3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Третього квітня не можна залишати немитим посуд

Сьогодні, третього квітня, відзначається Всесвітній день водних тварин, День піших прогулянок, День народження кавомолки, День народження мобільного телефону, День твіду, День народження штрих-коду та Всесвітній день вечірки. Віряни вшановують пам’ять преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського.

Всесвітній день водних тварин

Третього квітня відзначається Всесвітній день водних тварин фото з відкритих джерел

3 квітня відзначається Всесвітній день водних тварин (World Aquatic Animal Day (WAAD)) – щорічне свято, присвячене виключно водним тваринам. Мета – поширити інформацію про цих, часто забутих диких тварин, які мешкають у воді чи поблизу неї. А це не тільки риби, восьминоги, корали, кити та дельфіни. До цієї групи входять полярні ведмеді, пінгвіни, а також земноводні та морські птахи. Поки що свято є маловідомим, оскільки вперше відбулося в 2020 році.

День піших прогулянок

День піших прогулянок, що відзначається щороку в першу середу квітня, заохочує людей по всьому світу зашнурувати кросівки і зробити крок до кращого здоров’я. Спонсорований Американською асоціацією серця, цей день підкреслює важливість фізичної активності, зокрема ходіння, як доступного способу зміцнення здоров’я.

День піших прогулянок відзначається щороку в першу середу квітня фото з відкритих джерел

День піших прогулянок виник у Великій Британії, зокрема в Північно-Західній Англії, і бере свій початок з церковних парадів, відомих як «Дні ходьби» або «Білі прогулянки». У цих заходах, започаткованих на початку 19 століття, члени громади, зокрема діти зі шкіл та молодіжних організацій марширують місцевими вулицями. У супроводі оркестрів, після яких часто влаштовувався ярмарок, ці прогулянки давали можливість згуртувати громаду та відсвяткувати

День народження кавомолки

Третього квітня кожного року власний День народження відзначає кавомолка (кавниця), бо саме цього дня у 1829 році Джеймс Каррінгтон запатентував ручну кавомолку.

Третього квітня День народження відзначає кавомолка фото з відкритих джерел

День народження мобільного телефону

Третього квітня День народження відзначає мобільний телефон, бо саме цього дня в 1973 році Мартін Купер презентував світові перший мобільний телефон, здійснивши, до того ж перший в історії дзвінок.

Третього квітня відзначається День народження мобільного телефона фото з відкритих джерел

День твіду

Третього квітня кожного року відзначається День твіду. Твід – еластична тканина з вовни, котра м’яка на дотик, досить важка та має у складі ворс. Тканина з’явилась у 18 столітті в Шотландії та Ірландії. Спочатку її використовували лише фермери, а вже в 19 столітті твід увійшов в гардероб аристократичної спільноти. Коко Шанель була першою з модельєрів, хто зацікавився твідовим одягом та зробив його модним.

Третього квітня відзначається День твіду фото з відкритих джерел

День народження штрих-коду

Третього квітня День народження відзначає штрих-код, бо саме цього дня в 1973 році компанія IBM показала світові розробку штрихового коду, яку спільно створили Норман Джозеф Вудланд та Бернард Сільвер. Штрих-код являє собою графічну інформацію, котру наносять на необхідний предмет для ідентифікації товару. Штрихові коди зчитують за допомогою інших технічних засобів.

Третього квітня День народження відзначає штрих-код фото з відкритих джерел

Всесвітній день вечірки

Третього квітня відзначається Всесвітній день вечірки. Подія виникла в 1996 році. До створення такого дня підштовхнув роман Ванни Бонта під назвою «Політ». Річ у тім, що книга розповідає фантастичну історію зі зворотним відліком часу, згідно з якою роман завершується в 2000 році, а саме 3 квітня, коли уся планета відзначає масштабне свято задля єднання людства.

Третього квітня відзначається Всесвітній день вечірки фото з відкритих джерел

Яке сьогодні релігійне свято

Третього квітня віряни вшановують пам’ять преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського. Святий народився у Кесарії Віфінській у другій половині VIII ст. в благочестивій сім'ї. Його мати померла на восьмий день після його народження, а батько Філарет прийняв чернецтво. Хлопчик залишився на виховання своєї бабусі.

Юнаком він почав прислуговувати під час богослужінь у місцевому храмі та перебував у послусі в самітника Стефана. Згодом він прийняв чернечий постриг. А за кілька років його обрали ігуменом монастиря. За праведне життя ігумен Микита був наділений Господом даром чудотворіння. Так, за молитвою преподобного глухонімий юнак почав говорити, до божевільного повернувся розум, дві біснуваті жінки отримали зцілення.

Сьогодні православні також відзначають день Ікони Божої Матері «Нев'янучий Цвіт».

Що не можна робити цього дня

Не можна залишати немитим посуд;

Не можна залишати брудним будинок;

Не можна сварити;

Не давати в борг;

Краще не поливати домашні рослини і триматися якомога далі від водойм і річок.

Народні прикмети

Грім і гроза в цей день обіцяють урожайний рік.

Березовий сік рясно тече – до дощового літа.

Якщо на березі вже з'явилися листя, то скоро потеплішає.

Сильний вітер сьогодні – до нічних заморозків.

Пам’ятні події третього квітня

У 2007 році французький швидкісний поїзд «TGV» встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/ч.

У 1999 році збройні сили НАТО завдали перший повітряний удар по столиці Югославії Белграду.

У 1990 році над будівлею Львівської міської ради урочисто підняли український національний прапор. Перед тим він був освячений в греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра.

У 1987 році в приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили курити.

У 1981 році вийшов перший номер польського незалежного профспілкового видання «Тижневик Солідарність»

У 1966 році радянська автоматична міжпланетна станція «Луна-10» була виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником.

У 1948 році президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам допомоги - він відомий як «план Маршалла».

У 1940 році почалися розстріли польських офіцерів з радянських таборів в Старобільську, Осташкові, Козельську («Катинська трагедія»).

У 1933 році в Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше в світі виконав клінічну пересадку нирки. 26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка.

У 1933 році літак вперше перелетів через Еверест.

У 1919 році український Раднарком, організований більшовиками, оголосив Асканію-Нову заповідником.

У 1918 році Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначили головнокомандувачем військ Антанти на Західному фронті.

У 1917 році Ленін з соратниками прибув зі Швейцарії до Петрограда.

У 1910 році вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці.

У 1907 році створено університет Саскачевану (Канада).

У 1896 році в Мілані була заснована La Gazzetta dello Sport – авторитетне спортивне видання Європи.

У 1885 році німецький винахідник Готліб Даймлер отримав патент на свій перший одноциліндровий двигун внутрішнього згорання з водяним охолодженням потужністю 0,5 кінських сил.

У 1879 році в болгарському місті Тирново були скликані Великі народні збори, на яких столицею держави було обрано місто Софія, яке в той час нараховувало всього 3000 будинків і 12 000 жителів.

У 1863 році в США вручені перші військово-морські медалі.

У 1836 році царським урядом прийнято рішення про будівництво першої в Росії пасажирської залізниці – Царскосельской залізниці.

У 1789 році корабель «Баунті» на чолі з капітаном Вільямом Блаєм вийшов з Таїті і взяв курс на схід, в Америку.

1559 року підписано Като-камбрезійський мир, який завершив Італійські війни 1494-1559 років.

У 1502 році почалася четверта експедиція Христофора Колумба до берегів Америки.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Мартін, Микита, Феодосія.