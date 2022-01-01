Папа Римський зазначив, що новий рік починається «під знаком матері»

Папа Римський закликав світ «сприяти матерям і захистити жінок»

Папа Римський Франциск закликав «сприяти матерям і захистити жінок» під час меси в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості Пресвятої Богородиці Марії, пише Vatican News.

Голова Католицької церкви зазначив, що новий рік починається «під знаком Матері» і наголосив на необхідності припинення насильства над жінками.

Папа Римський Франциск зазначив, що у той час як «матері дарують життя, а жінки оберігають світ», світ повинен зробити все для того, щоби «сприяти матерям і захистити жінок».

«Як же багато насильства зазнають жінки! Досить! Поранити жінку означає образити Бога, який від жінки прийняв людську природу», – наголосив Папа Римський.

Папа Римський Франциск заохотив вчитися від Діви Марії, як переживати конфлікт між ідеальним та реальним.

Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Юраша новим послом України у Ватикані.

Також повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на Сході України.