Наймістичніше свято року Геловін: історія, релігія, традиції та заборони

Осіннє свято особливо обожнюють діти - адже цього дня можна приміряти костюм улюбленого кіногероя, знаменитості або страховиська і зібрати гору солодощів

Саме у ніч на 1 листопада відкриваються двері у потойбічний світ, через які покійні родичі можуть навідати своїх нащадків

Геловін – одне з найтаємничіших, наймістичніших і найдавніших свят в історії. Святкування зародилося ще за часів кельтів, отримало широку популярність у США і наприкінці 1990-х років потрапило до України.

Геловін – це видозмінене свято древніх кельтів під назвою Самайн. Він означав закінчення збору врожаю. Також цього дня вшановували предків. За легендами тоді на землю поверталися душі померлих, а разом з ними – різна нечисть. Саме тому в цей день заведено виряджатися у різних монстрів, адже маскування було спробою обдурити злих духів.

Зміст:

Найгучніше свято відзначають у США, Великій Британії, Франції та Іспанії. Натомість в Україні Геловін лише набирає популярності, проте вже став улюбленим для багатьох. фото з відкритих джерел

Історія свята

Щорічно Геловін святкують у ніч проти 1 листопада. 2024 року це буде ніч проти п'ятниці. Вперше це слово згадується в XVI столітті як шотландське скорочення від англійської фрази All Hallows Even, тобто «Вечір Усіх Святих». Геловін сягає своїм корінням дохристиянського періоду, а саме часів, коли на території сучасних Шотландії та Ірландії проживали стародавні кельти. Тут варто згадати про одне з найважливіших кельтських свят – Самайн.

Кельти ділили рік на дві половини: темну (зиму) і світлу (літо). Вважалося, що темна починається наприкінці жовтня, адже саме в цей період закінчували збирати урожай. Святкування проводили сім днів, але головні події припадали на ніч проти 1 листопада. Саме на Геловін між нашим світом і світом духів відчиняються невидимі двері, через які покійні родичі можуть навідати своїх нащадків.

Самайн був широко поширений у народів Британських островів. Історики стверджують, що цей день мав не лише сезонне чи сільськогосподарське значення, але й був міцно пов'язаний із надприродним і смертю. На Самайн стрибали через багаття або проходили між двома високими вогнищами, що символізувало очищення. Друїди в ці дні пророкували майбутнє за кістками тварин і птахів.

Ситуація кардинально змінилася з приходом християнства. Через поєднання католицьких обрядів і кельтських традицій у VIII столітті язичницький Самайн поступово переріс у релігійне Свято Всіх Святих. Тоді ж почали формуватися зачатки сучасного Геловіна.

Геловін і християнство

Важливу роль у тому, що Самайн не зник безслідно, зіграв папа Римський Григорій I. 601 року він дав місіонерам наказ не викорінювати язичницькі свята повністю, а перетворювати їх у християнські. Папа вважав, що це допоможе під час християнізації Північної Європи. До кінця VIII століття Самайн практично повністю злився з Днем Усіх Святих, який католики святкують 1 листопада.

З погляду релігії, спілкування з душами померлих цього дня спочатку не вважалося табуйованим. Лише через два століття (на рубежі X-XI століть) у працях деяких християн починають з'являтися зміни у сприйнятті Самайну, який зміщують у бік темного язичницького свята.

«Цукерки або життя»

Особливо популярною традиція перевдягатися в різні костюми й випрошувати солодощі (trick-or-treat) залишається в США. Але вона сформувалася ще в Середньовіччі. В Англії та Ірландії в День Усіх Святих бідняки ходили від будинку до будинку, випрошуючи «духовні тістечка», а за це обіцяли помолитися за душі померлих родичів.

Історики стверджують, що сама фраза trick-or-treat вперше почала використовуватися у США у 30-х роках минулого століття. Однак саме явище асоціювалося з Геловіном набагато раніше. Переодягатися у відьом та іншу нечисту силу було популярним ще в XVI столітті. Цікаво, що цим займалися не лише діти, але й дорослі. А ось носити із собою ліхтар Джека (гарбуз з отворами й свічкою всередині) почали в Шотландії 1895 року. Діти в масках ходили вулицями міста та отримували за це цукерки.

На Геловін існує традиція випрошування солодощів фото з відкритих джерел

Втім, відлуння цієї традиції також ведуть до Самайну. Тоді кельти вбиралися в кістки тварин, щоб відлякати нечисть. Вважалося, що в ніч проти 1 листопада злі сили збираються і ходять по землі.

Традиції та заборони

Головний атрибут свята – гарбуз, з якого вирізають світильник, «ліхтар Джека». За ірландською легендою, якось фермеру на ім'я Джек вдалося обдурити диявола і виманити в нього обіцянку не забирати його душу в пекло після смерті. Але Джека за гріхи не пустили й до раю, і тоді диявол кинув йому тліюче вугіллячко з пекельного багаття, щоб грішник міг освітити собі шлях. Джек поклав вугілля в ріпу, щоб воно не згасло. Але сам грішник так і не зміг знайти собі місце – так світильник Джека став символом неприкаяної душі, яка блукає в темряві.

Атрибут свята – ліхтар із гарбуза фото з відкритих джерел

На Геловін заведено прикрашати оселі світильниками з гарбуза – він був доступнішим і замінив ріпу – і ставити свічки на вікна, щоб відлякати нечисть. Усі, хто святкує Геловін, вбираються в костюми, а діти ходять по домівках і випрошують солодощі. На свято готують страви з яблук і глінтвейн.

Є й суворі заборони цього дня, від деяких навіть стає моторошно:

потрібно закрити всі вікна та двері – через них у будинок може пробратися нечиста сила;

не варто залишати сушитися білизну на мотузці – у неї може забратися злий дух;

не можна вбивати павуків – вони пов'язані з душами померлих і попереджають про небезпеку;

не можна відмовляти в допомозі та милостині тим, хто про неї просить;

увечері у свято не слід залишати вдома чорну кішку – вона може принести в дім нещастя;

не можна обертатися, якщо почуєш за спиною кроки – той, хто обернувся, може втратити розум.

Також за прикметами, у Хелловін одяг потрібно надіти навиворіт, а виходити з дому – задом наперед. Вважається, що таким чином можна заплутати привидів і відлякати їх.

Що про святкування кажуть церква та психологи

Церква не вітає це свято – вважається, що це не що інше, як загравання з нечистою силою. На думку священників, спочатку у свята був інший сенс – це ідея торжества святості над злом, але у своєму світському втіленні воно має антирелігійний характер. Крім усього, ще й може бути небезпечним, оскільки відбувається спотворення сприйняття добра і зла.

Але психологи не згодні: на їхню думку, Хелловін не може нашкодити здоровій психіці. Навпаки – це спосіб допомогти людині знайти контроль над своїми страхами. Адже у нас часто не заведено говорити про хвороби, недосконалості, смерть, хоча це все є частиною нашого життя. Те, що ми ховаємо – тіньова частина нашої особистості – може вирватися назовні раптово і непідконтрольно, тому її потрібно самим випускати на волю, наприклад, на Хелловін. Адже насправді це – не стільки страшне, скільки смішне свято, а сміх допомагає скинути напругу і негативні емоції.