12 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді, а православна церква вшановує пам'ять мученика Іоанна Воїна. Віряни свято шанують його як великого помічника у скорботах і за важких обставин.

Міжнародний день молоді

Міжнародний день молоді заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Святкується він 12 серпня, починаючи з 1999 року за ініціативою учасників Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді.

Загальновизнаного міжнародного визначення вікової групи молоді не існує. Однак зі статистичною метою ООН визначає «молодь» як осіб віком від 15 до 24 років.

В Україні поняття «молодь» має ширші вікові рамки. Згідно із чинним законодавством – це особи від 14 до 35 років.

Мученика Іоанна Воїна

Віряни свято шанують його як великого помічника у скорботах і за важких обставин.

Святий мученик Іоанн Воїн служив в імператорському війську Юліана Відступника (361-363). Разом з іншими воїнами він був посланий переслідувати і вбивати християн. Залишаючись за зовнішнім виглядом як би гонителем, святий Іоанн насправді надавав гнаним християнам велику допомогу: тих, які були схоплені, - звільняв, інших попереджав про небезпеку, що загрожує їм, сприяв їхній втечі. Святий Іоанн надавав милосердя не тільки християнам, але і всім нужденним і вимагає допомоги: відвідував хворих, утішав скорботних. Коли Юліан Відступник дізнався про дії святого, відправив його до в'язниці.

363 року Юліан був убитий на війні з персами. Святий Іоанн вийшов на свободу і присвятив своє життя служінню ближнім, жив у святості і чистоті. Помер він в глибокій старості.

Рік смерті його точно ніхто не знає, місце поховання святого Іоанна Воїна поступово було забуто. Він з'явився одній благочестивій жінці і вказав місце свого останнього спочинку. Воно стало відомо в цьому окрузі. Набуті його мощі були покладені в церкві апостола Іоанна Богослова в Константинополі. Господь дарував святим мощам Іоанна Воїна благодатну силу зцілення. За молитвами святого Іоанна отримують розраду скривджені і скорботні.

Люди вірили: якщо цього дня обкрадена людина відслужить молебень Іоанну, то злодії виявлять себе самі. Якщо ж злочинець не бажав зізнаватися, ставали до ворожіння. На кого вказували чаклун або ворожка - той повинен був заприсягтися в невинності ім'ям Івана Воїна. Православні були впевнені, що якщо людина водночас збреше - то святий сам її покарає.

Крім того, цього дня вшановують пам'ять Сили і Силуана - двох апостолів від сімдесяти, сподвижників святого Павла.

Народні прикмети на 12 серпня:

Зірки сильно мерехтять перед світанком - до рясних опадів.

У повітрі літає павутина - сонячна погода ще довго протримається.

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Багато горобини достигло - осінь буде ранньою і дощовою, а зима - холодною.

Іній на деревах - до хорошого урожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.

Стиглий овес вдруге зазеленів - осінь похмурої буде.

Кішка старанно вмивається - на гарну погоду.

Що не рекомендується робити 12 серпня:

Лінуватися і навіть просто довго відпочивати: сьогодні потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим і повним сил.

Не варто цього дня сваритися з рідними та лихословити;

Не гоже нині надто багато їсти, а також зловживати алкоголем;

Не слід у цей день приймати важливих рішень та укладати угоди, які можуть вплинути на ваше майбутнє.

У кого іменини 12 серпня?

Іменини сьогодні святкують Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.