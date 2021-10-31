31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо сьогодні не випаде сніг, то зима настане нескоро

Сьогодні, у неділю, 31 жовтня, у світі святкують:

День автомобіліста і дорожника

В Україні цей день був закріплений Указом Президента України від 13-го жовтня 1993-го року і відзначається щорічно також в останню неділю жовтня. У спробі примирити працівників дорожнього господарства і автомобілістів цей день став їхнім спільним святом, яке тепер носить назву «День автомобіліста і дорожника».

Перехід на зимовий час

Два рази на рік стрілки годинника переводяться на годину в більш ніж 100 країнах світу. В останню неділю жовтня годинники «відступають» на годину назад. Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного.

Міжнародний день Чорного моря

Це свято відзначається в день, коли в 1996 році шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна – підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря.

Міжнародний день економії

Всесвітній день міст

День чарівництва

Хелловін

Переддень Дня всіх святих або Самайн, свято, яке відзначається переважно в США. Істрія цього свята налічує кілька тисячоліть.

Культурологи вважають, що Хелловін святкували ще в кельтські часи. Зараз же Хелловін є одним з найулюбленіших свят американців, яке відзначають як дорослі, так і діти. Американці святкують Хелловін особливо яскраво. Вони надягають маски, запалюють свічки, а діти ходять по сусідах, вимагаючи в жартівливій формі солодощі.

Яке сьогодні релігійне свято

31 жовтня вшановується пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій. Також він відомий як один з 70 апостолів і сподвижник апостола Павла. Згідно з переказами, Лука був покликаний на першу проповідь про Царство небесне, яку

при своєму земному житті проводив Ісус. Уже значно пізніше Лука супроводжував Павла в подорожах. Сам Лука прийняв мученицьку смерть на території Фів. Написав за життя не тільки 4 Євангелія, а й Діяння святих апостолів. Крім того, згідно з історичними відомостями, саме Лука є першим іконописцем.

У день Луки вранці люди вирушали до церкви для того, щоб помолитися Луці про благополуччя в родині. За допомогою до святого також зверталися і городники.

Народні прикмети й традиції

Якщо сніг не випаде, то зима настане нескоро.

Якщо корови скриплять в хліві зубами, то зима очікується холодною і довгою.

Якщо в кінці жовтня «роги» місяці на небі орієнтовані на північ, то буде сухо і швидко ляже сніг, а якщо вони спрямовані на південь, то до листопада буде сльота.

Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь – до сонячної погоди, а з півдня на північ – до негоди.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна переїдати.

Заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки.

Не можна також позичати гроші і їжу. При цьому потрібно відмовитися від гострої їжі і категорично не можна вживати алкоголь.

Хто святкує день ангела

У неділю, 31 жовтня, іменини відзначають Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен