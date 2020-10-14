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    Суспільство

    Майже 60% українців кажуть готові захищати країну зі зброєю, – опитування

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    <p>Патріотично настроєних громадян більше серед старших респондентів</p> - Майже 60% українців кажуть готові захищати країну зі зброєю, – опитування

    Патріотично настроєних громадян більше серед старших респондентів

    Фото: Serg Stroy

    Патріотично настроєних громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, та відносно більше серед старших респондентів

    59% українців готові у разі необхідності відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, 85% опитаних вважають себе патріотами.

    Про це свідчать данні опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг»

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    59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у 2019 таких респондентів було 56%, 2017 – 54%, 2012 – 33%).

    Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку та серед людей з відносно вищими доходами.

    При цьому 85% опитаних вважають себе патріотами своєї країни, 12% – протилежної думки.

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    Патріотично настроєних громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, та відносно більше серед старших респондентів.

    69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно.

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    Опитування проведене 10-12 жовтня серед 2000 осіб віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
    Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

    Джерело: Українська правда

    свята рейтинг Україна патріотизм
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