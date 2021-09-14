Окупанти вивезли до РФ майже мільйон мешканців Донбасу на важкі роботи

РФ за рахунок окупованих територій України поповнює трудові ресурси

За останні 2,5 роки близько 900 тис. мешканців окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей було перевезено до РФ за російською «Програмою переселення співвітчизників». Про це повідомляє Східна правозахисна група.

В організації нагадують, що хоча переселення активізувалося протягом останніх років, відповідна програма діє в РФ ще з 2006 року.

На сьогодні, її основна мета – поповнення РФ трудовими ресурсами в наступних регіонах:

Забайкальський край

Камчатський край

Республіка Бурятія

Амурський край

Хабаровський край

Іркутська і Магаданська області

Сахалінська область.

Серед обов’язкових умов, які росіяни висувають для учасників програми – повноліття, дієздатність, можливість здійснювати трудову діяльність та володіння російською мовою на достатньому рівні. Також учаснику програми переселення необхідно володіти однією з робітничих спеціальностей (шахтар, металург, токар) та мати певний досвід роботи.

Не зупиняє мешканців ОРДЛО, що прагнуть переселитися до Росії, навіть той факт, що Програма зобов'язує учасника, який прожив на території РФ менш ніж 2 роки і покинув країну, відшкодувати всі кошти, витрачені на інтеграцію переселенця до нової спільноти.

Правозахисники також зазначають, що таким «успіхам» програми переселення сприяло масове закриття шахт та зупинка металургійних заводів в ОРДЛО.

Нагадаємо, більш як половина залізничників з ОРДЛО виїхала до РФ працювати на будівництві.

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