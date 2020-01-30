Адвокат Яни Дугарь: Слідство не надає нам жодних вихідних матеріалів для експертиз



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Адвокат Віталій Коломієць поінформував, що збирається подати клопотання в Офіс генпрокурора про закриття провадження відносно Яни Дугарь

Ми судимося зі слідчими за бездіяльність, - адвокат підзахисної

Адвокат підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що захист не може проводити додаткові експертизи через відсутність необхідної інформації. Про це він заявив у інтерв’ю «Главкому».

«У нас є висновки фахівців про те, що проведена слідством психологічна експертиза не є повною та достовірною, а отже, не може використовуватися як доказ», - заявляє правозахисник.

Коломієць також стверджує, що портретна експертиза була здійснена методом візуального співставлення, що не може гарантувати 100% результат.

Адвокат обіцяє подати клопотання про зміну запобіжного заходу у випадку, якщо прокурор закриє очі на всі промахи і порушення з боку слідчих Нацполіції та продовжить термін слідства. «Ми також збираємося подати клопотання в Офіс генпрокурора про закриття провадження відносно Яни Дугарь», - зазначив правозахисник.

Коломієць стверджує, що захист вже ініціював кримінальне провадження відносно слідчих та експертів, які фальсифікують справу. «Провадження не зареєстроване. Бездіяльність щодо реєстрації оскаржується в суді, на тижні буде засідання. Понад те, нами ініційовано вже більше п’яти судів щодо бездіяльності слідчих у цій справі», - наголосив адвокат Яни Дугарь.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 24 січня пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт у військовій частині в Гвардійському на Дніпропетровщині з 20:00 до 7:00.

Раніше, 12 грудня 2019 року, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом із підлеглими скликали екстрений брифінг. Правоохоронці заявили: слідству вдалося встановити вбивць журналіста Павла Шеремета. Основною метою злочину, якщо вірити слідству, була «дестабілізація соціально-політичної ситуації в країні шляхом вбивства відомої особи». За даними поліції, злочинне угруповання підривників нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців.

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