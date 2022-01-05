Військова агресія? Астролог оприлюднив прогноз для України

На Україну в цьому році чекають зміни в політичному житті

«Україна зараз перебуває в пошуку відповіді на запитання «хто я на цьому етапі життя?»

В України в 2022 році є всі передумови для внутрішньополітичних змін і кардинальних змін в політичному житті. Водночас військова агресія із боку східного сусіда найімовірніше не відбудеться. Про це розповіла «Главкому» астролог Катерина Соляник.

«Наша країна переживає зараз період, який краще охарактеризувати фразою «процес вибору власного шляху» на багато років уперед. Цей процес не завжди відбувається зовсім швидко та просто», – зазначає астролог.

За словами Катерини Соляник, «для України період відповіді на запитання «хто я на цьому етапі життя?» розпочався 13 лютого 2019 року та закінчиться 27 лютого 2024 року». Саме в це період нашу країну чекатимуть зміни, до яких вона готова з точки зору астрології.

«Є астрологічні передумови для значних внутрішньополітичних подій, а також для принципових змін у політикумі країни, які привернуть увагу і інтерес з боку зовнішнього світу. Загалом багато різних астрологічних показників свідчать про те, що готовність нашої країни до оновлення дозріла. Щодо військової агресії із боку східного сусіда: на мою думку, вона не відбудеться», – підсумувала астролог.

Також соціологи заначили, що на Путіна у 2022 році чекає великий зовнішньополітичний провал.

Північноатлантична рада проведе зустріч на рівні глав МЗС країн-членів, щоб обговорити нарощування військової могутності Росії біля українських кордонів. Вона запланована на 7 січня.

Як відомо, 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.