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    Суспільство

    Адвокат Яни Дугарь: Слідство затягують, аби Аваков ще точно пів року міг спокійно керувати МВС

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    <span>Після заяв з&nbsp; Верховної Ради, що про ефективність міністра Арсена Авакова потрібно судити із справи Шеремета, почалося затягування слідства, - авдвокат</span> - Адвокат Яни Дугарь: Слідство затягують, аби Аваков ще точно пів року міг спокійно керувати МВС
    Після заяв з  Верховної Ради, що про ефективність міністра Арсена Авакова потрібно судити із справи Шеремета, почалося затягування слідства, - авдвокат

    На жодному з судів нам не показали доказів - правозахисник

    Адвокат підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь Віталій Коломієць стверджує, що відбувається затягування слідства, щоб хоч на деякий час гарантувати посаду міністру МВС Арсену Авакову. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

    «Минуло майже 50 днів – на жодному суді вони не показали жодного доказу, якими хизувались на брифінгу. Я впевнений на 100%, що у них жодних сенсаційних доказів нема», - повідомляє правозахисник.

    Коломієць для підтвердження своїх слів нагадав заяву з Верховної Ради про те, що про ефективність міністра Авакова потрібно судити із справи Шеремета.

    «Очевидно, що відбувається затягування слідства, аби Арсен Борисович ще точно пів року міг спокійно керувати МВС», - додає адвокат Дугарь.

    Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 24 січня пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт до військової частини селища Гвардійське на Дніпропетровщині з 20:00 до 7:00.

    Раніше, 12 грудня 2019 року, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом із підлеглими скликали екстрений брифінг. Правоохоронці заявили: слідству вдалося встановити вбивць журналіста Павла Шеремета. Основною метою злочину, якщо вірити слідству, була «дестабілізація соціально-політичної ситуації в країні шляхом вбивства відомої особи». За даними поліції, злочинне угруповання підривників нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців.

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