24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи

У четвер 24 серпня святкується День Незалежності України та День дивної музики. Православні християни сьогодні вшановують пам’ять мученика Євпла.

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День Незалежності України

Фото: Київська міська рада

День незалежності України – головне державне свято України, що відзначається щорічно 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України.

Цього року українці святкують 31 рік незалежності своєї країни, упродовж яких вони відстоювали своє право бути вільними. І сьогодні триває боротьба за свободу, ідентичність та територіальну цілісність держави. Українські захисники відстоюють незалежність ціною власного життя.

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Міжнародний день дивної музики

фото з відкритих джерел

Щороку 24 серпня відзначається Міжнародний день дивної музики.

Історія свята не така вже й стара. Його започаткував у 1998 році музикант та композитор із Нью-Йорку, випускник Джульярдської музичної школи, Патрік Грант. У той час музикант займався просуванням свого нового альбому Fields Amaze.

Дату 24 серпня було обрано не випадково – це був день народження батька його дівчини, який колись був для Гранта своєрідним художнім наставником. Коли у 2002 році ідея створення та прослуховування дивної музики дісталася до Європи, цей день набув статусу міжнародного.

Яке релігійне свято

фото з відкритих джерел

За церковним календарем, 24 серпня вшановують пам'ять мученика Євпла, який жив в третьому столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.

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В один з таких днів Євпла схопили язичники і відвели до імператора. Його піддали численним тортурам, але навіть в цьому випадку він не погодився прийняти язичницьку віру. Під час страти Євпл продовжував проповідувати – з тим і помер.

Традиції та звичаї дня

Починали стригти овець на Євпла, адже шерсть тварин вже досить сильно відростала. Майстрині 24 серпня робили нитки з овечої вовни, а потім в'язали теплі речі. Помічали, що в цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.

Народні прикмети

Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром.

Дощ під час сходу сонця - прикмета до того, що негода триватиме протягом кількох днів.

Якщо день Евпла випадає на молодий місяць, і в цей час стоїть ясна погода - у вересні дощів буде дуже мало.

Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета того, що буде кілька погожих днів.

Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через 2-3 дня буде дощ.

Багато горіхів, а мало грибів - до холодної і сніжної зими.

Погода без вітру – до тепла.

Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

Що категорично заборонено робити

Не можна вживати алкоголь 24 серпня, оскільки до людини, яка випила, обов'язково з'являться небіжчики і покарають її.

Не можна на Євпла нити і скаржитися на життя і долю, не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи.

Ходити на риболовлю до водойм, так як потопельники можуть в воду затягти.

Іменини

День ангела імені сьогодні відзначають Олександр, Василь, Максим, Федір (Феодор), Сусанна, Азат.