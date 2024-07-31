Календар рибалки на серпень 2024: коли гарний кльов?

Прогноз для рибалок на серпень: дні в які чекати на багатий вилов

У серпні риболовля має свої особливості та переваги. Це період, коли вода тепла, спека менш відчутна, а температура повітря є досить комфортною для довгого сидіння на березі.

Аби риболовля пройшла вдало і ви змогли скористатися всіма перевагами цього місяця, ми підготували детальний календар рибака на серпень.

Календар рибалки на серпень 2024

Місячний календар рибака – це корисний інструмент для планування успішної риболовлі. Його складають з урахуванням фаз Місяця та їх впливу на активність риби. Науково підтверджений факт, що місячні цикли впливають на припливи, відливи та інші природні процеси, які визначають активність риби.

Календар рибалки на серпень 2024 інфографіка: glavcom.ua

Цей календар надає рекомендації щодо найкращих днів та часу для риболовлі, враховуючи вплив фаз Місяця на поведінку риби. Досвідчені рибалки радять звертати особливу увагу на фази зростаючого та спадаючого Місяця, оскільки саме в ці періоди риба зазвичай більш активна.

Які найбільш сприятливі дні серпня 2024 року для риболовлі:

Найкращі дні для клювання: 7-14, 23-26 серпня.

7-14, 23-26 серпня. Хороші дні для клювання: 15, 21-22, 27-30, серпня.

15, 21-22, 27-30, серпня. Слабкі для клювання: 1-3, 5-6, 16-18, 20, 31 серпня.

1-3, 5-6, 16-18, 20, 31 серпня. Несприятливі дні для клювання: 4 (молодий Місяць) та 19 серпня (повний Місяць),

Що найбільше клює в серпні?

У серпні, коли вода досягає найвищих температур року, активність багатьох видів риб змінюється. Цей місяць особливо сприятливий для ловлі хижих риб. Щука стає більш активною, особливо у ранкові та вечірні години, коли вода трохи охолоджується. Окунь також добре ловиться в цей період, особливо на мілководді та біля водної рослинності. Судак теж активізується, надаючи перевагу глибшим ділянкам водойм.

Для любителів мирної риби серпень також може бути продуктивним. Лящ продовжує добре клювати, особливо на глибині. Карась та короп також активні, їх можна успішно ловити як на поплавкову вудку, так і на фідер. Плітка та густера теж непогано ловляться в цей період, особливо на легкі снасті. Варто зазначити, що успіх риболовлі в серпні багато в чому залежить від погодних умов та вміння рибалки пристосуватися до них.

Вид риби та місце лову Чим ловити та наживка Короп озера, річки, водосховища Фідер, поплавкова вудка кукурудза, бойли, черв'як Щука річки, озера Спінінг, жерлиця живець, воблер, блешня Сом великі річки, водосховища Донка, квок живець, черв'як, печінка Окунь озера, річки, ставки Спінінг, поплавкова вудка живець, черв'як Плітка річки, озера, водосховища Фідер, поплавкова вудка черв'як, опариш, кукурудза Лящ озера, річки, водосховища Фідер, донка черв'як, опариш, перловка Карась ставки, озера, річки Поплавкова вудка, фідер черв'як, тісто, кукурудза Судак великі річки, водосховища Спінінг, донка живець, воблер, твістер Форель гірські річки, струмки Махова вудка, спінінг черв'як, блешня, мушка Плоскирка річки, озера, водосховища Фідер, поплавкова вудка опариш, черв'як, тісто

Штрафи за риболовлю

За недотримання «Правил любительського рибальства» застосовуються адміністративні санкції. У випадках, коли завдано суттєвої шкоди, може наступати кримінальна відповідальність. Варто зазначити, що за кожну незаконно виловлену рибу, незалежно від її розміру, накладається окремий штраф.

Ці заходи спрямовані на збереження водних біоресурсів та підтримку екологічного балансу водойм. Тому рибалкам-любителям важливо бути обізнаними з чинними правилами та дотримуватися їх для уникнення правових наслідків та збереження природи.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Звертаємо вашу увагу: через воєнний стан у певних областях можуть бути запроваджені обмеження щодо відвідування водойм. Тому важливо регулярно перевіряти офіційні повідомлення місцевих органів влади стосовно чинних дозволів та заборон на доступ до водних об'єктів у вашому регіоні.