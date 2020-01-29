Адвокат Яни Дугарь: Поліція хоче перекинути всю відповідальність за гальмування слідства на Офіс генпрокурора

Однією з підозрюваних у підготовці замаху на Шеремета, за версією слідства, є Яна Дугарь – волонтерка, бойовий медик та молодший сержант 25-ї повітрянодесантної бригади Фото: REUTERS

Віталій Коломієць: Відбувається затягування слідства, аби Арсен Борисович ще точно півроку міг спокійно керувати МВС

З феєричного брифінгу глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова щодо встановлення вбивць журналіста Павла Шеремета минуло майже півсотні днів. За цей час у ЗМІ не з’явилося жодної інформації про суттєвий прогрес у розслідуванні. Під час відкритих судових засідань не було озвучено жодних незаперечних доказів, про які на тому брифінгу змовчали правоохоронці, посилаючись на таємницю слідства. Захисники фігурантів переконані: таких доказів у слідства просто немає, а підозрюваних у вбивстві не встановили, а «призначили».

Однією з підозрюваних у підготовці замаху на Шеремета, за версією слідства, є Яна Дугарь – волонтерка, бойовий медик, молодший сержант 25-ї повітрянодесантної бригади. Її підозрюють у веденні фотозйомки для підготовки вбивства Шеремета – нібито вона фотографувала камери спостереження, а також зберігала у себе зброю. За словами самої Дугарь, вона навіть знайома не з усіма фігурантами, а доказів протилежного слідство досі не змогло надати. Як і переконливих результатів портретної експертизи. «Не знаю, за що мені таке «щастя», - зітхає сама підозрювана.

Про перебіг розслідування та його перспективи, про умови, в яких зараз змушена проживати Яна, а також про спроби захисту протистояти діям слідства в інтерв’ю «Главкому» розповів адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць.

Адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць (другий зліва) під час судового засідання

Ви опублікували фрагмент клопотання сторони обвинувачення щодо продовження термінів розслідування «справи Шеремета». Чому це клопотання Вас непокоїть?

У своєму дописі на Facebook я навів частину клопотання (від слідчих з Нацполіції до Офісу генпрокурора, сторона захисту, згідно із законом, отримала копію, - «Главком») про продовження строку розслідування від сторони обвинувачення, яке стосується Яни Дугарь.

Коломієць: Всі докази, які начебто поліція хоче отримати, насправді вже в них є.

Докази, про начебто відсутність яких заявляє слідство, насправді у суда є. Це чудово видно на відео останнього засідання. До прикладу, слідство стверджує, що свідки з 66го госпіталю не опитані. Водночас на відео у (мінус) 2:39:17 і далі видно, що прокурор Сергій Зузак тримає в руках пачку протоколів допиту працівників 66го госпіталя і надає їх суду. Або ж слідство у клопотанні заявляє, що не отримало документи з архіву західного регіону - а на 39-й хвилині відео прокурор повідомляє про отримані відповіді з архіву Західного регіону, цитує документи.

Навіть за логікою: характеризуючі матеріали про підозрюваних обов’язково мали бути отримані ще під час досудового слідства. Це обов’язкова вимога першого клопотання про обрання запобіжного заходу, тому очевидно, що ці матеріали були у суді, та й ми долучили до справи інформацію про нагороди.

Слідство намагається подовжити термін розслідування ще на шість місяців, не маючи на те ні законних, ні моральних підстав. Вони просто тягнуть час, і хочуть втягнути у цю гру Офіс генерального прокурора. Знаєте, чим більше людей у державі будуть відповідати за цю справу, тим важче державі буде визнати ту помилку, яку вона зробила.

Ще показовий момент: клопотання, яке нам, стороні захисту, вчора надали, надано у неналежній формі. Документ підписав підполковник міліції із Головного слідчого управління МВС України – ані такого органу, ані такої посади в Україні немає! А вони пишуть по-старому: так, ніби не було реформи. Копію цього документа направлено до Офісу генпрокурора, але прокурор просто не має права розглядати документ – він є неправильним по своїй формі. Якщо ж говорили про зміст, то всі докази, які начебто поліція хоче отримати, насправді вже в них є.

Що вам відомо про додаткові докази, які міністр відмовився озвучувати на тому брифінгу?

На брифінгу (під час якого міністр МВС заявив про те, що слідство підозрює кількох волонтерів в організації замаху на журналіста Павла Шеремета, - «Главком») Арсен Аваков казав про те, що оприлюднив лише 10% наявної у слідства інформації. Так от, слова про наявність у слідчих ще 90% інформації – це неправда. Судячи із того клопотання (про необхідність проведення додаткових слідчих дій, які, за словами Коломійця, були проведені і матеріали з них є у слідства, - «Главком»), ніяких більше доказів у них немає. Слідчі зараз проводять лише експертизи на кшталт з’ясування, чи правдиві свідчення давали підозрювані. Але доказів контактів Дугарь з Андрієм Антоненком («Ріфмастер», підозрюваний та лідер, за версією слідства, організаторів вбивства Шеремета, - «Главком») вони не показують, як не показують і результати допитів свідків, що вказують на непричетність моєї підзахисної до цієї справи. Слідство повністю приховує документи щодо експертиз зросту, щодо вихідних відео – аби ми не могли зробити альтернативні експертизи. Таке враження, що вони хочу поширити про цих людей будь-яку, хай недостовірну, але негативну інформацію.

Де зараз знаходиться Яна Дугарь?

Вона перебуває у військовій частині селища Гвардійське (Новомосковський район) Дніпропетровської області, де вона прописана. Зараз ми боремося за те, щоб їй покращили умови проживання, оскільки належних умов для жінок там не має. Вона під нічним домашнім арештом, а також не може виїжджати з міста.

Раніше вона перебувала під цілодобовим домашнім арештом в орендованому житлі у райцентрі, місті Новомосковськ.

Слідчі сказали, що запобіжний захід необхідний, оскільки слідчі збиралися оперативно проводити розслідування. Ми погодилися і попросили суд, щоб Яна Дугарь проживала у Києві на період слідства, щоб вона не їздила, не витрачала час і гроші на дорогу - до того ж, квитки не завжди є у наявності. Апеляція погодилась із тим, щоб моя підзахисна проживала у Києві. За місяць, з 27 грудня минулого року, ми не отримали жодного виклику на слідчі дії. Тобто людина під домашнім арештом і без зарплати. Ми попросили про зміну запобіжного заходу на особисте зобов’язання, але суд ухвалив інше рішення: нічний домашній арешт за місцем реєстрації і проходження служби.

Чи збираєтесь ви ініціювати проведення незалежних експертиз?

Звичайно, і ми це вже робимо. Все ускладнюється тим, що слідство приховує вихідні матеріали. У нас є висновки фахівців про те, що проведена слідством психологічна експертиза не є повною та достовірною, а отже, не може використовуватися як доказ. Портретна експертиза проведена взагалі за методом візуального співставлення – у народі це називається «на око».

Чи є у вас можливість долучити до захисту адвокатів із країн ЄС?

Ми співпрацюємо із міжнародними організаціями, це ОБСЕ, юристи з українських діаспор і дипломатичних кіл. У нас є юрист-координатор. Невдовзі буде завершений переклад основних документів.

Ваші подальші кроки?

Якщо прокурор закриє очі на порушення, яких припустилося слідство, і подовжить термін слідства, то ми будемо заявляти клопотання про зміну запобіжного заходу. Отже, нам потрібно буде долучити додаткові докази, аби запобіжний захід не був продовжений. Ми також збираємося подати клопотання в Офіс генпрокурора про закриття провадження відносно Дугарь Яни, і доказів тому достатньо. Нами ініційовано кримінальне провадження відносно слідчих та експертів, які фальсифікують цю справу, і ми будемо його доповнювати доказами. Провадження не зареєстроване. Бездіяльність щодо реєстрації оскаржується в суді на тижні буде засідання. Понад те, нами ініційовано вже понад п’ять судів щодо бездіяльності слідчих у цій справі.

Люди, які працювали разом із Яною, телефонують і розказують, що їм не приходять повістки на допити, а викликають через керівництво і яким прямо кажуть не лізти у цю справу. Додатково ще й пряме начальство військової частини каже: «Воно тобі треба? Підеш на допит – треба буде потім на суди їздити, у прокуратуру. Скажи просто, що не пам’ятаєш»… Слідство також тисне на військове керівництво частини, де працює Дугарь, розпитуючи про обставини, про які вони взагалі не мають права питати: про події 2019 року. Від керівництва Яниної 25-ї бригади вимагають ініціювати службові перевірки щодо того, де Яна була під час своїх вихідних.

Виходить, що поліція хоче перекинути всю відповідальність на гальмування слідства на Офіс генпрокурора?

Так. Минуло майже 50 днів – на жодному суді вони не показали ні одного доказу, якими хизувались на брифінгу. Я впевнений на 100%, що у них жодних сенсаційних доказів нема. Вони просто тягнуть час. Після заяв з Верховної Ради про те, що про ефективність міністра Авакова потрібно судити із справи Шеремета, очевидно, що відбувається затягування слідства, аби Арсен Борисович ще точно півроку міг спокійно керувати МВС.

Наталія Сокирчук, «Главком»