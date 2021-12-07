Що церква каже про кредити

Хто заможний – нехай усвідомлює, що майно своє він може використати на добро для ближніх, потурбуватися про потребуючих

Хто заможний – нехай усвідомлює, що майно своє він може використати на добро для ближніх, потурбуватися про потребуючих

Досягнувши чогось, ми розуміємо, що це не дає нам повноти щастя

Коли людина не має чогось, але мріє це отримати, то в уяві своїй вона сполучає здійснення своєї мрії з досягненням щастя.

Але кожен з нас, коли погляне у власне серце і замислиться над власним досвідом, може переконатися, що отримане нами не здатне принести того заспокоєння, яке змальовує нам мрія. Досягнувши чогось, ми розуміємо, що це не дає нам повноти щастя. Бо всяка річ світу цього не може змінити сутність стану нашої природи, в якій діють гріх та його наслідки.

Якщо сказати просто, то ми кількістю ніколи не замінимо якість.

Саме тому Спаситель закликає всіх нас: «Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде й серце ваше» (Мф. 6: 19 – 21).

Якими є скарби на землі – усім відомо. А скарби на небі – це добрі справи, це виконання волі Божої, це діла праведності. Бо ніякі матеріальні речі не мають значення у житті майбутнього віку. Але через наше ставлення до матеріальних речей тут, в цьому житті, ми визначаємо, якою буде наша вічність.

Ще про дві речі бажаю поміркувати з вами, дорогі брати і сестри. Про справи, які, на жаль, особливо поширилися серед народу в нинішній час. Обидві вони пов’язані з прагненням збагачення – і обидві насправді здатні принести лише біду.

Перша – це так звані «швидкі кредити», а друга – азартні ігри

Мабуть, так чи інакше майже кожному з вас доводилося чути й бачити рекламу швидких кредитів, які насправді мають дорогу ціну та найчастіше приводять людину до боргової ями. Безперечно, що в житті кожної людини може трапитися потреба взяти гроші у борг. Але беручи в борг слід знати, як і з яких прибутків ти будеш здатен цей борг віддати.

Не слід обманюватися рекламними закликами, що нібито «швидкі кредити» здатні вирішити всі проблеми. Навпаки – вони здані лише їх примножити, бо позичені гроші швидко витратяться, а прийде час віддавати борг, і зазвичай – з великими додатковими виплатами, і це лише занурить людину у ще більші злидні.

Якщо багатія, у якого справді врожай був великий, Господь у притчі називає нерозумним за те, що він поклав надію на своє багатство – то подвійно нерозумними слід назвати тих, хто багатством вважає позичені гроші та покладає свою надію на те, що взяв у борг.

Друга річ – це азартні ігри. На жаль, попри наші заклики, в Україні знову дозволили це зло не лише чинити, але і всіляко рекламувати. Обіцянкою швидкого збагачення з людей видурюють часто останні копійки, які ті віддають, сподіваючись на «чудо виграшу».

Але часом буває і гірший наслідок – людина потрапляє у хворобливу залежність від гри, і тоді виносить з дому останнє, програє позичені гроші, стає здатною до злочинів або й накладає на себе руки.

Від таких марних і небезпечних сподівань на збагачення від позичок або від азартних ігор хочу всіх вас застерегти. А тим, хто знаючи, які шкідливі наслідки ці речі мають для людей, багатіє на цьому, хочу сказати слова попередження – зупиніться, доки з вами не сталося те, що з багачем нерозумним з притчі.

Не забувайте слова Спасителя: «Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?» (Мф. 16:26).

Читайте також:

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.