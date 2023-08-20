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Додатковий перехід та нова бруківка: у столиці відновлено рух центральною вулицею після ремонту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Додатковий перехід та нова бруківка: у столиці відновлено рух центральною вулицею після ремонту
Довкола ремонта вулиці Богдана Хмельницького виникло багато суперечок
фото: kyivcity.gov.u

Ремонтні роботи здійснювалися без вихідних, дорожники працювали у дві зміни

Рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатика до вулиці Володимирська учора, 19 серпня відновився після ремонту. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. о 23:30, буде відкритий після ремонту.

«Сьогодні, 19 серпня, о 23:30, відкриємо рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатику до вулиці Володимирської. Загалом на цій ділянці відремонтували майже 9,3 тис. кв. м. гранітного мощення. Всі роботи виконали в рамках експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідували численні просідання, колійність й інші нерівності покриття. Для зручності пішоходів на оновленій ділянці вулиці облаштували додатковий наземний перехід біля станції метро «Театральна». Цей та інші переходи вимостили із контрастної червоно-білої бруківки, яка слугує замість звичайної розмітки», – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що кошти на оновлення вулиці витрачалися за словами Кличка, мінімальні – лише на закупку піску та цементу. Задля вирівнювання дорожнього покриття перекладаєлася стара гранітна бруківка. Завдяки такому ремонту ліквідовуються просідання, нерівності та інші проблемні місця проїжджої частини.

Роботи здійснювалися без вихідних, дорожники працювали у дві зміни. Ремонт виконували у рамках експлуатаційного утримання вулиці працівники шляхово-експлуатаційного управління з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них. Без залучення підрядних організацій.

У рамках ремонту на вул. Богдана Хмельницького облаштовано пішохідні переходи з червоно-білого мощення. Загалом буде сім переходів. Над двома вже закінчують працювати. Зокрема, на вул. Богдана Хмельницького облаштували дублюючий перехід підземного переходу на перетині з вул. Чикаленка (ст. м. «Театральна»).

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Теги: Віталій Кличко метро День Незалежності ремонт скандал влада

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