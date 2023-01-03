Аномальне тепло затримається: якою буде погода 3 січня

Опадів в Україні не передбачається

В Україні 3 січня прогнозуються аномально високі для січня градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, 3 січня вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві 3 січня також сухо. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

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Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.