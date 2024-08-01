Місячний посівний календар на серпень 2024: коли краще збирати врожай
Посадковий календар на серпень по дням
Серпень – пора збору овочів та фруктів, а также підготовки саду та городу. Правильний вибір часу для збору врожаю та проведення садово-городніх робіт відіграє досить вагому роль та визначає успіх справи.
Посівний календар на серпень 2024 року від «Главком» стане в нагоді всім, хто прагне ефективно завершити літній сезон та підготуватися до осені. Він не лише підкаже оптимальні дні для збору врожаю, але й допоможе визначити сприятливий час для пізніх посівів та посадок.
Тут ви знайдете цінні рекомендації щодо найкращих днів для різноманітних садових робіт – від консервування та заготівлі насіння до підготовки ґрунту та догляду за багаторічними рослинами.
Сприятливі та несприятливі дні у серпні
Сприятливі дні для посіву та посадки овочів: 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня.
Несприятливі дні для будь-яких робіт: 3-5, 19, 22, 23 серпня.
Серпень – сезон, коли посадки фактично завершено, і настає пік збору врожаю. Садівники та городники зосереджуються на збиранні та зберіганні плодів, а також на підготовці ділянки до осені. Важливо провести останні підживлення для пізніх культур та продовжити захист рослин від шкідників і хвороб.
Через можливу спеку слід приділити особливу увагу поливу, особливо для овочевих культур та молодих саджанців. Також серпень – вдалий час для заготівлі насіння та початку підготовки ґрунту до наступного сезону.
Місячний посівний календар на серпень 2024
Плануючи свої садово-городні роботи згідно з посівним календарем на серпень 2024 року, ви зможете максимально ефективно провести збір врожаю та підготувати ділянку до осіннього сезону.
Посівний календар на серпень – таблиця
|Коренеплоди
|Картопля
|24, 25
|Морква, буряк
|1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30
|Редис, редька
|1, 2, 8-10, 26-30
|Цибулеві
|Цибуля на зелень
|9-17, 20, 21
|Часник
|8-10
|Декоративно-їстівні цибулі
|8-13, 16, 17
|Овочі до столу та на зберігання
|Перець декоративний та гострий
|11-13, 16, 17
|Огірки
|1, 2, 11-13, 16, 17, 28, 30
|Рання капуста, кале
|8-13, 16, 17
|Кабачки, патисони, гарбуз-сквош
|1, 2, 28-30
|Спаржа
|8-13, 16, 17
|Стручкові (квасоля, горох)
|8-10, 16, 17, 26, 27
|Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито)
|7-17
|Міцелій
|1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30
|Зелень та трави
|Салати, цикорій
|8-13, 16, 17
|Шпинат
|16, 17, 20, 21, 24, 25
|Рукола, крес, листова гірчиця
|11-13
|Мангольд, щавель
|16, 17, 20, 21, 24, 25
|Кріп, петрушка, кінза
|9-17
|Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави
|1, 2, 6-10, 28-30
|Лікарські та чайні культури
|1, 2, 6-10, 24-30
|Мікрозелень
|1, 2, 20, 21, 28-30
|Плодово-ягідні
|Суниця та полуниця
|1, 2, 11-13, 24-30
|Фундук
|24, 25
|Калина, шипшина, горобина
|14, 15, 24, 25, 28-30
|Обліпиха
|14, 15, 20, 21, 24, 25, 28-30
|Глід
|11-13, 24, 25
|Смородина
|11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28-31
|Малина, ожина
|11-13, 24, 25, 28-30
|Аґрус
|1, 2, 11-13, 16, 17, 24, 25, 28-30
|Виноград
|1, 2, 8-15, 20, 21, 24, 25, 28-30
|Декоративні рослини
|Однорічники
|1, 2, 6-10, 28-30
|Цибулинні та бульбові
|6, 7, 11-13, 16, 17, 20, 21, 24-27
|Трав’янисті багаторічники
|1, 2, 6-10, 23-30
|Хвойні
|4, 6, 7
|Живі огорожі
|6, 7, 31
|Чагарники та дерева
|6, 7, 14, 15, 24, 25, 28-31
|Ліани
|6, 7, 14, 15, 26, 27
|Газони та грунтопокривники
|1, 2, 6, 7, 14, 15, 28-30
|Сидерати
|1, 2, 5-7, 10-15, 28-30
Місячний календар садівника-городника на серпень 2024
1-2 числа: Зібрані ягоди, фрукти та овочі цього періоду ідеально підходять для сушіння. Це також гарний час для заготівлі сіна. Рекомендується активніше рихлити ґрунт і прополювати грядки.
3-8 числа: Варто приділити більше уваги боротьбі зі шкідниками та підготовці живців. Овочі та фрукти, зібрані в цей час, чудово підходять для засолювання та заморожування. Також рекомендується збирати лікарські рослини.
9-11 числа: У цей період деревам у саду потрібен додатковий догляд. Встановіть підпірки для дерев. Якщо плануєте незабаром садити молоді деревця, підготуйте для цього спеціальні ями.
12-17 числа: На городі та в саду слід приділити увагу розпушуванню ґрунту та поливу. Внесення будь-яких добрив буде ефективним. Можлива пересадка рослин, особливо ягідних кущів. Рекомендується збирати коріння лікарських рослин та займатися заготівлею насіння на наступний рік.
18-22 числа: Цей період сприятливий для збору дозрілих плодів і овочів, особливо зернових та коренеплодів. Рекомендується зрізати квіти, збирати дозріле насіння, а також займатися заготівлею грибів та консервацією ягід. Вдалий час для ділення кущів смородини на живці.
23-24 числа: Рекомендується збір і консервація овочів, фруктів та ягід. Можливе сушіння грибів і пряних трав. Займіться підготовкою землі під озимі посіви. Період також підходить для приготування вина і соку.
Кінець місяця: Приділіть увагу поливу, підживленню та розпушуванню ґрунту, обріжте сухі гілки у чагарників і дерев. У цей період варто займатися заготівлею живців. Рекомендується сіяти кріп і петрушку в ящики для вирощування вдома. Всі види консервування, засолювання та сушіння зібраних плодів будуть доречними. Прекрасний час для збору обліпихи.
Найкращі дні серпня для садових робіт по видам
|Вид садових робіт
|Дата
|Сапання бур’янів та інша обробка ґрунту
|3, 19
|Пророщування насіння
|1, 2, 8-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28-30
|Пікірування, проріджування
|24, 25
|Поливи
|1, 2, 8-17, 19-21, 28-30
|Підживлення органічними добривами
|1, 2, 20, 21, 24, 25, 28-30
|Підживлення мінеральними добривами
|11-13, 16, 17
|Компостування, закладка зелених добрив
|1, 2, 19, 28-30
|Обрізка, омолодження, формування
|4, 14, 15
|Стрижка газону, косовиця трав
|1, 2, 4, 6, 7, 14, 15, 22, 23, 28-30
|Підв'язка, встановлення опор
|6, 7, 14, 15, 26, 27
|Прищипка, пасинкування
|4, 8-17
|Боротьба з шкідниками та хворобами
|3, 4, 22, 23, 26, 27, 31
|Профілактичні обробки
|6, 7, 14, 15, 26, 27
|Заготівля живців
|8-17
|Щеплення та окулювання
|4, 11-13, 16, 17, 20, 21, 28-30
|Догляд за водоймами
|1, 2, 24, 25, 28-30
|Обробка теплиць та парників
|3-5, 19-22, 31
|Прибирання та ремонт
|3-15, 18-19, 31
|Корчування та боротьба з порослю
|1, 27-31
|Збір врожаю
|4, 14, 15, 16, 17, 31
|Збір насіння
|3-5, 8-10, 19, 22-31
|Консервація, сушіння
|6-17, 24-27, 31
|Засолювання та квашення
|5, 14-17
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