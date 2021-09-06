  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З вересня молодь в ОРДЛО забиратимуть на «строкову службу» до НЗФ: соцмережі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойовикам катастрофічно не вистачає людей для служби в НЗФ - З вересня молодь в ОРДЛО забиратимуть на «строкову службу» до НЗФ: соцмережі
    Бойовикам катастрофічно не вистачає людей для служби в НЗФ
    Фото з відкритих джерел

    У незаконніх збройних формуваннях бойовиків катастрофічно не вистачає особового складу

    З середини вересня мешканці окупованих районів Донецької та Луганської областей призовного віку почнуть отримувати повістки з приписом у встановлений час з’явитися до місцевих військкоматів. Про це у соціальних мережах повідомляють мешканці ОРДЛО, що мають стосунок до незаконних збройних формувань (НЗФ). Вони, посилаючись на командування, називають орієнтовну дату початку розсилання повісток – 13 вересня.

    Молодь у віці 18-27 років призиватимуть на строкову службу в ОРДЛО вже вдруге.

    Перша спроба окупаційної влади примусово залучати людей до служби в лавах НЗФ відбулася ще у квітні 2021 року. Тоді бойовики в ОРДО й ОРЛО призвали на строкову службу по 200 осіб. Тоді в окупаційних адміністраціях попереджали, що даний призов – лише перша спроба, і надалі планується залучати до строкової служби все більше молоді.

    Протягом літа мешканці ОРДЛО повідомляли, що особи призовного віку мають певні труднощі з виїздом за межі окупованих районів.

    2

    У листуванні в соцмережах із потенційними «рекрутами» бойовики рекомендують не чекати повістки, а записуватись до НЗФ на контрактну «службу». Перераховуючи переваги контракту в ОРДЛО, вони повідомляють про заробітну платню у розмірі 15,5 тис. руб (23 тис. руб із «бойовими»), наявність відпусток та звільнень.

    3

    __01

    Бойовики також попереджають, що на сьогодні «контрактники» окупанта з-поміж місцевих мешканців не проходять курсу молодого бійця та підготовку за певною військово-обліковою спеціальністю. «Усьому навчаємо в процесі. На бойові – не раніше ніж за місяць», – розповідають вони про «переваги» контрактної служби в ОРДЛО.

    Нагадаємо, окупанти б'ють на сполох: мешканці ОРДЛО відмовляються брати участь у виборах до Держдуми.

    Читайте також:
    Теги: контрактна армія призов до армії ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З вересня молодь в ОРДЛО забиратимуть на «строкову службу» до НЗФ: соцмережі