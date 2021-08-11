До Дня Незалежності на Вінниччині виростили яблука з Тризубом (фото)

Підприємці не кажуть, хто саме замовив до свята яблука із національним символом

На Вінничині за 20 кілометрів від обласного центру місцеві підприємці виростили яблука з Тризубом. До цього господарям саду здебільшого замовляли «смайлики», сердечка, написи «I love you» та логотипи фірм, повідомляє Вінниця.info.

Цього року Україна святкує 30-річницю Незалежності. Тому нас мало здивувало таке замовлення», – розповіла виданню підприємиця Надія Гладько.

Вона зазначила, що їх родинному саду яблука із зображеннями вирощують упродовж останніх п’яти років. Щоб отримати ілюстрацію, на плоди наносять спеціальні наклейки, потім чекають, коли фрукти достигнуть.

«Найпопулярніші – яблука із «смайликами». Ходити садом, у якому з обох боків сотні яблук тобі «посміхаються» – справжній позитив. Настрій моментально підійматися, хто б до нас не прийшов. І люди посміхаються у відповідь деревам. За цим цікаво спостерігати», – каже пані Надія.

Зазвичай яблука із зображеннями замовляють великі торговельній мережі Вінниччини та сусідніх областей.

«Завжди актуальні «смайли». До Дня закоханих є попит на надписи «I love you» та сердечка. Окремі компанії замовляють свої логотипи. Бувають замовлення з іменами людей. А про замовлення з Тризубом нічого більше сказати не можу – це комерційна таємниця», – додала підприємиця.

Родина пані Надії вже зібрала перший врожай ранніх яблук. З 17 серпня, напередодні Яблуневого Спасу готуються збирати пізні сорти. У саду вирощують і звичні для українців сорти, і ті, що нині популярні за кордоном.

Нагадаємо, до Дня прапора та 30-річчя Незалежності України у столиці оновлюють тризуб на найбільшому флагштоку країни, що встановлений на київських схилах.

Уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.



