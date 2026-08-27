Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай

Вересень – це час для збору врожаю та підготовки городу та саду до зими

Коли у вересні найкраще сіяти зелень, садити озимий часник, полуницю та цибулю, висаджувати квіти й готувати сад та город до зими

Вересень для садівників і городників – це не лише завершення сезону збору врожаю, а й важливий період підготовки ділянки до зими. На початку осені ще можна отримати врожай холодостійких культур, посіяти зелень, висадити полуницю та багаторічні рослини, а з другої половини місяця починається активна підготовка до підзимових посадок.

«Главком» підготував місячний посівний календар на вересень 2026 року. У ньому зібрані фази Місяця, сприятливі періоди для посіву та посадки, рекомендації щодо конкретних культур, а також календар основних робіт у саду й на городі.

Водночас місячний календар варто сприймати саме як орієнтир. Наукових доказів того, що фази Місяця суттєво визначають урожайність городніх культур, немає. Для реального планування набагато важливіші температура, вологість ґрунту, прогноз заморозків, сорт рослини та особливості конкретного регіону.

Фази Місяця у вересні 2026 року

У вересні 2026 року відбудуться чотири основні фази Місяця. За київським часом вони припадають на такі дати:

4 вересня , 10:51 – остання чверть;

, 10:51 – остання чверть; 11 вересня , 06:27 – Молодик;

, 06:27 – Молодик; 18 вересня , 23:43 – перша чверть;

, 23:43 – перша чверть; 26 вересня, 19:49 – Повня.

Відповідно, місячний цикл протягом місяця виглядатиме так:

1-3 вересня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 4 вересня – остання чверть;

– остання чверть; 5-10 вересня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 11 вересня – Молодик;

– Молодик; 12-17 вересня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 18 вересня – перша чверть;

– перша чверть; 19-25 вересня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 26 вересня – Повня;

– Повня; 27-30 вересня – спадний Місяць.

Сприятливі та несприятливі дні у вересні

Якщо дотримуватися традиційного місячного підходу до городництва, періоди зростаючого та спадного Місяця використовують для різних видів робіт.

Найкращі періоди для посіву та посадки

12-17 та 19-25 вересня – періоди зростаючого Місяця. Традиційно їх вважають сприятливішими для посіву культур, у яких цінується надземна частина, зокрема зелені та листових овочів.

Для осінніх посадок також можна використовувати 27–30 вересня, особливо якщо йдеться про культури, які висаджують під зиму або заради розвитку кореневої системи.

Періоди для збору врожаю та робіт із ґрунтом

1-10 та 27-30 вересня – спадний Місяць. У місячній традиції цей період більше пов'язують із коренеплодами, збором урожаю, прополюванням, обрізуванням та підготовкою ділянки.

Однак конкретну дату збирання врожаю слід визначати насамперед за стиглістю культури, погодою та прогнозом заморозків.

Дні, коли краще не планувати посів

11 вересня – Молодик, 26 вересня – Повня.

У традиційному місячному календарі ці дні зазвичай вважають несприятливими для активних посадкових робіт. Напередодні та після точного моменту фази також можна залишити час для інших справ – збору врожаю, прибирання ділянки, підготовки ґрунту.

Важливо: це рекомендація саме місячного календаря, а не агрономічна заборона.

Місячний посівний календар на вересень 2026 року

Культура Коли працювати у вересні Що врахувати Редис, дайкон, осіння редька 1–10, 12–17 Сіяти холодостійкі сорти з коротким періодом вегетації Шпинат 1–10, 12–17 Підходить для осіннього посіву; важливо забезпечити вологу під час проростання Салат, листова зелень 1–17 Для осіннього врожаю краще використовувати холодостійкі сорти Рукола, крес-салат, листова гірчиця 1–17 Можна висівати повторно невеликими партіями Кріп, петрушка, кінза 1–17 Строки залежать від температури та регіону Озимий часник переважно друга половина вересня – жовтень Орієнтуватися на регіон та прогноз погоди Озима цибуля / цибуля-сіянка друга половина вересня – осінь Строки залежать від сорту та регіону Полуниця, садова суниця початок – середина вересня Висаджувати в добре підготовлений вологий ґрунт Плодові та ягідні культури переважно друга половина вересня – осінь Враховувати стан саджанців і погодні умови Сидерати після звільнення грядок Не залишати ґрунт відкритим після збору врожаю Тюльпани, нарциси, крокуси та інші цибулинні друга половина вересня – осінь Час посадки залежить від культури та погоди Багаторічні квіти вересень Найкраще пересаджувати після завершення активної спеки

Осінній посів зелені – цілком практична рекомендація, а не лише місячна традиція. Зокрема, садівничі рекомендації RHS передбачають у вересні посів шпинату, зимових салатів, руколи та інших листових культур, а також посадку озимої цибулі.

Для полуниці вересень також є нормальним періодом посадки: RHS рекомендує висаджувати нові рослини в ранню осінь.

Коли садити озимий часник у вересні 2026 року

Озимий часник не варто висаджувати лише тому, що конкретний день позначений як «сприятливий» у місячному календарі.

Головний орієнтир – температура ґрунту та прогноз погоди. Зубок повинен встигнути сформувати кореневу систему до зими, але не піти в активний ріст. Для різних регіонів України оптимальні строки відрізняються.

За рекомендаціями фахівців із вирощування часнику, для північних областей посадка може припадати на третю декаду вересня, тоді як у центральних і західних районах оптимальні строки часто зміщуються на першу половину жовтня.

Тому не варто штучно прив'язувати посадку часнику до конкретного дня вересня. Якщо погода залишається теплою, посадку краще перенести на відповідний агротехнічний термін.

Що сіяти на городі у вересні

Зелень

На початку осені ще можна сіяти:

шпинат;

салат;

руколу;

крес-салат;

листову гірчицю;

кріп;

петрушку;

кінзу.

Для осіннього посіву варто обирати сорти, здатні переносити зниження температури. Насіння після посіву потребує достатньої кількості вологи, особливо якщо вересень видається сухим.

Редис і дайкон

Редис та інші швидкорослі холодостійкі культури можуть дати осінній урожай. Водночас пізні строки залежать від регіону: чим ближче північ або гірська місцевість, тим менше часу залишається рослині до холодів.

Універсального дня посадки для всієї України немає.

Озима цибуля та часник

У другій половині осені на ділянці можна готуватися до висадки озимого часнику та цибулі. Головне – не допустити надто раннього проростання.

Які сидерати посіяти у вересні

Після збирання овочів грядки не обов'язково залишати голими. На вільних площах можна висіяти сидерати, які допомагають прикрити ґрунт і сформувати органічну масу.

Для осіннього посіву використовують, зокрема:

білу гірчицю;

фацелію;

овес;

жито;

інші відповідні покривні культури.

RHS також рекомендує восени використовувати зелені добрива для захисту ґрунту та зменшення втрат поживних речовин.

Посівний календар для саду

Вересень – вдалий час для посадки полуниці, деяких ягідних культур і підготовки до осінньої посадки плодових дерев та кущів.

У саду можна:

висаджувати нові полуничні грядки;

садити ягідні кущі;

готувати посадкові ями для плодових дерев;

пересаджувати багаторічні декоративні рослини;

висаджувати цибулинні квіти;

прибирати хворі та пошкоджені частини рослин;

збирати насіння;

закладати органічні рештки у компост.

У вересні також починається активний сезон збору яблук, груш, слив та осінніх ягід.

Календар робіт у саду та на городі на вересень 2026 року

1-3 вересня

Період спадного Місяця.

На городі: збирайте достиглі овочі, прибирайте рослинні рештки, готуйте звільнені грядки, за потреби висівайте швидкорослу зелень.

У саду: збирайте яблука, груші та інші достиглі плоди, прибирайте падалицю, оглядайте дерева на наявність хвороб і пошкоджень.

4 вересня – остання чверть

Це день зміни місячної фази. Великі посадкові роботи краще не прив'язувати саме до моменту фази.

Основний акцент: збір урожаю, прибирання, підготовка ґрунту, компостування.

5-10 вересня

Період спадного Місяця.

На городі: збирайте коренеплоди та інші культури, які вже достигли; висівайте швидкорослі холодостійкі культури, якщо це дозволяють місцеві умови.

У саду: збирайте плоди, прибирайте сухі та хворі частини рослин, готуйте місця для осінньої посадки.

11 вересня – Молодик

У місячному календарі – один із днів, коли посадки та пересадки традиційно відкладають.

Цей день можна використати для планування наступних робіт, збору врожаю, очищення ділянки та підготовки інструментів.

12-17 вересня

Починається зростаючий Місяць.

На городі: сприятливий період за місячною традицією для посіву зелені, салатів, шпинату, руколи та інших культур, які ще встигають сформувати врожай.

У саду: можна займатися посадкою полуниці, пересадкою багаторічних рослин і підготовкою ділянки до осінніх посадок.

18 вересня – перша чверть

Місячна фаза змінюється пізно ввечері – о 23:43 за київським часом.

Протягом дня основну увагу можна приділити звичайним сезонним роботам: збору врожаю, поливу за потреби, прополюванню та підготовці грядок.

19-25 вересня

Зростаючий Місяць.

Це один із найактивніших періодів місяця для осінніх посадок.

На городі: можна сіяти холодостійку зелень, готувати грядки під озимі культури, висівати сидерати.

У саду: висаджувати полуницю, багаторічні рослини, цибулинні квіти, готувати посадкові місця для дерев і ягідних кущів.

Водночас саме строки посадки часнику потрібно визначати за регіоном і погодою, а не лише за місячною фазою.

26 вересня – Повня

Точний момент Повні – 19:49 за київським часом.

За місячною традицією це несприятливий день для активних посадок і пересадок.

Практично його можна використати для збору врожаю, сортування плодів, підготовки місця для зберігання та інших робіт, які не пов'язані з висадкою рослин.

27–30 вересня

Після Повні починається спадний Місяць.

На городі: готуйте грядки до зими, висівайте сидерати там, де це ще дозволяють строки, збирайте пізні овочі, прибирайте рослинні рештки.

У саду: готуйте місця для осінніх посадок, висаджуйте цибулинні відповідно до їхніх строків, збирайте пізні плоди, прибирайте опале листя та пошкоджені частини рослин.

Що робити у вересні після збору врожаю

Після звільнення грядок важливо не залишати ґрунт без догляду.

1. Прибрати рослинні рештки

Здорові рослинні рештки можна компостувати. Уражені хворобами рослини краще не закладати до звичайного компосту.

2. Підготувати ґрунт

Після завершення вирощування культури ґрунт очищають від бур'янів і залишків рослин. За потреби додають органічні матеріали відповідно до стану ґрунту.

3. Посіяти сидерати

Там, де грядки вже не використовуватимуться, сидерати допоможуть прикрити ґрунт і сформувати зелену масу.

4. Подбати про багаторічні рослини

Перевірте молоді посадки, за потреби замульчуйте ґрунт і підготуйте рослини до зниження температури.

5. Зібрати насіння

Насіннєвий матеріал потрібно брати лише зі здорових рослин, добре просушувати та зберігати в сухому місці з відповідним маркуванням.

Коли збирати врожай у вересні

Вересень – один із головних місяців для збору врожаю.

У різних регіонах та залежно від сорту достигають:

яблука;

груші;

сливи;

виноград;

осінні ягоди;

картопля;

морква;

буряк;

капуста;

гарбузи;

пізні томати та перець.

Не варто чекати конкретної фази Місяця, якщо культура вже дозріла або існує загроза заморозків. Урожай краще збирати у суху погоду, коли це можливо.

RHS рекомендує у вересні активно збирати яблука та груші, а також завершувати збирання інших сезонних культур.

Місячний посівний календар: головне

Найкращі періоди для посіву зелені та листових культур за традиційним місячним підходом: 12-17 та 19-25 вересня.

Періоди спадного Місяця: 1-10 та 27-30 вересня – можна присвятити збору врожаю, роботі з ґрунтом, прополюванню та підготовці ділянки.

Молодик: 11 вересня.

Повня: 26 вересня.

Остання чверть: 4 вересня.

Перша чверть: 18 вересня.

Однак календар не повинен замінювати агротехнічні строки. Особливо це стосується озимого часнику, цибулі, полуниці та плодових культур. Для них важливо враховувати регіон, температуру ґрунту, вологість і прогноз погоди.

Місячний календар може бути зручним способом організувати роботу на ділянці, але найкращий результат дає поєднання такого планування з реальними умовами вирощування.