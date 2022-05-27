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    Залишки «Мрії» вивезли з Гостомеля (відео)

    Уламки &laquo;Мрії&raquo; прибрали із аеродрому в Гостомелі - Залишки «Мрії» вивезли з Гостомеля (відео)
    Уламки «Мрії» прибрали із аеродрому в Гостомелі
    фото з відкритих джерел

    Володимир Зеленський вважає, що Україна має побудувати новий літак «Мрія»

    Із Гостомеля вивезли залишки транспортного літака Ан-225 «Мрія». Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал «Реальний Київ».

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має побудувати новий літак «Мрія» у пам’ять про всіх загиблих на війні льотчиків. Така ідея була ще до війни і, за підрахунками, на це потрібно було $800 млн.

    Раніше повідомлялося, унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

    У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

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    Теги: росія окупанти Київ війна Антонов Мрія літак завод аеропорт Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Залишки «Мрії» вивезли з Гостомеля (відео)