Вселенський патріарх жорстко відповів росіянам, назвавши їх справжніми розкольниками

Патріарх Варфоломій: «Цей розкол був започаткований Росією в 2016 році»

Всесвятійший Вселенський патріарх Варофломій вважає, що саме Росія причетна до церковного розколу у православному світі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у своїй резиденції в Стамбулі, пише LB.ua.

«Наші російські брати кажуть, що ніби стався розкол. Але розколу немає. Якщо й є розкол, то вони самі зробили його, розірвавши спілкування з чотирма Церквами (йдеться про Александрійську, Грецьку, Кіпрську та Константинопольську, – ред.). Ніхто інший не розривав спілкування і не створював розколу в лоні православ'я. Цей розкол був започаткований Росією в 2016 році, коли Московська Церква і – під її впливом три інші Церкви – не прибули на Святий і Великий Собор на Криті.

«Ми всі разом готували цей Собор. До січня 2016 року в Женеві, коли ми мали останні збори православних предстоятелів, всі Церкви готували цей Собор. В останній момент росіяни та ще три Церкви не приїхали (Антіохійська, Болгарська й Грузинська, – ред.). Можливо, тому, що не дуже хотіли, щоб відбувся такий великий Собор під головуванням Вселенського Патріарха», – уточнив Патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, у червні 2016 року пройшов перший за більш ніж 1200 років Всеправославний собор. У ньому взяли участь 166 делегатів із десяти помісних церков. Не приїхали представники Російської православної церкви, а також Антіохійської, Грузинської, Сербської і Болгарської православних церков.

Зазначимо, на Афоні визнали, що в Україні єдиним предстоятелем Церкви є митрополит Епіфаній. Раніше Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив».

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон.