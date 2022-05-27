Залишки «Мрії» вивезли з Гостомеля (відео)

Володимир Зеленський вважає, що Україна має побудувати новий літак «Мрія»

Із Гостомеля вивезли залишки транспортного літака Ан-225 «Мрія». Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал «Реальний Київ».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має побудувати новий літак «Мрія» у пам’ять про всіх загиблих на війні льотчиків. Така ідея була ще до війни і, за підрахунками, на це потрібно було $800 млн.

Раніше повідомлялося, унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».