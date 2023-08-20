Додатковий перехід та нова бруківка: у столиці відновлено рух центральною вулицею після ремонту

Ремонтні роботи здійснювалися без вихідних, дорожники працювали у дві зміни

Рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатика до вулиці Володимирська учора, 19 серпня відновився після ремонту. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. о 23:30, буде відкритий після ремонту.

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«Сьогодні, 19 серпня, о 23:30, відкриємо рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатику до вулиці Володимирської. Загалом на цій ділянці відремонтували майже 9,3 тис. кв. м. гранітного мощення. Всі роботи виконали в рамках експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідували численні просідання, колійність й інші нерівності покриття. Для зручності пішоходів на оновленій ділянці вулиці облаштували додатковий наземний перехід біля станції метро «Театральна». Цей та інші переходи вимостили із контрастної червоно-білої бруківки, яка слугує замість звичайної розмітки», – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що кошти на оновлення вулиці витрачалися за словами Кличка, мінімальні – лише на закупку піску та цементу. Задля вирівнювання дорожнього покриття перекладаєлася стара гранітна бруківка. Завдяки такому ремонту ліквідовуються просідання, нерівності та інші проблемні місця проїжджої частини.

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Роботи здійснювалися без вихідних, дорожники працювали у дві зміни. Ремонт виконували у рамках експлуатаційного утримання вулиці працівники шляхово-експлуатаційного управління з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них. Без залучення підрядних організацій.

У рамках ремонту на вул. Богдана Хмельницького облаштовано пішохідні переходи з червоно-білого мощення. Загалом буде сім переходів. Над двома вже закінчують працювати. Зокрема, на вул. Богдана Хмельницького облаштували дублюючий перехід підземного переходу на перетині з вул. Чикаленка (ст. м. «Театральна»).