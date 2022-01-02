Де працювати, аби заробляти найбільше в 2022 році: експерти назвали основні сфери

Найбільші середні заробітні плати за рік, зазначені у вакансіях, були у сфері IT

Кадровий портал grc.ua проаналізував зарплатні тенденції на ринку праці України зробив прогноз щодо того, в яких сферах у 2022 році платитимуть найкраще.

Аналіз зарплат протягом 2021 року виявив десять професійних сфер з найвищими зарплатами.

Найбільші середні заробітні плати за рік, зазначені у вакансіях, були у сфері IT, телеком. На найвищий рівень зарплати в цій галузі претендують спеціалісти рівня senior. Лише 4% компаній готові платити від 139 000 грн розробникам і програмістам найвищої кваліфікації. Зарплата початківців та спеціалістів рівню middle не надто висока. Майже половина розміщених на сьогодні вакансій (48%) має зарплату від 31 700 грн.

Тим, хто шукає зараз роботу в IT, доступні вакансії з такими найвищими зарплатами:

System Architect – $8 000 – 9 000

Senior DevOps Engineer – $6 000 – 9 000

Backend/Fullstack розробник (зі знанням німецької мови) – від $6 500

Senior Node. js developer (крипто) – $5 000 – 10 000

Senior Java-розробник – $5 000 – 7 000

Unity Tech Lead – від $5 500

Scala Developer – $4 500 – 7 000

Високі зарплати пропонують також директорам та керівникам вищої ланки. В середньому за рік у цій категорії була зарплата 43 607 грн.

Найвищі зарплати у вищому менеджменті компанії зазначають вкрай рідко, але вони можуть перевищувати медіану зарплати у десятки разів. Наприклад, зараз відкрита вакансія директор виробництва/директор виробничого підприємства зі щомісячною зарплатою від $14 000. Доступна пропозиція для технічного директора, йому пропонують зарплату від 150 000 грн. Шукають також керуючого директора, щомісячна зарплата у вакансії зазначена у розмірі $4 000 – 8 000.

Крім того, високі зарплати у 2022 році збережуться у консалтингу, у сфері будівництва та нерухомості, у державних службовців. Також можуть розраховувати на зарплату вищу середнього рівня представники таких професійних сфер: мистецтво та медіа, видобуток сировини, страхування, юриспруденція, маркетинг, реклама та PR.

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