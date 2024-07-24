Церковний календар на серпень 2024: коли святкуємо Маковія, яблучний та горіховий спас

Які свята відзначають віряни у серпні 2024 року

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Коли українці святкуватимуть Преображення Господнє?

Головні церковні свята у серпні 2024 року за новим календарем

1 серпня – перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);

6 серпня – Преображення Господнє; Яблучний Спас;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

16 серпня – Горіховий Спас;

29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на серпень 2024 року: