Що для українців є боротьба з корупцією. Психолог вказав на несподіваний акцент

В Україні «модне» слово корупція має сильне соціалістичне забарвлення

Ненависть бідних до багатих та намагання якось «порішати» на побутовому рівні є одним із чинників формування відношення українців до корупції, зауважив у матеріалі «Главкома» соціальний психолог Олег Покальчук.

«Українці починають обурюватися корупції тоді, коли запит корупційних схем перевищує можливості їхніх гаманців. Якщо говорити про корупцію на рівні «щоб кум порішав», то що тут такого? Це ж не б’є по кишені. Споконвіку це називається «звичаєве право», ця норма поведінки є загальнолюдською», – пояснив Олег Покальчук.

Експерт підкреслив, що у світі нема країни, яка б остаточно поборола корупцію.

«Є країни де корупція або зменшена, або частково легалізована. Наприклад, лобізм у США – це легально. Або ця корупція дрібна, має вигляд «пляшки за послугу», – вказав він.

Водночас психолог зауважив, що в історії зі сприйняттям корупції існує певний вплив «моди». «Дуже багато слів прийшло в нашу мову з англійської. Ми не помічаємо, що почали говорити суржиком: тільки не російсько-українським, як раніше, а англо-українським. Слово «корупція» – модне. І, отже, модно з нею й боротися», – пояснив він.

Покальчук також зазначив, що в українській інтерпретації слово «корупція» має соціалістичне забарвлення і в масі своїй означає ненависть бідних до багатих. «У масовому обуренні корупцією є заздрість – мовляв, оце ж вдалося людині стільки накрасти! А це ж міг (могла) бути я!», – резюмував він.

Раніше повідомлялося про заяву держсекретара США Ентоні Блінкена, у якій він повідомив, що Україна втрачає приблизно третину свого ВВП через корупцію.