Місячний посівний календар на серпень 2024: коли краще збирати врожай

Посівний календар у серпні: час для підготовки до осінніх посадок

Посадковий календар на серпень по дням

Серпень – пора збору овочів та фруктів, а также підготовки саду та городу. Правильний вибір часу для збору врожаю та проведення садово-городніх робіт відіграє досить вагому роль та визначає успіх справи.

Посівний календар на серпень 2024 року від «Главком» стане в нагоді всім, хто прагне ефективно завершити літній сезон та підготуватися до осені. Він не лише підкаже оптимальні дні для збору врожаю, але й допоможе визначити сприятливий час для пізніх посівів та посадок.

Тут ви знайдете цінні рекомендації щодо найкращих днів для різноманітних садових робіт – від консервування та заготівлі насіння до підготовки ґрунту та догляду за багаторічними рослинами.

Сприятливі та несприятливі дні у серпні

Сприятливі дні для посіву та посадки овочів: 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня.

Несприятливі дні для будь-яких робіт: 3-5, 19, 22, 23 серпня.

Серпень – сезон, коли посадки фактично завершено, і настає пік збору врожаю. Садівники та городники зосереджуються на збиранні та зберіганні плодів, а також на підготовці ділянки до осені. Важливо провести останні підживлення для пізніх культур та продовжити захист рослин від шкідників і хвороб.

Через можливу спеку слід приділити особливу увагу поливу, особливо для овочевих культур та молодих саджанців. Також серпень – вдалий час для заготівлі насіння та початку підготовки ґрунту до наступного сезону.

Місячний посівний календар на серпень 2024

Плануючи свої садово-городні роботи згідно з посівним календарем на серпень 2024 року, ви зможете максимально ефективно провести збір врожаю та підготувати ділянку до осіннього сезону.

Посівний календар на серпень 2024 інфографіка: glavcom.ua

Посівний календар на серпень – таблиця

Коренеплоди Картопля 24, 25 Морква, буряк 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30 Редис, редька 1, 2, 8-10, 26-30 Цибулеві Цибуля на зелень 9-17, 20, 21 Часник 8-10 Декоративно-їстівні цибулі 8-13, 16, 17 Овочі до столу та на зберігання Перець декоративний та гострий 11-13, 16, 17 Огірки 1, 2, 11-13, 16, 17, 28, 30 Рання капуста, кале 8-13, 16, 17 Кабачки, патисони, гарбуз-сквош 1, 2, 28-30 Спаржа 8-13, 16, 17 Стручкові (квасоля, горох) 8-10, 16, 17, 26, 27 Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 7-17 Міцелій 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30 Зелень та трави Салати, цикорій 8-13, 16, 17 Шпинат 16, 17, 20, 21, 24, 25 Рукола, крес, листова гірчиця 11-13 Мангольд, щавель 16, 17, 20, 21, 24, 25 Кріп, петрушка, кінза 9-17 Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави 1, 2, 6-10, 28-30 Лікарські та чайні культури 1, 2, 6-10, 24-30 Мікрозелень 1, 2, 20, 21, 28-30 Плодово-ягідні Суниця та полуниця 1, 2, 11-13, 24-30 Фундук 24, 25 Калина, шипшина, горобина 14, 15, 24, 25, 28-30 Обліпиха 14, 15, 20, 21, 24, 25, 28-30 Глід 11-13, 24, 25 Смородина 11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28-31 Малина, ожина 11-13, 24, 25, 28-30 Аґрус 1, 2, 11-13, 16, 17, 24, 25, 28-30 Виноград 1, 2, 8-15, 20, 21, 24, 25, 28-30 Декоративні рослини Однорічники 1, 2, 6-10, 28-30 Цибулинні та бульбові 6, 7, 11-13, 16, 17, 20, 21, 24-27 Трав’янисті багаторічники 1, 2, 6-10, 23-30 Хвойні 4, 6, 7 Живі огорожі 6, 7, 31 Чагарники та дерева 6, 7, 14, 15, 24, 25, 28-31 Ліани 6, 7, 14, 15, 26, 27 Газони та грунтопокривники 1, 2, 6, 7, 14, 15, 28-30 Сидерати 1, 2, 5-7, 10-15, 28-30

Місячний календар садівника-городника на серпень 2024

1-2 числа: Зібрані ягоди, фрукти та овочі цього періоду ідеально підходять для сушіння. Це також гарний час для заготівлі сіна. Рекомендується активніше рихлити ґрунт і прополювати грядки.

3-8 числа: Варто приділити більше уваги боротьбі зі шкідниками та підготовці живців. Овочі та фрукти, зібрані в цей час, чудово підходять для засолювання та заморожування. Також рекомендується збирати лікарські рослини.

9-11 числа: У цей період деревам у саду потрібен додатковий догляд. Встановіть підпірки для дерев. Якщо плануєте незабаром садити молоді деревця, підготуйте для цього спеціальні ями.

12-17 числа: На городі та в саду слід приділити увагу розпушуванню ґрунту та поливу. Внесення будь-яких добрив буде ефективним. Можлива пересадка рослин, особливо ягідних кущів. Рекомендується збирати коріння лікарських рослин та займатися заготівлею насіння на наступний рік.

18-22 числа: Цей період сприятливий для збору дозрілих плодів і овочів, особливо зернових та коренеплодів. Рекомендується зрізати квіти, збирати дозріле насіння, а також займатися заготівлею грибів та консервацією ягід. Вдалий час для ділення кущів смородини на живці.

23-24 числа: Рекомендується збір і консервація овочів, фруктів та ягід. Можливе сушіння грибів і пряних трав. Займіться підготовкою землі під озимі посіви. Період також підходить для приготування вина і соку.

Кінець місяця: Приділіть увагу поливу, підживленню та розпушуванню ґрунту, обріжте сухі гілки у чагарників і дерев. У цей період варто займатися заготівлею живців. Рекомендується сіяти кріп і петрушку в ящики для вирощування вдома. Всі види консервування, засолювання та сушіння зібраних плодів будуть доречними. Прекрасний час для збору обліпихи.

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