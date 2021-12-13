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    13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

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    Сьогодні &ndash; День скрипки - 13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
    Сьогодні – День скрипки
    фото з відкритих джерел

    Якщо цього дня не падає сніг – зима буде теплою

    Сьогодні, у понеділок, 13 грудня, відзначаємо:

    • День скрипки

    • День різдвяного светра

    Яке релігійне свято

    Православна церква 13 грудня вшановує пам'ять святого Андрія Первозванного. Інші назви свята: «Андрій Первозванний», «Андрій Осінній», «Андрій Зимовий». У народі ніч на 13 грудня була часом для ворожінь.

    Що сьогодні не можна робити

    Не рекомендується шити, ткати, прясти, займатися різним рукоділлям, щоб не накликати біду. Бажано також не влаштовувати гучних гулянь з алкоголем.

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    І хоча це день, коли часто проводять ворожіння, але церква не дозволяє ворожити. Тож вирішуйте самі.

    Прикмети на 13 грудня

    • Йде сніг і не тане – лежатиме ще 110 днів.
    • Сніг не випав – зима буде теплою.
    • Стоїть мороз – бути гарному врожаю.
    • Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла і малосніжна, якщо випаде - холодна і сніжна.
    • Якщо тиха вода – хороша зима, галаслива – тріщати будуть морози, будуть бурі, хуртовини.
    • Червоний вогонь в печі – на холоднечу, білий – на відлигу.

    Іменини

    У понеділок, 13 грудня, іменини у Андрія та Івана.

    Теги: церква вода свята традиції
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    13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони