкова вудка. Приманки: мікроджиг, воблери, блешні. Наживка: червяк, мотиль. Плітка річки, озера, водосховища Поплавкова вудка, легкий фідер. Наживка: мотиль, опариш, тісто, перловка. Лящ озера, річки, водосховища Фідер, донка, поплавкова вудка. Наживка: червяк, мотиль, опариш, кукурудза. Карась ставки, озера, річки Поплавкова вудка, фідер. Наживка: червяк, тісто, кукурудза, опариш. Судак великі річки, водосховища Спінінг, донка. Приманки: джиг-головки з силіконом, воблери. Наживка: живець. Форель гірські річки, струмки Спінінг, нахлист. Приманки: воблери, блешні. Наживка: черв'яки, комахи. Плоскирка річки, озера, водосховища Поплавкова вудка, легкий фідер. Наживка: мотиль, опариш, тісто.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Ці заходи мають на меті захист водних біоресурсів та підтримання екологічного балансу у водоймах. Тому важливо, щоб рибалки-аматори були в курсі чинних правил і дотримувалися їх, щоб уникнути правових наслідків і сприяти збереженню природи.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Зверніть увагу: через воєнний стан в окремих областях можуть бути встановлені обмеження на відвідування водойм. Тому важливо регулярно перевіряти офіційні повідомлення від місцевих органів влади щодо актуальних дозволів і заборон на доступ до водних об'єктів у вашій місцевості.