У Гостомелі може з’явитись пасажирський термінал: архітектори показали проєкт (фото)

У рамках проєкту пропонується влаштувати окреме місце під меморіал літака «Мрія»

Пасажирський термінал пропонують назвати «Мрія»

Група архітекторів розробила Концептуальний проєкт пасажирського терміналу «Мрія» у аеропорту Гостомеля. Про це повідомляється на неофіційній спільноті «Антонов» у Facebook.

Архітектори зазначають, що пасажирський термінал у Гостомелі надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість. Він може бути потужною противагою аеропорту «Бориспіль», та надасть можливість звільнити столицю від аеропорту «Київ», віддавши звільнені території під житлову забудову.

«Пасажирський термінал «Мрія» у місті-герої Гостомелі – це погляд у майбутнє! Проєкт надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість. Це потужна противага аеропорту «Бориспіль», та можливість звільнити столицю від аеропорту «Київ», віддавши звільнені території під розвиток столиці», — зазначила авторка проєкту Оксана Оксюковська.





У рамках проєкту пропонується:

влаштування під'їзних доріг від Києва до Гостомеля та аеропорту;

влаштування другої злітно-посадкової смуги, що була запроєктована КиївЗНДІЕП;

організація термінала на основі двох злітно посадкових смуг, з можливістю розширення до великого транспортного хабу;

влаштування окремого місця під меморіал літака «Мрія».

Раніше Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови Верховної Ради про віднесення селища міського типу Гостомель Київської області до категорії міст.

Нагадаємо, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну в селищі та селах Гостомельської ОТГ відбувалися запеклі бої, які тривали понад місяць, більша частина будівель, включаючи житловий фонд, зазнала пошкоджень або була повністю зруйнована.

6 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Гостомелю в переліку шести міст звання Місто-герой при тому, що сам Гостомель на той момент не мав статусу міста.

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».



