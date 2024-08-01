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Місячний посівний календар на серпень 2024: коли краще збирати врожай

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Місячний посівний календар на серпень 2024: коли краще збирати врожай
Посівний календар у серпні: час для підготовки до осінніх посадок
фото: freepik.com

Посадковий календар на серпень по дням

Серпень – пора збору овочів та фруктів, а также підготовки саду та городу. Правильний вибір часу для збору врожаю та проведення садово-городніх робіт відіграє досить вагому роль та визначає успіх справи.

Посівний календар на серпень 2024 року від «Главком» стане в нагоді всім, хто прагне ефективно завершити літній сезон та підготуватися до осені. Він не лише підкаже оптимальні дні для збору врожаю, але й допоможе визначити сприятливий час для пізніх посівів та посадок. 

Тут ви знайдете цінні рекомендації щодо найкращих днів для різноманітних садових робіт – від консервування та заготівлі насіння до підготовки ґрунту та догляду за багаторічними рослинами.

Сприятливі та несприятливі дні у серпні

Сприятливі дні для посіву та посадки овочів: 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня.

Несприятливі дні для будь-яких робіт: 3-5, 19, 22, 23 серпня.

Серпень – сезон, коли посадки фактично завершено, і настає пік збору врожаю. Садівники та городники зосереджуються на збиранні та зберіганні плодів, а також на підготовці ділянки до осені. Важливо провести останні підживлення для пізніх культур та продовжити захист рослин від шкідників і хвороб. 

Через можливу спеку слід приділити особливу увагу поливу, особливо для овочевих культур та молодих саджанців. Також серпень – вдалий час для заготівлі насіння та початку підготовки ґрунту до наступного сезону.

Місячний посівний календар на серпень 2024

Плануючи свої садово-городні роботи згідно з посівним календарем на серпень 2024 року, ви зможете максимально ефективно провести збір врожаю та підготувати ділянку до осіннього сезону. 

Посівний календар на серпень 2024
Посівний календар на серпень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Посівний календар на серпень – таблиця

Коренеплоди
Картопля 24, 25
Морква, буряк 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30
Редис, редька 1, 2, 8-10, 26-30
Цибулеві
Цибуля на зелень 9-17, 20, 21
Часник 8-10
Декоративно-їстівні цибулі 8-13, 16, 17
Овочі до столу та на зберігання
Перець декоративний та гострий 11-13, 16, 17
Огірки 1, 2, 11-13, 16, 17, 28, 30
Рання капуста, кале 8-13, 16, 17
Кабачки, патисони, гарбуз-сквош 1, 2, 28-30
Спаржа 8-13, 16, 17
Стручкові (квасоля, горох) 8-10, 16, 17, 26, 27
Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 7-17
Міцелій 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30
Зелень та трави
Салати, цикорій 8-13, 16, 17
Шпинат 16, 17, 20, 21, 24, 25
Рукола, крес, листова гірчиця 11-13
Мангольд, щавель 16, 17, 20, 21, 24, 25
Кріп, петрушка, кінза 9-17
Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави 1, 2, 6-10, 28-30
Лікарські та чайні культури 1, 2, 6-10, 24-30
Мікрозелень 1, 2, 20, 21, 28-30
Плодово-ягідні
Суниця та полуниця 1, 2, 11-13, 24-30
Фундук 24, 25
Калина, шипшина, горобина 14, 15, 24, 25, 28-30
Обліпиха 14, 15, 20, 21, 24, 25, 28-30
Глід 11-13, 24, 25
Смородина 11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28-31
Малина, ожина 11-13, 24, 25, 28-30
Аґрус 1, 2, 11-13, 16, 17, 24, 25, 28-30
Виноград 1, 2, 8-15, 20, 21, 24, 25, 28-30
Декоративні рослини
Однорічники 1, 2, 6-10, 28-30
Цибулинні та бульбові 6, 7, 11-13, 16, 17, 20, 21, 24-27
Трав’янисті багаторічники 1, 2, 6-10, 23-30
Хвойні 4, 6, 7
Живі огорожі 6, 7, 31
Чагарники та дерева 6, 7, 14, 15, 24, 25, 28-31
Ліани 6, 7, 14, 15, 26, 27
Газони та грунтопокривники 1, 2, 6, 7, 14, 15, 28-30
Сидерати 1, 2, 5-7, 10-15, 28-30

Місячний календар садівника-городника на серпень 2024

1-2 числа: Зібрані ягоди, фрукти та овочі цього періоду ідеально підходять для сушіння. Це також гарний час для заготівлі сіна. Рекомендується активніше рихлити ґрунт і прополювати грядки.

3-8 числа: Варто приділити більше уваги боротьбі зі шкідниками та підготовці живців. Овочі та фрукти, зібрані в цей час, чудово підходять для засолювання та заморожування. Також рекомендується збирати лікарські рослини.

9-11 числа: У цей період деревам у саду потрібен додатковий догляд. Встановіть підпірки для дерев. Якщо плануєте незабаром садити молоді деревця, підготуйте для цього спеціальні ями.

12-17 числа: На городі та в саду слід приділити увагу розпушуванню ґрунту та поливу. Внесення будь-яких добрив буде ефективним. Можлива пересадка рослин, особливо ягідних кущів. Рекомендується збирати коріння лікарських рослин та займатися заготівлею насіння на наступний рік.

18-22 числа: Цей період сприятливий для збору дозрілих плодів і овочів, особливо зернових та коренеплодів. Рекомендується зрізати квіти, збирати дозріле насіння, а також займатися заготівлею грибів та консервацією ягід. Вдалий час для ділення кущів смородини на живці.

23-24 числа: Рекомендується збір і консервація овочів, фруктів та ягід. Можливе сушіння грибів і пряних трав. Займіться підготовкою землі під озимі посіви. Період також підходить для приготування вина і соку.

Кінець місяця: Приділіть увагу поливу, підживленню та розпушуванню ґрунту, обріжте сухі гілки у чагарників і дерев. У цей період варто займатися заготівлею живців. Рекомендується сіяти кріп і петрушку в ящики для вирощування вдома. Всі види консервування, засолювання та сушіння зібраних плодів будуть доречними. Прекрасний час для збору обліпихи.

Найкращі дні серпня для садових робіт по видам

Вид садових робіт Дата
 Сапання бур’янів та інша обробка ґрунту 3, 19
Пророщування насіння  1, 2, 8-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28-30
Пікірування, проріджування 24, 25
Поливи 1, 2, 8-17, 19-21, 28-30
Підживлення органічними добривами 1, 2, 20, 21, 24, 25, 28-30
Підживлення мінеральними добривами 11-13, 16, 17
Компостування, закладка зелених добрив 1, 2, 19, 28-30
Обрізка, омолодження, формування 4, 14, 15
Стрижка газону, косовиця трав 1, 2, 4, 6, 7, 14, 15, 22, 23, 28-30
Підв'язка, встановлення опор 6, 7, 14, 15, 26, 27
Прищипка, пасинкування 4, 8-17
Боротьба з шкідниками та хворобами 3, 4, 22, 23, 26, 27, 31
Профілактичні обробки 6, 7, 14, 15, 26, 27
Заготівля живців 8-17
Щеплення та окулювання 4, 11-13, 16, 17, 20, 21, 28-30
Догляд за водоймами 1, 2, 24, 25, 28-30
Обробка теплиць та парників 3-5, 19-22, 31
Прибирання та ремонт 3-15, 18-19, 31
Корчування та боротьба з порослю 1, 27-31
Збір врожаю 4, 14, 15, 16, 17, 31
Збір насіння 3-5, 8-10, 19, 22-31
Консервація, сушіння 6-17, 24-27, 31
Засолювання та квашення 5, 14-17

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Теги: календар урожай літо рослини

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