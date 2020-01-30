Справа Шеремета. Адвокат Дугарь стверджує, що слідчі Нацполіції приховують докази



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Матеріали, які характеризують підозрюваного, слід надавати ще до проведення досудових розслідувань, - адвокат

Адвокат Коломієць побачив спробу сторони звинувачення затягнути час та втягнути в справу Офіс генерального прокурора

Слідчі з Національної поліції приховують від суддів докази, що вони зібрали у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць.

Правозахисник для прикладу навів ситуацію, коли слідчі стверджували, ніби ніхто з 66-го госпіталю не був опитаний. Насправді на відео з зали суду, що оприлюднив адвокат, можна побачити, як прокурор Сергій Зузак тримає у руках пачку з протоколами допитів, а потім передає їх суду. «Або ж слідство у клопотанні заявляє, що не отримало документи з архіву західного регіону, а на 39-й хвилині відео прокурор повідомляє про отримані відповіді з архіву Західного регіону, цитує документи», - обурюється захисник.

Адвокат Дугарь стверджує, що матеріали, які характеризують підозрюваного, також слід було надати ще до проведення досудових розслідувань.

Одним з показових моментів Коломієць назвав і подання неправильно оформленого клопотання.

«Документ підписав підполковник міліції з Головного слідчого управління МВС України – ані такого органу, ані такої посади в Україні немає!» - пояснює Коломієць.

Правозахисник аргументує неналежну поведінку слідчих Нацполіції їх намаганням затягнути час та втягнути в цю справу Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва 24 січня пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її до військової частини Гвардійська на Дніпропетровщині під нічний домашній арешт з 20:00 до 7:00.

Раніше Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

12 грудня минулого року міністр МВС Арсен Аваков провів спільний брифінг з президентом Володимиром Зеленським, на якому заявив про те, що слідство вивчило тисячі матеріалів, і до вбивства Шеремету причетні низка осіб. За даними поліції, злочинне угруповання підривників нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Власне, був ще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

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