Більш ніж половина залізничників з ОРДЛО виїхала до РФ працювати на будівництві

Люди звільняються через мізерні заробітні плати

Близько 60-65% співробітників так званого «ДП Донецька залізниця» – «монополіста» із залізничних перевезень на території окупованої частини Донецької області – звільнилися з підприємства протягом останніх років.Такі дані навів так званий начальник локомотивного депо Ясинуватої Олег Кірік у коментарі Telegram-каналу «Донбас вирішує».

За його словами, звільняються люди з різних причин, але здебільшого через низьку зарплату.

Більшість звільнених виїжджає до РФ на заробітки, однак влаштуватися там залізничниками вдається лише одиницям. Решта погоджується на некваліфіковану працю, здебільшого на будівництві.

Через це на держпідприємстві – значний кадровий голод. Особливо не вистачає машиністів і помічників машиністів, тож незабаром у «ДНР» не буде кому керувати локомотивами та возити вантажі.

При цьому, за словами Кіріка, у машиністів порівняно високі зарплати – 29 тис. російських рублів (близько 10,500 грн – ред.)

Своєю чергою Telegram-канал Донбаський кейс повідомляє із посиланням на співробітників залізниці, що у реальності таких «середніх» зарплат на підприємстві немає, якби ці дані відповідали дійсності, такого масового відтоку кадрів із підприємства не було б.

Нагадаємо Росія вивезла до Якутії дві тисячі шахтарів з Донбасу.

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