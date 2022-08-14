Через аномальну спеку в Європі вигоріла рекордна кількість лісів

Найбільше лісових площ знищено пожежами в Іспанії

У Європі вигоріло 660 тис. гектарів лісу з початку 2022 року. Це рекордний показник із 2006 року, коли Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) почала фіксувати ці дані, пише DW.

Найбільше лісових площ знищено пожежами в Іспанії – 225 тис. гектарів, Румунії – 150 тис. гуктарів та Португалії – 77 тис. гектарів. Наймасштабніші лісові пожежі за останні десятиліття сталися цього літа у Словенії.

Лише за останні дні великі лісові пожежі фіксували у Франції, Німеччині та Греції. У департаменті Аверон на півдні Франції через пожежу, яка спалила 1260 гектарів лісу, цього тижня було евакуйовано кілька тисяч людей. Поліція заборонила в'їзд у більшість лісів у регіоні Нижній Рейн поблизу кордону з Німеччиною, щоб обмежити ризик виникнення пожеж.

На півночі Німеччини лише в неділю змогли загасити лісову пожежу, що кілька днів вирувала у національному парку Гарц на площі щонайменше 13 гектарів.

У неділю, 14 серпня частково взято під контроль пожежу, яка вирувала кілька днів на грецькому курортному острові Тасос. За даними органів цивільної оборони, у Греції лісові пожежі охопили понад 13 тис. гектарів.

«2022 – рекордний рік. Засухи та екстремально високі температури охопили всю Європу. Це спричинило масштабні лісові пожежі в регіоні. Ситуація загрозлива – зараз лише середина сезону пожеж», – прокоментував координатор EFFIS Хесус Сан Мігель.

Нагадаємо, раніше Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку, яку очікували 18-19 липня.

Також в Іспанії через аномальну спеку померли понад 500 осіб. Протягом першого тижня спеки, що тривав з 10 по 16 липня, стовпчик термометра подекуди сягав 45 градусів. Найбільш смертоносним днем виявилася субота, коли від спеки загинуло 150 людей.