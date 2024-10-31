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31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Геловін відомий своїми традиціями прикрашання домівок, вбирання у костюми, різьблення гарбузів
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна давати і брати гроші у борг

31 жовтня – Геловін, Міжнародний день Чорного моря, Всесвітній день економії та Всесвітній день мостів. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Стахія, Амплія та інших.

Геловін

31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято має кельтські корені і походить від старовинного кельтського фестивалю Самайн, який відзначав кінець врожайного сезону та початок зими. Люди вірили, що цього дня межа між світом живих і мертвих стає тоншою, і духи можуть повернутися на землю. Сьогодні Геловін відомий своїми традиціями прикрашання домівок, вбирання у костюми, різьблення гарбузів (джек-о'-лантернів) і «пригостя або витівка» (trick-or-treating), коли діти ходять від дверей до дверей, збираючи цукерки.

Міжнародний день Чорного моря

31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість охорони та збереження Чорного моря. Чорне море є одним із найбільших внутрішніх водних басейнів у світі, і воно має велике екологічне та економічне значення для країн, що його обмежують. Цей день також спрямований на підтримку міжнародного співробітництва для збереження морського середовища та зміцнення екологічної безпеки регіону. Різноманітні заходи, такі як наукові конференції, екологічні заходи та освітня програми, проводяться для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикається Чорне море, та для пошуку можливих рішень.

Всесвітній день економії

31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про економічні питання та важливість економічного планування для розвитку суспільства. Ідея цього дня полягає в тому, щоб підкреслити значення економічної освіти та підтримки економічного розвитку в усьому світі.

Всесвітній день мостів

31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Цей день присвячений пам'яті тих, хто загинув під час підготовки, будівництва та експлуатації мостів. Ідея цього дня полягає в тому, щоб зосередити увагу на важливості безпечної роботи на мостах та забезпеченні їхньої надійності.

Яке церковне свято 31 жовтня

31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

31 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших. Святий апостол Стахій був одним з 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом для проповіді Євангелія. Він був засновником церкви в Пергамі, де також проповідував апостол Іван. Історія святого Стахія пов'язана з тим, що він відправився у Пергам з апостолом Петром, але пізніше повернувся туди з апостолом Іваном.

Святий апостол Амплій був одним з 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом. Він був засновником церкви в Антіохії, де також проповідував апостол Павло. Історія святого Амплія пов'язана з тим, що він був одним з перших, хто приніс Євангеліє до Антіохії.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна ледарювати.
  • Не слід сваритися і лихословити.
  • Забороняється давати і брати гроші у борг.

Народні прикмети і традиції

  • Захід сонця у хмарах – до опадів;
  • небо вночі похмуре – чекайте на дощ;
  • голосно цвірінькають горобці – буде тепла погода;
  • птахи насупилися і сидять так від самого ранку – буде затяжна негода.

Пам’ятні дати

  • 1517 рік – чернець-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер оприлюднює 95 тез проти індульгенцій;
  • 1625 рік – починається штурм річпосполитськими військами Куруківського козацького табору;
  • 1815 рік – британець Гемфрі Деві отримує патент на шахтарську лампу;
  • 1864 рік – Невада стає 36-м штатом США;
  • 1902 рік – прокладають перший телеграфний кабель через Тихий океан – з Канади до Австралії;
  • 1903 рік – у Парижі відкривають перший Осінній салон, створений на противагу консервативному Паризькому салону;
  • 1941 рік – на горі Рашмор (США) завершують спорудження найбільшого пам'ятника світу – 18-метрові голови чотирьох президентів;
  • 1952 рік – у Тихому океані США проводять випробування першої водневої бомби;
  • 1956 рік – американський адмірал Г. Дуфек стає першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі;
  • 1968 рік – президент США Ліндон Джонсон оголошує про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам;
  • 1973 рік – Собор єпископів Української Автокефальної Церкви приймає постанову про єдність Української Православної Церкви;
  • 1984 рік – сикхський терорист убиває прем'єр-міністра Індії Індіру Ганді;
  • 1992 рік – папа Римський Іван Павло II оголошує рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції;
  • 1995 рік – Україна завершує виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній, передбачений договором, танк Т-62;
  • 1995 рік – Верховна Рада України ухвалює Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи;
  • 1999 рік – до другого туру президентських виборів в Україні проходять Леонід Кучма і Петро Симоненко.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Іван, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.

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Теги: Україна традиції свято свята церква Українська православна церква релігія

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