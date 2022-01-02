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    Економіка та фінанси

    Де працювати, аби заробляти найбільше в 2022 році: експерти назвали основні сфери

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    Програмісти можуть розраховувати на високу платню - Де працювати, аби заробляти найбільше в 2022 році: експерти назвали основні сфери
    Програмісти можуть розраховувати на високу платню
    фото з відкритих джерел

    Найбільші середні заробітні плати за рік, зазначені у вакансіях, були у сфері IT

    Кадровий портал grc.ua проаналізував зарплатні тенденції на ринку праці України зробив прогноз щодо того, в яких сферах у 2022 році платитимуть найкраще.

    Аналіз зарплат протягом 2021 року виявив десять професійних сфер з найвищими зарплатами.

    Найбільші середні заробітні плати за рік, зазначені у вакансіях, були у сфері IT, телеком. На найвищий рівень зарплати в цій галузі претендують спеціалісти рівня senior. Лише 4% компаній готові платити від 139 000 грн розробникам і програмістам найвищої кваліфікації. Зарплата початківців та спеціалістів рівню middle не надто висока. Майже половина розміщених на сьогодні вакансій (48%) має зарплату від 31 700 грн.

    Тим, хто шукає зараз роботу в IT, доступні вакансії з такими найвищими зарплатами:

    • System Architect – $8 000 – 9 000
    • Senior DevOps Engineer – $6 000 – 9 000
    • Backend/Fullstack розробник (зі знанням німецької мови) – від $6 500
    • Senior Node. js developer (крипто) – $5 000 – 10 000
    • Senior Java-розробник – $5 000 – 7 000
    • Unity Tech Lead – від $5 500
    • Scala Developer – $4 500 – 7 000

    Високі зарплати пропонують також директорам та керівникам вищої ланки. В середньому за рік у цій категорії була зарплата 43 607 грн.

    Найвищі зарплати у вищому менеджменті компанії зазначають вкрай рідко, але вони можуть перевищувати медіану зарплати у десятки разів. Наприклад, зараз відкрита вакансія директор виробництва/директор виробничого підприємства зі щомісячною зарплатою від $14 000. Доступна пропозиція для технічного директора, йому пропонують зарплату від 150 000 грн. Шукають також керуючого директора, щомісячна зарплата у вакансії зазначена у розмірі $4 000 – 8 000.

    Крім того, високі зарплати у 2022 році збережуться у консалтингу, у сфері будівництва та нерухомості, у державних службовців. Також можуть розраховувати на зарплату вищу середнього рівня представники таких професійних сфер: мистецтво та медіа, видобуток сировини, страхування, юриспруденція, маркетинг, реклама та PR.

    Раніше українці назвали три свята, які люблять відзначати на роботі. Новий рік залишається улюбленим святом в українських офісах.

    Другим за популярністю є Міжнародний жіночий день, його святкують у 60% компаній. Натомість лише 22% опитаних працівників заявили, що їм приємно відзначати цей день у товаристві співробітників.

    На третьому місці за популярністю серед свят в офісах дні народження колег. Їх відзначають у 47% компаній. При чому чверті опитаних працівників це до вподоби.

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    Теги: зарплата свята українці мистецтво реклама страхування
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    Де працювати, аби заробляти найбільше в 2022 році: експерти назвали основні сфери