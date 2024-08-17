17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна ображати тварин

17 серпня відзначається Всесвітній день безпритульних тварин, Міжнародний день чорного кота та День магазинів секонд-хенд. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Мирона.

Всесвітній день безпритульних тварин

Щороку кожна третя субота серпня відведена для святкування Всесвітнього дня безпритульних тварин. Мета – привернути увагу громадськості до труднощів, з якими стикаються кішки, собаки та інші домашні улюбленці, які залишилися без домівки. Ця проблема має глобальний характер, вона доволі поширена у різних країнах світу.

Всесвітній день безпритульних тварин (International Homeless Animals Day) вперше відзначили у 1992 році. Ініціаторами провадження цього свята виступили члени Міжнародного товариства, яке займається захистом прав тварин.

Всесвітнє товариство захисту тварин – це організація, яка відстоює права диких тварин та домашніх улюбленців у понад 150-ти країнах. До її складу входять близько 1000 товариств та організацій, яким не байдужа доля менших братів людини. Офіси Товариства знаходяться у США, Австралії, Великобританії, Новій Зеландії, а також в інших країнах.

За статистикою, 75% безпритульних тварин були покинуті своїми господарями. Цей день також спрямований на підтримку зоозахисних організацій та притулків для тварин.

Міжнародний день чорного кота

Ці тварини досить часто потерпали від несправедливого ставлення, адже їх зазвичай ототожнювали з чорною магією та невдачами. Щоправда, в деяких культурах було навпаки – присутність чорного кота вважалася добрим знаком. З часом люди зрозуміли, що якщо чорні коти й мають відмінності від інших муркотунів, то лише завдяки своєму особливо вишуканому і елегантному вигляду. Тож цим створінням присвячено окреме свято – Міжнародний день чорного кота.

Чорні коти не одразу здобули погану репутацію – колір їхнього хутра не викликав негативних асоціацій в давніх культурах. Наприклад, у Давньому Єгипті богиню Бастет зображували у вигляді саме чорної кішки. Ця богиня-кішка була захисницею жінок та домашнього вогнища, тому користувалася загальною повагою.

Єгиптяни якось навіть програли важливу битву з перським військом, бо ворожа армія використала велику кількість котів в якості живого щита. Єгипетські воїни відмовилися битися, адже вони не могли завдати шкоди священним тваринам і накликати на себе гнів богині Бастет.

День магазинів секонд-хенд

17 серпня святкується День магазинів секонд-хенду (Thrift Shop Day) або День економного магазину.

Стають дуже популярними такі товари завдяки невеликій вартості. Але не лише економія приваблює покупців. Для поціновувачів незвичних чи антикварних речей ці торгові точки взагалі справжній клондайк скарбів. Також у секонд-хенді можна недорого купити фірмові речі гарної якості, що дуже подобається людям, які не можуть собі дозволити їх придбання у брендових магазинах.

У цей день можна відвідати будь-який магазин секонд-хенду, ретельно там пошукати якісь цікаві речі та придбати їх.

Яке сьогодні релігійне свято

17 серпня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Мирона. Він був відомий своєю лагідністю та милосердям до людей, але також і мужністю у захисті своїх вірян. Одного разу, під час святкування Різдва Христового, місцевий правитель Антипатр увійшов до храму з воїнами, щоб схопити тих, хто молився. Святий Мирон гаряче заступився за свою паству, викриваючи правителя у жорстокості. За це його піддали жорстоким катуванням: його тіло стругали залізними гребенями, кидали в розпечену піч, але Господь зберіг його.

Коли правитель наказав йому поклонитися ідолам, Мирон твердо відмовився. Тоді його шкіру різали ременями, але навіть після цього він залишався непохитним. Зрештою святого Мирона відвели до міста Кизик, де йому відсікли голову мечем.

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Що не можна робити цього дня

Не слід сваритися, особливо з близькими людьми.

Не можна ображати тварин.

Краще не носити чорний одяг.

Народні прикмети

Погоже і ясно – чекайте на негоду.

Кішка з собакою почали сваритися – до сімейних негараздів.

Якщо дуже спекотний день, то у вересні буде багато дощів.

Низько пливуть хмари – скоро почнуться затяжні дощі.

Пам’ятні події 17 серпня

1245 – у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві.

1914 – у Львові створено українську національну військову формацію – легіон «Українських Січових Стрільців»

1916 – Румунське королівство приєдналося до Антанти під час Першої світової війни

1918 – гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день

1920 – закінчилася Варшавська битва, на фронті стався перелом і Червона армія під ударами польсько-українського війська покотилася на схід.

1933 – випробувана перша радянська ракета на рідинному паливі.

1940 – Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.

1941 – розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб.

1962 – перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.

1969 – львівські «Карпати» стали володарями кубку СРСР.

1998 – Уряд Російської Федерації проголошує дефолт.

1999 – затверджено прапор Донецької області.

2009 – англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей.

2011 – на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2» (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників «Січ»).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна.