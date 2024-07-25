Місячний календар на серпень 2024: коли новий та повний Місяць

Як змінюватимуться фази Місяця у серпні та сприятливі дні за сферами життя

Місяць багато на що впливає у природі: припливи та відпливи, біоритми тварин та рослин та навіть загальне почуття та моральний стан людини. Ось чому важливо слідкувати за фазами Місяця, зокрема коли він буде в фазі молодика або в повні.

Фази Місяця у серпні 2024

1-3 серпня – спадаючий Місяць

4-5 серпня – новий Місяць, або молодик

6-18 серпня – зростаючий Місяць

19-20 серпня – повний Місяць, або повня

21-31 серпня – спадаючий Місяць

Цікавий лайфхак для того щоб визначити який зараз місяць: зростаючий чи спадаючий.

Якщо місячний серп в небі нагадує літеру «С» – це спадаючий місяць. А якщо ця літера ніби перевернута в зворотній бік і якщо до неї приставити риску і отримати літеру «Р» – це місяць, що росте.

Місячний календар на серпень 2024

Місячний календар на серпень 2024 року інфографіка: glavcom.ua

Новий Місяць у серпні 2024

Молодий Місяць (Молодик) – це фаза Місяця, коли він розташований між Землею і Сонцем так, що його освітлена сторона повернута від Землі, через що він наче невидимий для спостерігачів з Землі. В серпні фаза нового місяця буде з 4 на 5 число.

Тобто, у цій фазі Місяць сходить і заходить разом із Сонцем, тому його важко побачити на небі. Ще здавна для багатьох культур цей період символізував новий початок, оновлення та сприятливий час для початку нових проєктів і задумів, оскільки вважається, що він приносить енергію для росту і розвитку в наступному місячному циклі.

Як новий місяць впливає на людину?

Багато людей відзначають, що на новий Місяць відчувають прилив енергії, сил та натхнення. Також хтось може відчувати інтуїтивно потребу в ментальному та фізичному очищенні, змінюється якість сну: він стає більш чутливий, людина швидко прокидається та відчуває себе бадьорішою.

Повний Місяць у серпні 2024

З 19 на 20 серпня буде фаза Місяця у повні, коли він знаходиться на протилежному боці Землі від Сонця, і його освітлена сторона повністю видима з Землі, виглядаючи як повний круглий диск.

У цей період Місяць сходить на сході одразу після заходу Сонця і залишається видимим всю ніч, заходячи на заході на світанку. Повний Місяць символізує кульмінацію, завершення циклів і час для збору врожаю, оцінки досягнень і підбиття підсумків. Він також часто асоціюється з підвищеною емоційною активністю і посиленням інтуїтивних відчуттів.

Як повний Місяць впливає на людину

Деякі люди можуть почувати себе погано під час повного Місяця фото: freepik.com

Існує теорія, що повний Місяць може впливати на ментальне здоров'я, спричиняючи підвищену дратівливість, тривожність або навіть агресію. Деякі дослідження не знаходять підтвердження цьому, але багато людей скаржаться на підвищену втому або навпаки — сильну збудженність саме в період повного Місяця.

Сприятливі та несприятливі дні серпня

Сприятливий період буде з 6 серпня по 18, коли Місяць знаходиться в зростаючій позиції. Найкращими для реалізації бажань будуть такі дати в серпні: 6, 10-11, 14, 18, 21, 25.

Несприятливі дні в серпні 2024: 4-5 серпня (молодик) та 19-20 серпня (повня). Цей період вважається ризикованим для серйозних рішень та дій, на кшталт підписання документів, великих покупок, доленосних рішень. Також до “несприятливих” відносять: 1, 7, 9, 13, 16, 31 серпня.

Сприятливі дні за сферами

Сприятливими днями для різних сфер варто вважати майже всі дати крім 4-5 серпня та 19-20 серпня.