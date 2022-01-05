  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Військова агресія? Астролог оприлюднив прогноз для України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Україну в цьому році чекають зміни в політичному житті - Військова агресія? Астролог оприлюднив прогноз для України
    На Україну в цьому році чекають зміни в політичному житті
    фото: detector.media

    «Україна зараз перебуває в пошуку відповіді на запитання «хто я на цьому етапі життя?»

    В України в 2022 році є всі передумови для внутрішньополітичних змін і кардинальних змін в політичному житті. Водночас військова агресія із боку східного сусіда найімовірніше не відбудеться. Про це розповіла «Главкому» астролог Катерина Соляник.

    «Наша країна переживає зараз період, який краще охарактеризувати фразою «процес вибору власного шляху» на багато років уперед. Цей процес не завжди відбувається зовсім швидко та просто», – зазначає астролог.

    За словами Катерини Соляник, «для України період відповіді на запитання «хто я на цьому етапі життя?» розпочався 13 лютого 2019 року та закінчиться 27 лютого 2024 року». Саме в це період нашу країну чекатимуть зміни, до яких вона готова з точки зору астрології.

    «Є астрологічні передумови для значних внутрішньополітичних подій, а також для принципових змін у політикумі країни, які привернуть увагу і інтерес з боку зовнішнього світу. Загалом багато різних астрологічних показників свідчать про те, що готовність нашої країни до оновлення дозріла. Щодо військової агресії із боку східного сусіда: на мою думку, вона не відбудеться», – підсумувала астролог.

    Також соціологи заначили, що на Путіна у 2022 році чекає великий зовнішньополітичний провал.

    Північноатлантична рада проведе зустріч на рівні глав МЗС країн-членів, щоб обговорити нарощування військової могутності Росії біля українських кордонів. Вона запланована на 7 січня.

    Як відомо, 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

    Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

    Читайте також інтерв'ю: Що готують зорі українцям. Прогноз астролога на 2022 рік
    Теги: Росія агресія астрологія Україна весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військова агресія? Астролог оприлюднив прогноз для України