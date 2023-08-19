На головній вулиці Києва обмежать автомобільний рух: названо причину

Автомобільний рух перекриють у зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва

У Києві із завтрашнього дня обмежать автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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Обмеження триватимуть з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

«У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Нагадаємо, до Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці.

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