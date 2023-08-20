20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цей день не підходить для швидких рішень, адже вони можуть призвести до негативних наслідків

20 серпня відзначається Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день ліні та Міжнародний день медичного транспорту. Віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день медоносних бджіл

У третю неділю серпня у США відзначається Всесвітній день медоносних бджіл.

Раніше свято називалось Національним днем розповсюдження інформації про медоносних бджіл та святкування відбувалось у четверту неділю серпня. Вперше проводити заходи почала група бджолярів, яка у 2009 році подала до Міністерства сільського господарства США петицію на честь медоносних бджіл та бджолярства. Шанувальник бджіл з усього світу долучаються до відзначення цієї події.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Святкують цей день усі бджолярі, бджолярські клуби, групи та асоціації, а також просто ентузіасти з усіх куточків США та світу. Вони вшановують медоносних бджіл, визнають їхній великий внесок у життя людей та закликають їх захищати. У цей день також висловлюють повагу до бджолярів, до їхньої важкої та важливої праці.

Всесвітній день ліні

Всесвітній день ліні, чи Всесвітній день лінощів (World Laziness Day), відзначають 20 серпня люди, що не дуже поспішають до роботи. В цей день кожен може влаштувати собі справжнісіньке свято, а саме, байдикувати та нічого не робити. Попри те, що свято має неофіційний характер, воно швидко завоювало популярність серед мешканців Землі. І хоча є такі, що святкують свій день лінощів чи не щодня, для більшості людей відпочинок є надзвичайно важливим. Саме для них і було створено Всесвітній день ліні.

Місцем походження Всесвітнього дня лінощів вважається Колумбія, а саме промислове містечко Ітагуі з населенням понад 200 000 осіб. Ініціатива запровадити святкування Дня лінощів була реалізована у 1984 році. Саме тоді проходив торгово-промисловий фестиваль, на якому були представлені різні види мистецтва і як раз під час цього фестивалю мешканців, які працювали на заводах та фабриках міста, закликали відкинути роботу та всі важливі справи, а по-справжньому відірватися на святі.

Міжнародний день медичного транспорту

Історія цього свята розпочалася у період Першої світової війни, коли спеціальні польові автомобілі доставляли поранених солдат у госпіталі. Дуже швидко медичний транспорт став невід’ємною частиною системи охорони здоров’я.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За доставку хворих у лікарні відповідали санітари. З часом їхні функції значно розширилися. Сьогодні ці медпрацівники надають невідкладну допомогу на місці пригоди, забезпечують роздачу ліків і лікують пацієнтів, які за медичними показами ізольовані від суспільства.

Яке сьогодні релігійне свято

20 серпня в церковному календарі відзначається день вшанування пам'яті преподобного Пімена. Народився він у XI столітті і вже з дитинства був хворобливою й слабкою дитиною. Від самого початку свого існування він глибоко благав своїх батьків, щоб вони завели його до Києво-Печерського монастиря. Його бажання було вислухано, і його батьки, слухаючи внутрішній голос, направили його шлях до цього святого місця. Там вони спільно молилися за відновлення здоров'я їхнього сина.

Однак сам Пімен благав Господа за інше – щоб він подовжий його страждання і допоміг стати ченцем. За переказам обряд постригу вчинили ангели і коли люди зайшли до храму, то побачили, що Пімен вже вдягнутий в чернечий одяг.

Протягом багатьох років преподобний Пімен пережив тяжку хворобу. Але одного разу він сам зцілив іншого ченця, який мав схожі страждання. У відповідь на це, він взяв від брата обіцянку служити немічним до кінця своїх днів. Але цей ченець виявився ледачим, і його хвороба знову повернулася. Пімен видужав за три дні до смерті і встиг попрощатися з усією своєю братією.

Що не можна робити в цей день

Не виходьте вночі на вулицю, тому що можна захворіти.

День не підходить для швидких рішень, адже вони можуть призвести до негативних наслідків.

Не лякайте лелек, це може призвести до пожежі в домі.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: лелки зібралися вже відлітати – осінь буде холодною;

Після сходу сонця ранковий туман швидко розсіявся – чекайте на гарну погоду;

Лелека стоїть на одному місці – врожай буде великим;

Побачити політ лелеки до щастя і здоров'я;

На дубі багато жолудів – до теплої зими.

Пам’ятні події 20 серпня

1619 рік – голландський корабель доставляє до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун;

1627 рік – виходить перший словник української мови «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памви Беринди;

1741 рік – відкриття Аляски данським мореплавцем капітаном-командором Вітусом Берингом;

1809 рік – французи заарештували Папу Римського Пія VII і перепровадили із Савони до Гренобля;

1864 рік – в Японії спалахує інцидент біля Імператорських воріт;

1868 рік – у США офіційно проголошують закінчення війни Півночі і Півдня;

1896 рік – у Києві відбувається освячення кафедрального собору святого Володимира;

1920 рік – у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно проводять бої з частинами Червоної армії;

1925 рік – засновують Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка» (нині Шевченківський національний заповідник у м. Каневі);

1991 рік – Естонія проголошує свою незалежність від СРСР;

1996 рік – президент США Білл Клінтон встановив мінімальну заробітну плату в країні – 5,15 долара за годину.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій.