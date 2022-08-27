Аномальна спека. Прогноз погоди в Україні на 27 серпня

Найспекотніше буде на Півдні та Сході

Погода в Україні у суботу 27 серпня буде спекотною. Температура повітря в останні дні літа сягатиме +30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Суху погоду прогнозують майже по всій Україні. Найспекотніше буде на Півдні та Сході. Зокрема, в Одесі, Харкові, Херсоні – до +33 градусів.

Так, у суботу, 27 серпня, на Волині, Житомирщині, Вінниччині, Сумщині, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях стовпчики термометрів покажуть +29..+31°С.

У Луганській, Харківській, Донецькій, Київській областях та на Закарпатті ще спекотніше — +33..+34°С. Нічна температура - +17..+20°С.

Короткочасні дощі з грозами відбудуться в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Луганській областях.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що дощі з грозами завтра пройдуть місцями у центральних областях, також опади торкнуться Донеччини та Луганщини.

Крім того, вона попередила, що на Сході залишається сильний південно-східний вітер, який створює сприятливі умови для шторму в морі навіть у прибережній південній частині.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.