«Справа Шеремета»: знайомим Яни Дугарь погрожують



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Людям, які працювали разом з Яною Дугарь, «рекомендують» не лізти в цю справу, - адвокат

Керівництво 25-ї бригади примушують ініціювати службові перевірки, – адвокат

Адвокат підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь Віталій Коломієць стверджує, що на свідків з боку захисту тиснуть. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Коломійця, людям, які працювали разом з Дугарь, не приходять повістки на допит, натомість їх викликають через керівництво і «рекомендують» не лізти в цю справу. «Начальство військової частини каже: «Воно тобі треба? Підеш на допит – треба буде потім на суди їздити, у прокуратуру. Скажи просто, що не пам’ятаєш», - говорить Коломієць.

Адвокат також наголошує, що тиск здійснюється і на керівництво військової частини, де працювала його клієнтка. «Керівництво 25-ї бригади розпитують про обставини, про які взагалі не мають права питати, тобто, про події 2019 року. Також вимагають ініціювати службові перевірки щодо того, де Яна була під час своїх вихідних», - стверджує адвокат.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 24 січня пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт з 20:00 до 7:00.

Раніше, 12 грудня 2019 року, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом із підлеглими скликали екстрений брифінг. Правоохоронці заявили: слідству вдалося встановити вбивць журналіста Павла Шеремета. Основною метою злочину, якщо вірити слідству, була «дестабілізація соціально-політичної ситуації в країні шляхом вбивства відомої особи». За даними поліції, злочинне угруповання підривників нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців.

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