Як їсти солодощі, щоб не набрати вагу: поради дієтологині

Головний принцип, яким варто керуватися: уважно читати склад продуктів

Чудова новина для любителів солодкого і випічки: вчені довели, що заради стрункої фігури не варто відмовлятися від улюблених десертів. А ось навчитися їсти їх правильно – потрібно обов’язково. Як їсти ласощі й не набирати вагу, розповіла дієтологиня Олена Кален.

Головний принцип, яким варто керуватися: уважно читати склад продукту. Якщо в ньому багато корисних інгредієнтів – то можна.

«Наприклад, буде корисною шоколадка з горішками. Адже в них міститься жир, який уповільнює процес травлення за рахунок того, що організму доводиться відокремлювати глюкозу від жиру. Це означає, що цукор надходить у кров повільніше, ніж міг би. У результаті підшлунковій залозі не потрібно відправляти армію інсуліну на транспортування великої кількості цукру по клітинах. Це корисніше і для судин, і для здоров’я, і для стрункої фігури», – пояснює дієтологиня.

За словами лікарки, корисним для здоров’я буде і додавати солодощі в деякі страви. Наприклад: сухофрукти і шматочки цукерок у вівсяну кашу, сир та ін.

До речі, у деяких народів світу є традиції їсти несолодкі страви із солодкими. Наприклад, м’ясні котлетки з варенням або джемом.

Як пояснила Олена Кален, ідея поєднання солодкого з білком, жиром або клітковиною також полягає в уповільненні швидкості викиду глюкози в кров. Вона відразу засвоїться і частково втамує голод.

На думку дієтологині, худнути, підраховуючи всі спожиті калорії, нераціонально. Цей метод лише допоможе заробити невроз. А вага може залишитися незмінною.

«Помилково вважати, що схуднути можна тільки на низькокалорійних продуктах. Що ви від цього отримаєте? Нестачу вітамінів і прокачану нижню щелепу. Тому що голод – це запит від організму на поживні речовини. Якщо ми їмо низькокалорійну їжу, то обманюємо мозок. Нам тільки здається, що ми з’їдаємо менше. Подивіться на слона, який теж їсть низькокалорійну їжу. Йому доводиться жувати весь час, поки він не спить. Тому я люблю говорити так: немає шкідливих продуктів, є шкідлива кількість», – каже експертка.

Нагадаємо, курятина – це саме той різновид м'яса, який має бути у раціоні кожного. Особливо корисною вона є для дітей, адже має достатню кількість білка та корисні жири. Про це розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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