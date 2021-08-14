14 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується їсти продукти тваринного походження

Кожен рік 14 серпня православні християни відзначають Медовий Спас. Після цього свята починається великий Успенський піст.

Маковея або Медовий спас

14 серпня святкують Маковея або Медовий спас. Це перших з трьох літніх свят на честь Спасителя. за традицією, цього дня люди йдуть до церкви і беруть з собою баночку меду нового врожаю, мак і воду. Все освячують, а мед радять залишити як милостиню.

Цього дня також освячують в храмі спеціальні букети-обереги, або як кажуть в народі «маковійчики». Люди вважали, що свято Маковея - це поєднання українських традицій і християнських легенд. Свято саме цього місяця теж не спроста, адже саме серпень вважають місяцем нового врожаю та щедрості природи.

У серпні збирають свіжий мед, саме до Першого Спаса, достигає багато овочів та фруктів, збирають врожай горіхів. І, звісно, збирають мак, звідки й народна назва, Маковея.

Що можна і не можна на Маковія

На Маковія треба назбирати польових квітів та підготувати баночку меду або води, щоб принести їх у храм та освятити на водосвятному молебні. Це - давня традиція принесення у домівку благословення Господнього.

Щодо вживання їжі, то треба пам’ятати, що це - перший день посту. Для вірян головне - від цього дня намагатися не вживати м’ясо, рибу, молоко, яйця.

Народні прикмети на 14 серпня:

Кульбаби все ще цвітуть - осінь буде теплою.

Троянди відцвіли - холоду скоро настануть.

Якщо малина в лісі велика - пора озимі сіяти.

Якою була погода на Маковея - такий буде 28 серпня.

Олені в воду заходять - в річках купатися не можна.

Вітер на вулиці - зима буде холодною і сніжною.

Що не рекомендується робити 14 серпня:

Їсти продукти тваринного походження (сьогодні - початок поста)

Голосно розмовляти, сваритися і з'ясовувати відносини.

Займатися прибиранням або важкою роботою.

У кого іменини 14 серпня?

Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.