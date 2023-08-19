Головна Київ Новини
search button user button menu button

На головній вулиці Києва обмежать автомобільний рух: названо причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На головній вулиці Києва обмежать автомобільний рух: названо причину
Обмеження триватимуть з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня
фото з відкритих джерел

Автомобільний рух перекриють у зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва

У Києві із завтрашнього дня обмежать автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Обмеження триватимуть з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

«У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, до Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці.

Раніше стало відомо, що влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.

До слова, нещодавно команда застосунку для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом Bird опублікувала карту житла у Києві та передмісті за допомогою якої можна порівняти ціни, та зрозуміти, де жити вигідніше.

Читайте також: У Києві через спеку введено обмеження на рух вантажівок
Теги: Київ дороги Хрещатик свято День Незалежності

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марина Соловйова очолить Департамент охорони культурної спадщини КМДА
Кличко назвав людину, яка замінить скандального чиновника Никоряка на посаді
Вчора, 14:54
Крістіан Лінднер вперше з початку російської агресії здійснив візит до України
До Києва приїхав міністр фінансів Німеччини
14 серпня, 08:57
На нижньому поверсі виявлено винний погріб, правда вина там не було
Сауна та винний погріб. Який вигляд має резиденція митрополита Павла в Лаврі (відео)
11 серпня, 20:11
На сьогодні будинки повністю відновлено
Іще два пошкоджені російськими обстрілами будинки у столиці відновлено: з’явилися фото
3 серпня, 14:25
Перший тренінг для 12 столичних фахівців провели Катерина Зубкова та Анна Коломієць з БФ «TMS – боремось за Україну»
Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів
3 серпня, 13:08
У столиці вирує негода
Київ накрило градом, на деяких трасах обмежено рух
30 липня, 16:55
Ворог атакує Київщину дронами
На підступах до Києва працює ППО
25 липня, 02:47
Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено, пообіцяв президент
Пошкоджено 50 будинків, 25 із них – пам’ятки архітектури: Зеленський про наслідки удару по Одесі
23 липня, 21:43
Для оновлення монумента гроші з держбюджету не братимуть
Декомунізація «Батьківщини-матері»: як роблять новий тризуб (фото)
19 липня, 13:32

Новини

Вибухи на околиці Києва: перші деталі від рятувальників
Вибухи на околиці Києва: перші деталі від рятувальників
На околиці Києва лунають потужні вибухи, виникла пожежа (відео)
На околиці Києва лунають потужні вибухи, виникла пожежа (відео)
На головній вулиці Києва обмежать автомобільний рух: названо причину
На головній вулиці Києва обмежать автомобільний рух: названо причину
Смертельна ДТП у Києві: вантажівка розчавила велосипедиста (фото)
Смертельна ДТП у Києві: вантажівка розчавила велосипедиста (фото)
Київська влада перейнялася ментальним здоров'ям мешканців столиці
Київська влада перейнялася ментальним здоров'ям мешканців столиці
Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів
Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
США назвали втрати України і Росії у війні
41K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
21K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
15K
Яблучний Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі
14K
Розвідка розсекретила, скільки окупантів потрапили в полон ЗСУ за останні тижні
7016
Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими

Новини

Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сьогодні, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Сьогодні, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту