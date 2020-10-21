21 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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21 жовтня - День Трифона, День Пелагеї Ознобніци

Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань

Сьогодні, 21 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день йододефіциту та День базіки, а віряни вшановують пам'ять святої Пелагеї.

21 жовтня – День Трифона, День Пелагеї Ознобніци

У церкві 21 жовтня вшановується пам’ять святого Трифона і Пелагеї. Трифон жив у XVI столітті на території одного із сіл Архангельської губернії. З дитинства він відчував потребу служити Богу як інока, і ще більше зміцнився в своїх намірах після того, як почув у храмі слова про те, що ченці стають Божими обранцями. Трифон вирішує стати ченцем і таємно покидає рідну домівку, попрямувавши в Пермську губернію. Там він оселився на території монастиря і прийняв постриг. Трифон протягом свого життя настільки щиро молився і працював, що абсолютно не жалів себе, а тому, одного разу навіть дуже сильно захворів.

Коли Трифон був при смерті, до нього з’явився святий Миколай у супроводі ангела, наділивши його даром чудотворення. Слава про здібності Трифона поширилася по всьому краю, а тому, він, щоб не викликати заздрість у серцях своїх послідовників, пішов у пустелю, а потім перейшов річку Мулянка і побудував монастир на В’ятці.

Також 21 жовтня шанують Святу Пелагію, яка раніше вела розпусний спосіб життя, будучи танцівницею і блудницею. Але одного разу в Антіохію з’їхалися священики з усієї Сирії, і один з єпископів щиро молився за Пелагію, що вразило її настільки, що вона вирішила прийняти християнство і згодом навіть стала черницею, оселившись в чоловічому монастирі. Про те, що серед них знаходиться жінка, ченці не знали до самої смерті Пелагію.

Традиції та звичаї

Селяни саме 21 жовтня починали думати про те, який одяг стануть носити взимку. Намагалися підлатати одяг, зшити що-небудь нове. Люди воліли не жартувати з зимою. Відомо, що раніше на російських землях здебільшого був густий ліс, і необхідно було закладати нові поля, призначені для сільськогосподарських потреб. Для цього дерева частково випалювали. З деревини могли виробляти нові хати та інші споруди. Також виготовляли так званий починок, для чого рубали галявину, де згодом розводили вогнище Слов’яни вірили в те, що лісом управляє істота Ліс Чесний. Цей дух практично ніколи не показується людям, є господарем власного простору і намагається не турбувати людство без видимої причини. Цьому суті можна було поскаржитися на інших духів, які загрожують життю і безпеці людини.

21 жовтня селяни опускали на дно водойм бочки з домашніми заготовками. Для цього, як правило, відмінно підходила капуста, огірки. Винахід селян був дуже простим і, тим не менш, допомагало їм перечекати сувору зиму. Справа в тому, що температура води в наступні місяці практично завжди трималася приблизно в районі 0 градусів, а тому, що не замерзала, але при цьому грала роль своєрідного холодильника. Навіть якщо річка покривалася крижаною кіркою, її видаляли, діставали.

Народні прикмети

Хмари на Пелагею низько пливуть – до морозу.

Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то в найближчі дні буде суха і ясна погода.

Зірки 21 жовтня яскраво сяють – буде хороша погода, тьмяніють – до негоди.

Що не можна робити