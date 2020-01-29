Адвокат Яни Дугарь: У слідства немає жодних додаткових доказів проти підозрюваних у вбивстві Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доказів контактів Яни Дугарь з Андрієм Антоненком («Ріфмастер», підозрюваний та лідер, за версією слідства, організаторів вбивства Шеремета, - «Главком») поліція не показує, як не показує і результатів допитів свід

Правозахисник сумнівається у заявах глави МВС Арсена Авакова про те, що слідство не оприлюднило 90% наявної інформації

Віталій Коломієць, адвокат Яни Дугарь стверджує, що жодних додаткових доказів причетності його клієнтки до вбивства журналіста Павла Шеремета у Національної поліції немає. Про це захисник сказав в інтерв’ю «Главкому»

Правозахисник сумнівається у заявах глави МВС Арсена Авакова про те, що слідство не оприлюднило на брифінгу у грудні минулого року 90% наявної інформації.

На думку адвоката, про відсутність додаткових доказів свідчить подання клопотання про необхідність проведення додаткових слідчих дій. «Доказів контактів Дугарь з Андрієм Антоненком («Ріфмастер», підозрюваний та лідер, за версією слідства, організаторів вбивства Шеремета, - «Главком») вони не показують, як не показують і результатів допитів свідків, що вказують на непричетність моєї підзахисної до цієї справи», - наголошує адвокат Дугарь.

Коломієць зазначає, що в Нацполіції приховують навіть результати експертиз зросту та вихідне відео, аби унеможливити проведення повторних досліджень для перевірки.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва 24 січня пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт з 20:00 до 7:00.

12 грудня минулого року міністр МВС Арсен Аваков провів спільний брифінг з президентом Володимиром Зеленським, де заявив про те, що слідство вивчило тисячі матеріалів, і до вбивства Шеремету причетні п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Власне, був ще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

Читайте також: