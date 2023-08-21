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Свята та вихідні у вересні: календар

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Свята та вихідні у вересні: календар
У вересні 2023 року українці матимуть 9 вихідних
фото з відкритих джерел

У вересні українці святкуватимуть кілька важливих свят, але додаткових вихідних не буде

У вересні 30 календарних днів, з них 9 вихідних і 21 – робочий день. Додаткові дні для відпочинку не передбачаються. 

Вихідними у вересні будуть 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 числа. 

Свята у вересня 2023 року:

  • 1 вересня – День знань
  • 2 вересня – День нотаріату
  • 3 вересня – День підприємця
  • 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня – Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка; День українського кіно; День фізкультури і спорту
  • 10 вересня – День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; День танкіста;
  • Усесвітній день запобігання самогубствам
  • 13 вересня – День програміста
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії
  • 16 вересня – Міжнaродний день охорони озонового шару; День фармацевтичного працівника; День винахідника і раціоналізатора
  • 17 вересня – День працівника лісу; День рятувальника
  • 20 вересня – День HR-менеджера
  • 21 вересня – Міжнародний день миру
  • 22 вересня – День партизанської слави
  • 24 вересня – День машинобудівника
  • 27 вересня – День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників
  • 30 вересня – День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек

Церковні свята у вересні 2023 року

Православна церква України (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) з 1 вересня 2023 переходять на новоюліанський календар. Тому Дванадесяті великі свята відзначатимуться в такі дати: 

  • Різдво Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) – 8 вересня (раніше 21 вересня)
  • Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 14 вересня (раніше 27 вересня) 

Проте, у ПЦУ, так і в УГКЦ дозволяють парафіям за власним бажанням залишатися на «старому стилі».

Нагадаємо, Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.  

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Теги: Україна свято вихідні свята православна церква

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