  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні в Україні святкують свій день автомобілісти - 31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні в Україні святкують свій день автомобілісти
    Фото: facebook.com

    Якщо сьогодні не випаде сніг, то зима настане нескоро

    Сьогодні, у неділю, 31 жовтня, у світі святкують:

    • День автомобіліста і дорожника

    В Україні цей день був закріплений Указом Президента України від 13-го жовтня 1993-го року і відзначається щорічно також в останню неділю жовтня. У спробі примирити працівників дорожнього господарства і автомобілістів цей день став їхнім спільним святом, яке тепер носить назву «День автомобіліста і дорожника».

    • Перехід на зимовий час

    46_main

    Два рази на рік стрілки годинника переводяться на годину в більш ніж 100 країнах світу. В останню неділю жовтня годинники «відступають» на годину назад. Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного.

    • Міжнародний день Чорного моря

    Це свято відзначається в день, коли в 1996 році шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна – підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря.

    • Міжнародний день економії

    • Всесвітній день міст

    • День чарівництва

    • Хелловін

    Переддень Дня всіх святих або Самайн, свято, яке відзначається переважно в США. Істрія цього свята налічує кілька тисячоліть.

    95_main

    Культурологи вважають, що Хелловін святкували ще в кельтські часи. Зараз же Хелловін є одним з найулюбленіших свят американців, яке відзначають як дорослі, так і діти. Американці святкують Хелловін особливо яскраво. Вони надягають маски, запалюють свічки, а діти ходять по сусідах, вимагаючи в жартівливій формі солодощі.

    Яке сьогодні релігійне свято

    31 жовтня вшановується пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій. Також він відомий як один з 70 апостолів і сподвижник апостола Павла. Згідно з переказами, Лука був покликаний на першу проповідь про Царство небесне, яку

    при своєму земному житті проводив Ісус. Уже значно пізніше Лука супроводжував Павла в подорожах. Сам Лука прийняв мученицьку смерть на території Фів. Написав за життя не тільки 4 Євангелія, а й Діяння святих апостолів. Крім того, згідно з історичними відомостями, саме Лука є першим іконописцем.

    У день Луки вранці люди вирушали до церкви для того, щоб помолитися Луці про благополуччя в родині. За допомогою до святого також зверталися і городники.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо сніг не випаде, то зима настане нескоро.
    • Якщо корови скриплять в хліві зубами, то зима очікується холодною і довгою.
    • Якщо в кінці жовтня «роги» місяці на небі орієнтовані на північ, то буде сухо і швидко ляже сніг, а якщо вони спрямовані на південь, то до листопада буде сльота.
    • Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь – до сонячної погоди, а з півдня на північ – до негоди.

    Що не можна робити сьогодні

    • Сьогодні не можна переїдати.
    • Заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки.
    • Не можна також позичати гроші і їжу. При цьому потрібно відмовитися від гострої їжі і категорично не можна вживати алкоголь.

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 31 жовтня, іменини відзначають Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен

    Теги: свята традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони