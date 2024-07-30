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Державні та міжнародні свята у серпні 2024 року

Ірина Міллер, Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Державні та міжнародні свята у серпні 2024 року
День Незалежності – найголовніше свято в серпні для українців
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Повний перелік серпневих свят 2024 року в Україні. Інформація про державні вихідні та робочі дні в умовах воєнного стану

У серпні на українців чекають важливі свята. Так, саме у серпні Україна святкує річницю своєї Незалежності і вшановує один з трьох ключових державних символів – синьо-жовтий стяг.

Також саме в серпні українці матимуть можливість підтримати та висловити подяку нашим захисникам, привітавши їх з Днем Повітряних сил і Днем військ зв’язку Збройних Сил України, та віддати шану полеглим воїнам у День пам'яті захисників України.

На серпень припадає 16 державних та міжнародних свят:

  • 1 серпня – День інкасатора
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора
  • 6 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України
  • 8 серпня – День військ зв'язку Збройних сил України
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді
  • 13 серпня – День працівників ветеринарної медицини
  • 13 серпня – День будівельника
  • 15 серпня – День археолога
  • 19 серпня – День пасічника
  • 23 серпня – День Державного Прапора України
  • 24 серпня – День Незалежності України
  • 26 серпня – День авіації України
  • 26 серпня – День далекобійника
  • 27 серпня – День шахтаря
  • 29 серпня – День пам'яті захисників України

Державні свята України у серпні 2024

Найголовніші свята в Україні у серпні 2024 року
Найголовніші свята в Україні у серпні 2024 року
інфографіка: glavcom.ua

День Повітряних Сил Збройних Сил України

Повітряні Сили Збройних Сил України – це потужна комплексна структура, що охоплює потужні засоби протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська. День Повітряних Сил Збройних Сил України відзначається щороку у першу неділю серпня з 2007 року згідно з відповідним Указом Президента України.

Цього року свято припадає на 4 серпня, тож це буде чудовою нагодою привітати тих, хто присвятив себе Повітряними Силами України та боронить повітряний простір нашої держави. 

День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України

Це професійне свято усіх військових зв’язківців та фахівців, що працюють у суміжних напрямах та підрозділах. Засноване у 2000 році згідно з Указом Президента України «Про День військ зв'язку» і традиційно відзначається 8 серпня щороку.

Дата відзначення вибрана не випадково, адже саме 8 серпня у 1920 році у Києві вперше почали готувати військових зв'язківців на Київських військово-інженерних курсах на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища.

День Державного прапора

Українці з державними прапорами
Українці з державними прапорами
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

23 серпня щорічно, починаючи з 2004 року, в Україні вшановують один з трьох ключових державних символів – синьо-жовтий стяг. Це також національний символ. Символ нашої української ідентичності. Символ боротьби за волю.

Свято встановлене «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України» згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року. У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Синьо-жовте поєднання утвердилося як українські національні кольори під час європейської «Весни народів» у 19 столітті. Але загалом ця символіка з нами зі значно давніших часів. Поєднання блакитного тла та жовтого малюнку зустрічається в символіці українських населених пунктів, починаючи з часів Русі. Козаки використовували синє тло та малювали жовті хрести, небесні світила та зброю на полкових і сотенних знаменах.

Під час хвилі європейських революцій 1848 року, названої «Весна народів», синьо-жовтий стяг утвердився вже як прапор українського народу. Тоді, у червні 1848-го, таке знамено вперше підняли над ратушею у Львові. Утвердження ж синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української Народної Республіки (УНР). Потім в історії України був період червоного «серпасто-молоткастого», а за синьо-жовтий саджали до в’язниць.

У новітні часи національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року. У Києві прапор було піднято над міською мерією пізніше – 24 липня 1990 року.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту.

А за кілька місяців, 28 січня 1992-го, ВРУ офіційно затвердила його Державним Прапором України.

День Незалежності України

Українці святкують День Незалежності
Українці святкують День Незалежності
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

24 серпня 2024 року Україна святкуватиме 33-у річницю Незалежності. День Незалежності України – щорічне свято в Україні, яке відзначають 24 серпня з нагоди ухвалення у 1991 році Акта проголошення Незалежності України. Цей документ, ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УРСР, проголосив створення самостійної української держави.

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України 346 депутатів проголосували за ухвалення Акту проголошення незалежності України. Документ проголошував створення самостійної Української держави. Текст акту складався з 93 слів, був набраний на друкарській машинці та вміщався на одному папірці.

Акт початку дев'яностих – не єдина спроба узаконити незалежність України: протягом буремного 20 ст. різні регіони України оголошували про створення самоврядних держав. Три з них припадали на 1918 рік, зокрема, у січні цього року Українська Народна Республіка оголосила свій Четвертий Універсал.

День пам'яті захисників України

Державні та міжнародні свята у серпні 2024 року фото 1

Це відносно нове державне свято, яке було офіційно встановлено указом Президента України в 2019 році і відзначається щороку 29 серпня. День пам'яті захисників України вшановує всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Це стосується не лише учасників сучасних війн, але й тих, хто боровся за свободу України протягом усієї її історії. 

Ця дата має важливе і водночас трагічне значення: 29 серпня 2014 року відбувся один з найдраматичніших епізодів війни на Донбасі — вихід українських військових з оточення під Іловайськом, що супроводжувався значними втратами, адже їх шлях пролягав через соняшникові поля. Проте російська сторона типово для себе порушила домовленості та зірвала евакуацію, розстрілюючи військових. Тому символом цього дня вважаються квіти соняшника.

День авіації України

Українська авіація
Українська авіація
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Професійне свято військових та цивільних авіаторів, та всіх, хто працює у сфері промислової авіації та транспорту. Його святкують щорічно в останню суботу серпня, тож цього року День авіації України припадає на 31 серпня. Це свято було запроваджено у 1993 році за указом Президента України «Про День авіації».

Робочі, святкові та вихідні дні в серпні 2024 року

В серпні 31 день, і цього року 22 дні будуть робочими, а 9 – вихідними (субота та неділя).

Чи будуть додаткові вихідні дні в серпні?

Оскільки в країні продовжує діяти воєнний стан, а відповідно до нього і чинний закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», ні на День Незалежності, ні на інші свята у 2024 році вихідних не передбачено. Це означає, що українці працюватимуть за стандартним графіком, без урахування святкових днів. 

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Теги: українці свято День Незалежності Україна свята

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