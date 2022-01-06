Астрологиня розказала, для яких знаків зодіаку 2022-й буде сприятливими
«Найскладніше наступного року може бути тим, хто народився під знаком Водолія»
Щасливчиками цього року будуть Терези та Близнюки. Щоб узяти від життя максимум, представникам цих знаків слід виробити чітку стратегію і неухильно слідувати їй. Прогноз для всіх знаків зодіаку озвучила астрологиня Катерина Соляник в інтерв'ю «Главкому».
«Сприятливим рік буде для Овнів, Раків та Козерогів. У Козерогів можуть виникнути якісь здібності, і буде важливим не прогаяти їх. Овнам доведеться багато працювати, проявляти ініціативу, але результат може бути гідним. У Раків може з'явитися можливість взяти реванш у життєвих обставин або повторити якийсь подвиг із тих, що були здійснені ними раніше», – ділиться Соляник.
За словами астрологині, найскладніше може бути наступного року тим, хто народився під знаком Водолія: «Занадто багато витрат фінансових, моральних та енергетичних від них може вимагатись, щоб утримувати свої позиції, не кажучи вже про те, щоб їх зміцнювати. Також не простим цей рік виявиться і для Тельців, Левів та Скорпіонів».
Дівам цей рік обіцяє багато нових вражень. Зрозуміло, що привід у всіх буде різний – від якихось незабутніх подорожей, до опанування нових знань або принципової зміни життєвої філософії.
Стрільцям 2022-й принесе або новизну в обов'язках, або нову роботу. Представникам цього знаку слід не забувати про дані обіцянки та відповідальність.
Соляник додала: для Риб цей рік може розширити горизонти, показати спектр можливого і підштовхнути до того, щоб обрати саме те, що вони вважають найбільш вигідним і перспективним.
Раніше соціальний психолог Олег Покальчук розповів, що ненависть бідних до багатих та намагання якось «порішати» на побутовому рівні є одним із чинників формування відношення українців до корупції.