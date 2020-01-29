  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Адвокат Яни Дугарь: У слідства немає жодних додаткових доказів проти підозрюваних у вбивстві Шеремета

    • Розсилка
    Доказів контактів Яни Дугарь з Андрієм Антоненком&nbsp;<i>(&laquo;Ріфмастер&raquo;, підозрюваний та лідер, за версією слідства, організаторів вбивства Шеремета, - &laquo;Главком&raquo;)</i>&nbsp;поліція не показує, як не показує і результатів допитів свід - Адвокат Яни Дугарь: У слідства немає жодних додаткових доказів проти підозрюваних у вбивстві Шеремета
    Доказів контактів Яни Дугарь з Андрієм Антоненком («Ріфмастер», підозрюваний та лідер, за версією слідства, організаторів вбивства Шеремета, - «Главком») поліція не показує, як не показує і результатів допитів свід

    Правозахисник сумнівається у заявах глави МВС Арсена Авакова про те, що слідство не оприлюднило 90% наявної інформації

    Віталій Коломієць, адвокат Яни Дугарь стверджує, що жодних додаткових доказів причетності його клієнтки до вбивства журналіста Павла Шеремета у Національної поліції немає. Про це захисник сказав в інтерв’ю «Главкому»

    Правозахисник сумнівається у заявах глави МВС Арсена Авакова про те, що слідство не оприлюднило на брифінгу у грудні минулого року 90% наявної інформації.

    На думку адвоката, про відсутність додаткових доказів свідчить подання клопотання про необхідність проведення додаткових слідчих дій. «Доказів контактів Дугарь з Андрієм Антоненком («Ріфмастер», підозрюваний та лідер, за версією слідства, організаторів вбивства Шеремета, - «Главком») вони не показують, як не показують і результатів допитів свідків, що вказують на непричетність моєї підзахисної до цієї справи», - наголошує адвокат Дугарь.

    Коломієць зазначає, що в Нацполіції приховують навіть результати експертиз зросту та вихідне відео, аби унеможливити проведення повторних досліджень для перевірки.

    Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва 24 січня пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт з 20:00 до 7:00.

    12 грудня минулого року міністр МВС Арсен Аваков провів спільний брифінг з президентом Володимиром Зеленським, де заявив про те, що слідство вивчило тисячі матеріалів, і до вбивства Шеремету причетні п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Власне, був ще один учасник, за даними слідства,  спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він  наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

    Читайте також: 

    МВС суд міністр Арсен Аваков ветеран волонтер вбивство арешт адвокат Павло Шеремет допит поліція Офіс генпрокурора Юлія Кузьменко Андрій Антоненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ