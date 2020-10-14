Майже 60% українців кажуть готові захищати країну зі зброєю, – опитування
Патріотично настроєних громадян більше серед старших респондентів
Патріотично настроєних громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, та відносно більше серед старших респондентів
59% українців готові у разі необхідності відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, 85% опитаних вважають себе патріотами.
Про це свідчать данні опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг»
59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у 2019 таких респондентів було 56%, 2017 – 54%, 2012 – 33%).
Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку та серед людей з відносно вищими доходами.
При цьому 85% опитаних вважають себе патріотами своєї країни, 12% – протилежної думки.
Патріотично настроєних громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, та відносно більше серед старших респондентів.
69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно.
Джерело: Українська правда